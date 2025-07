Argentina apeló el fallo que la obligaba a entregar las acciones de YPF

“El paso era esperado en tres semanas, dos semanas, una semana, no ahora”, señaló Sebastián Maril, director ejecutivo de Latin Advisors y especialista en el litigio. “La teoría te dicta que Argentina debería haber esperado que la jueza diga si acepta o no el pedido de suspensión del fallo... directamente no esperó y apeló. No es ilegal, está en todo su derecho, pero tal vez hubiese esperado a ver qué decía la jueza como para tomar otra decisión”, añadió.