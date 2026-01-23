viernes 23 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
23 de enero de 2026 - 14:59
Alarma.

Comercios de Jujuy en crisis: preocupa la disminución de ventas y el cierre de locales

La caída del consumo, el cierre de locales y la falta de medidas de alivio fiscal, agravan la crisis comercial en San Salvador de Jujuy. Comerciantes y referentes del sector muestran preocupación.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Locales cerrados y en alquiler en San Salvador de Jujuy

Locales cerrados y en alquiler en San Salvador de Jujuy

La actividad comercial en San Salvador de Jujuy atraviesa uno de sus momentos más delicados. Tras un 2025 marcado por la caída del consumo, enero profundizó la crisis: las ventas bajaron de manera notable después de las fiestas y cada vez más locales cierran sus puertas sin ser ocupados nuevamente.

Lee además
Cumpleaños en el Xibi Xibi. video
Jujuy.

Un cumpleaños perruno en el parque Xibi Xibi se volvió viral
hay mas de 3 kilometros de vehiculos varados, el relato de un jujeno desde paso de jama video
Testimonio.

"Hay más de 3 kilómetros de vehículos varados", el relato de un jujeño desde Paso de Jama

Comerciantes y referentes del sector advierten que la situación se agrava y piden medidas urgentes.

“El consumo no repunta”: la mirada del sector inmobiliario

Alejandro Bustamante, vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria de Jujuy, analizó el panorama y advirtió que el escenario ya venía deteriorado desde el año pasado. Explicó que muchos comercios habían decidido resistir solo hasta diciembre, con la expectativa de un repunte que finalmente no llegó.

Según sostuvo, “la situación del comercio en la provincia y en el país es muy compleja y preocupante”, y recordó que la caída del poder adquisitivo es uno de los principales factores: “Lo preocupante es que el consumo no se reactiva, tiene que ver con la crisis del asalariado”.

locales cerrados alquileres (1)

Bustamante también resaltó el impacto del comercio informal y las compras online, que resultan difíciles de competir para quienes mantienen actividad registrada: señaló que la presión tributaria de 2025 dejó a gran parte del sector en una situación límite. Asimismo, el referente jujeño reconoció que las fiestas de fin de año no lograron revertir la tendencia.

“Los comerciantes esperaban muy buenas ventas en Navidad y Año Nuevo, pero muchos rubros tampoco tuvieron resultados positivos”, dijo. Rubros como bazar, decoración, pastelería e indumentaria fueron los más afectados, según precisó. En este contexto, remarcó que el cierre de negocios no solo evidencia la crisis del sector, sino también su impacto social:

Los comercios están a la vista, se están cerrando, y eso significa menos fuentes de trabajo, familias que se quedan sin sustento. Los comercios están a la vista, se están cerrando, y eso significa menos fuentes de trabajo, familias que se quedan sin sustento.

Bustamante pidió que el Gobierno de Jujuy tome nota sobre la gravedad de la situación: “Necesitamos un alivio fiscal y preocupación por parte de las autoridades. El comercio representa 60.000 empleos en Jujuy, después del sector público somos quienes más trabajo damos”.

Embed - ALEJANDRO BUSTAMANTE - VICEPTE CÁMARA INMOBILIARIA - Locales de Jujuy en crisis: sin venta y cierres

La otra cara de la crisis: la palabra de los comerciantes

En las calles del centro capitalino, los vendedores describen un enero frío en ventas, muy distinto al movimiento que solía caracterizar la temporada.

“Está todo demasiado tranquilo”, manifestó Roxana, quien comercializa artículos diversos. En ese marco, contó que incluso la venta escolar —que usualmente empieza a moverse en estas fechas— aún no despegó: “Preguntan precios, pero no están fluidas las ventas como otros años”.

Comparado con 2025, la baja es notable. Los clientes buscan más calidad y recorren varios locales antes de comprar.

Embed - COMERCIANTES SOBRE LAS VENTAS EN JUJUY: ¿BAJARON? ¿HUBO CIERRE DE LOCALES?

Indumentaria: la caída se siente más fuerte

Claudia, vendedora de indumentaria, describió un panorama similar. “Las ventas de enero son bastante bajas y se nota la diferencia con el año pasado. Hay menos gente y eso se refleja día a día”.

Contó además que varios comercios de la zona cerraron tras la temporada fuerte de diciembre, afectados por alquileres elevados y ventas insuficientes. Con años en el rubro, mantiene cierta expectativa de mejora en los próximos meses.

Un enero que encendió las alarmas

Entre locales vacíos, ventas en caída y un consumo que no logra reactivarse, el comercio jujeño atraviesa un inicio de año de marcada incertidumbre. De esta forma, tanto empresarios como vendedores de San Salvador de Jujuy, coinciden en que la situación ya no puede sostenerse sin medidas que alivien al sector y permitan evitar nuevos cierres en la capital provincial.

locales cerrados alquileres (2)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Un cumpleaños perruno en el parque Xibi Xibi se volvió viral

"Hay más de 3 kilómetros de vehículos varados", el relato de un jujeño desde Paso de Jama

Grave choque en la colectora de la Ruta 66: un conductor estaría alcoholizado

Fuerte choque en Alto Comedero: dos heridos graves tras un impacto entre un camión y una moto

Cerraron el Paso de Jama hasta el próximo lunes y se reportan largas filas

Lo que se lee ahora
cerraron el paso de jama hasta el proximo lunes y se reportan largas filas video
Atención.

Cerraron el Paso de Jama hasta el próximo lunes y se reportan largas filas

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

El pueblo santiagueño cuyo nombre despierta sonrisas y es perfecto para descansar.
Turismo.

El pueblo santiagueño cuyo nombre despierta sonrisas y es perfecto para descansar

Chalanas video
Comercio.

El negocio es boliviano, la basura es argentina: un problema diario en Aguas Blancas

Últimos días para actualizar la SUBE y no perder tus beneficios de transporte.
Sociedad.

El paso clave para actualizar la SUBE y no perder los beneficios

Cerraron el Paso de Jama hasta el próximo lunes y se reportan largas filas video
Atención.

Cerraron el Paso de Jama hasta el próximo lunes y se reportan largas filas

Se mantiene el alerta amarilla por tormentas: cómo va a estar el fin de semana video
Advertencia.

Se mantiene el alerta amarilla por tormentas: cómo va a estar el fin de semana

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel