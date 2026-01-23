Comercios de Jujuy en crisis: preocupa la disminución de ventas y el cierre de locales

La actividad comercial en San Salvador de Jujuy atraviesa uno de sus momentos más delicados. Tras un 2025 marcado por la caída del consumo, enero profundizó la crisis: las ventas bajaron de manera notable después de las fiestas y cada vez más locales cierran sus puertas sin ser ocupados nuevamente.

Comerciantes y referentes del sector advierten que la situación se agrava y piden medidas urgentes.

Alejandro Bustamante, vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria de Jujuy, analizó el panorama y advirtió que el escenario ya venía deteriorado desde el año pasado. Explicó que muchos comercios habían decidido resistir solo hasta diciembre, con la expectativa de un repunte que finalmente no llegó.

Según sostuvo, “la situación del comercio en la provincia y en el país es muy compleja y preocupante” , y recordó que la caída del poder adquisitivo es uno de los principales factores: “Lo preocupante es que el consumo no se reactiva, tiene que ver con la crisis del asalariado”.

locales cerrados alquileres (1)

Bustamante también resaltó el impacto del comercio informal y las compras online, que resultan difíciles de competir para quienes mantienen actividad registrada: señaló que la presión tributaria de 2025 dejó a gran parte del sector en una situación límite. Asimismo, el referente jujeño reconoció que las fiestas de fin de año no lograron revertir la tendencia.

“Los comerciantes esperaban muy buenas ventas en Navidad y Año Nuevo, pero muchos rubros tampoco tuvieron resultados positivos”, dijo. Rubros como bazar, decoración, pastelería e indumentaria fueron los más afectados, según precisó. En este contexto, remarcó que el cierre de negocios no solo evidencia la crisis del sector, sino también su impacto social:

Bustamante pidió que el Gobierno de Jujuy tome nota sobre la gravedad de la situación: “Necesitamos un alivio fiscal y preocupación por parte de las autoridades. El comercio representa 60.000 empleos en Jujuy, después del sector público somos quienes más trabajo damos”.

La otra cara de la crisis: la palabra de los comerciantes

En las calles del centro capitalino, los vendedores describen un enero frío en ventas, muy distinto al movimiento que solía caracterizar la temporada.

“Está todo demasiado tranquilo”, manifestó Roxana, quien comercializa artículos diversos. En ese marco, contó que incluso la venta escolar —que usualmente empieza a moverse en estas fechas— aún no despegó: “Preguntan precios, pero no están fluidas las ventas como otros años”.

Comparado con 2025, la baja es notable. Los clientes buscan más calidad y recorren varios locales antes de comprar.

Indumentaria: la caída se siente más fuerte

Claudia, vendedora de indumentaria, describió un panorama similar. “Las ventas de enero son bastante bajas y se nota la diferencia con el año pasado. Hay menos gente y eso se refleja día a día”.

Contó además que varios comercios de la zona cerraron tras la temporada fuerte de diciembre, afectados por alquileres elevados y ventas insuficientes. Con años en el rubro, mantiene cierta expectativa de mejora en los próximos meses.

Un enero que encendió las alarmas

Entre locales vacíos, ventas en caída y un consumo que no logra reactivarse, el comercio jujeño atraviesa un inicio de año de marcada incertidumbre. De esta forma, tanto empresarios como vendedores de San Salvador de Jujuy, coinciden en que la situación ya no puede sostenerse sin medidas que alivien al sector y permitan evitar nuevos cierres en la capital provincial.