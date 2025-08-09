Martín Meyer: "Es un día espectacular"

El presidente del Ente Autárquico Permanente valoró el entusiasmo y la calidad de las presentaciones en la primera jornada del evento , que congregó a 27 colegios y alrededor de 12 mil personas en el Estadio 23 de Agosto ; Además, hizo recomendaciones para la continuidad de las actividades.

Martín Meyer, presidente del Ente Autárquico Permanente (EAP), expresó su satisfacción tras la exitosa apertura del Finde Estudiantil 2025, evento que reúne a la comunidad educativa jujeña en una celebración de creatividad, arte y competitividad. Al referirse a la primera jornada realizada en el Estadio 23 de Agosto, destacó la calidad y el compromiso de los estudiantes en cada presentación.

Los cambios en el recorrido del transporte público en San Salvador de Jujuy se darán a partir del 16 de diciembre. - 2025-08-09T175917.074

"Estamos muy contentos, nos tocó un día espectacular. Teníamos un poco de temor por cómo venía la semana. Ojalá que mañana siga igual porque hay unas ganas tremendas de los chicos de mostrar todo lo que vienen preparando durante estos meses para estos fines de semana. En buena hora para ellos, para que se puedan divertir", comentó Meyer reflejando la importante predisposición de los jóvenes participantes.

Los cambios en el recorrido del transporte público en San Salvador de Jujuy se darán a partir del 16 de diciembre. - 2025-08-09T175752.937

El titular del EAP también ponderó la convocatoria alcanzada en este primer día, con la participación de 27 colegios que reunieron a cerca de 12 mil personas entre estudiantes, familias y público general. Además, adelantó que para la segunda jornada se esperarán colegios con mayor cantidad de alumnos y que se reforzarán las medidas de seguridad para garantizar que el evento mantenga el desarrollo positivo.

Los cambios en el recorrido del transporte público en San Salvador de Jujuy se darán a partir del 16 de diciembre. - 2025-08-09T175811.107

"Tenemos 27 colegios y alrededor de 12 mil personas. Para mañana se espera a los colegios que más alumnos tienen y estamos reforzando la seguridad para que todo siga saliendo así", afirmó Meyer, remarcando el compromiso institucional en la organización y cuidado del público.

Recomendaciones para el domingo

Asimismo, realizó algunas recomendaciones para la jornada del domingo 10 de agosto, ya que las condiciones climáticas y la intensidad de las actividades requieren cuidados especiales. "Para mañana les pedimos que traigan para hidratarse. Si mañana el sol se mantiene así, traiga protector solar y gorra, más allá de que tenemos un gran equipo que los contiene en cada necesidad", señaló, poniendo énfasis en la salud y bienestar de los presentes.

Los cambios en el recorrido del transporte público en San Salvador de Jujuy se darán a partir del 16 de diciembre. - 2025-08-09T175856.211

El Finde Estudiantil 2025 continúa posicionándose como uno de los eventos más emblemáticos y esperados por la juventud jujeña, donde estudiantes de distintos establecimientos despliegan su talento en competencias que combinan baile, música y espíritu de hinchada.