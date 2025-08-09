sábado 09 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
9 de agosto de 2025 - 18:02
Balance.

Martín Meyer: "Es un día espectacular"

El presidente del Ente Autárquico Permanente, Martín Meyer destacó la creatividad y masiva participación estudiantil en el Finde Estudiantil 2025.

Cristian Almazán
Por  Cristian Almazán
Los cambios en el recorrido del transporte público en San Salvador de Jujuy se darán a partir del 16 de diciembre. - 2025-08-09T175415.755
Lee además
Martina Rauschemberger será la protagonista de la FNE 2025.
Cuenta regresiva.

FNE 2025: revelan detalles de las elecciones Provincial y Nacional
fne 2025: el colegio nueva siembra elige hoy a su representante
Elección.

FNE 2025: el colegio Nueva Siembra elige hoy a su representante

Martín Meyer, presidente del Ente Autárquico Permanente (EAP), expresó su satisfacción tras la exitosa apertura del Finde Estudiantil 2025, evento que reúne a la comunidad educativa jujeña en una celebración de creatividad, arte y competitividad. Al referirse a la primera jornada realizada en el Estadio 23 de Agosto, destacó la calidad y el compromiso de los estudiantes en cada presentación.

Los cambios en el recorrido del transporte público en San Salvador de Jujuy se darán a partir del 16 de diciembre. - 2025-08-09T175917.074

"Estamos muy contentos, nos tocó un día espectacular. Teníamos un poco de temor por cómo venía la semana. Ojalá que mañana siga igual porque hay unas ganas tremendas de los chicos de mostrar todo lo que vienen preparando durante estos meses para estos fines de semana. En buena hora para ellos, para que se puedan divertir", comentó Meyer reflejando la importante predisposición de los jóvenes participantes.

Los cambios en el recorrido del transporte público en San Salvador de Jujuy se darán a partir del 16 de diciembre. - 2025-08-09T175752.937

El titular del EAP también ponderó la convocatoria alcanzada en este primer día, con la participación de 27 colegios que reunieron a cerca de 12 mil personas entre estudiantes, familias y público general. Además, adelantó que para la segunda jornada se esperarán colegios con mayor cantidad de alumnos y que se reforzarán las medidas de seguridad para garantizar que el evento mantenga el desarrollo positivo.

Los cambios en el recorrido del transporte público en San Salvador de Jujuy se darán a partir del 16 de diciembre. - 2025-08-09T175811.107

"Tenemos 27 colegios y alrededor de 12 mil personas. Para mañana se espera a los colegios que más alumnos tienen y estamos reforzando la seguridad para que todo siga saliendo así", afirmó Meyer, remarcando el compromiso institucional en la organización y cuidado del público.

Recomendaciones para el domingo

Asimismo, realizó algunas recomendaciones para la jornada del domingo 10 de agosto, ya que las condiciones climáticas y la intensidad de las actividades requieren cuidados especiales. "Para mañana les pedimos que traigan para hidratarse. Si mañana el sol se mantiene así, traiga protector solar y gorra, más allá de que tenemos un gran equipo que los contiene en cada necesidad", señaló, poniendo énfasis en la salud y bienestar de los presentes.

Los cambios en el recorrido del transporte público en San Salvador de Jujuy se darán a partir del 16 de diciembre. - 2025-08-09T175856.211

El Finde Estudiantil 2025 continúa posicionándose como uno de los eventos más emblemáticos y esperados por la juventud jujeña, donde estudiantes de distintos establecimientos despliegan su talento en competencias que combinan baile, música y espíritu de hinchada.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

FNE 2025: revelan detalles de las elecciones Provincial y Nacional

FNE 2025: el colegio Nueva Siembra elige hoy a su representante

FNE 2025: Enterate a que hora comienza el Finde Estudiantil

FNE 2025: María Emilia Fermi es la nueva representante del Colegio Nueva Siembra

FNE 2025: Eunice Ortega es la nueva representante del Colegio Divino Redentor

Lo que se lee ahora
Marcha Evocativa del Éxodo Jujeño: fecha, horarios y recorrido de la 70° edición
Tradición.

Marcha Evocativa del Éxodo Jujeño: fecha, horarios y recorrido de la 70° edición

Por  Malka Alvarenga Miranda

Las más leídas

Se viene el Finde Estudiantil de la FNE 2025
Palpitando la emoción.

FNE 2025: Enterate a que hora comienza el Finde Estudiantil

Marcha Evocativa del Éxodo Jujeño: fecha, horarios y recorrido de la 70° edición
Tradición.

Marcha Evocativa del Éxodo Jujeño: fecha, horarios y recorrido de la 70° edición

FNE 2025: María Emilia Fermi es la nueva representante del Colegio Nueva Siembra
Alegría.

FNE 2025: María Emilia Fermi es la nueva representante del Colegio Nueva Siembra

Fuerte incendio y accidente vehicular en Monterrico
Impresionante.

Fuerte incendio y accidente vehicular en Monterrico

Finde Estudiantil 2024- Foto de archivo
¡Atención!

Hoy arranca el Finde Estudiantil: cortes de tránsito, horarios, hinchadas y todos los detalles

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel