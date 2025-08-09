Este sábado 9 de agosto comenzó la esperada primera jornada del Finde Estudiantil 2025 en el Estadio 23 de Agosto de San Salvador de Jujuy , convocando a 33 establecimientos educativos que compiten en las tradicionales categorías de hinchada y baile. El evento, que forma parte de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, promete dos días repletos de alegría, música y color con la participación de cientos de jóvenes.

¡Atención! Hoy arranca el Finde Estudiantil: cortes de tránsito, horarios, hinchadas y todos los detalles

Con la participación de 33 establecimientos educativos, el tradicional evento estudiantil se desarrolla este sábado 9 y domingo 10 de agosto, con competencias de hinchada y baile, y un operativo especial de tránsito para garantizar la seguridad y el orden.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Todo Jujuy (@diariotodojujuy)

Los estudiantes pudieron ingresar desde las 9:30 hasta las 11:30 para preparar y ornamentar sus sectores, mientras que las puertas se abrieron al público general a las 13:00 y el espectáculo comenzó oficialmente a las 14:00, con cierre de acceso a las 14:30. La organización, a cargo del Ente Autárquico Permanente, definió previamente el orden de presentación de los colegios para facilitar el desarrollo del evento.

Los cambios en el recorrido del transporte público en San Salvador de Jujuy se darán a partir del 16 de diciembre. - 2025-08-09T155709.051 FNE 2025: arrancó con todo el Finde Estudiantil 2025

Operativo especial de tránsito para garantizar seguridad y orden.

Ante la gran concurrencia esperada, la Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, implementó un operativo especial de tránsito para el sábado 9 y domingo 10 de agosto, entre las 9:00 y 19:00 horas.

Los cambios en el recorrido del transporte público en San Salvador de Jujuy se darán a partir del 16 de diciembre. - 2025-08-09T170225.074

El operativo incluyó despejes de calzada desde las 8:00 horas en puntos clave como Santa Bárbara entre Éxodo y Humahuaca, y Humahuaca entre Tumusla y Santa Bárbara. A partir de las 12:00 se realizaron cortes de tránsito y desvíos en zonas como Av. General Savio, Lincoln, Paso Marshke y distintas intersecciones entre calles principales del recorrido.

Además, el transporte urbano de pasajeros modificó sus recorridos habituales para garantizar la fluidez y seguridad, con rutas alternativas desde Av. Savio hacia distintos sectores y el regreso por calles alternas. Desde la Municipalidad se solicitó a conductores y peatones que respeten las indicaciones del personal de tránsito y prever posibles demoras y desvíos.

Presencia destacada en el finde estudiantil

La representante nacional de los estudiantes 2024, Martina Rauschenberger, y la representante provincial, Josefina Blanco, participaron del primer día del finde estudiantil, compartiendo con los jóvenes y disfrutando de las coreografías, las mascotas y el color de las hinchadas. Ambas estarán también en el segundo y último día de esta celebración, que se llevará a cabo mañana en el estadio 23 de Agosto.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Todo Jujuy (@diariotodojujuy)

Transporte urbano de pasajeros a desde de las 12:00 hs

Las unidades del servicio de transporte público modificarán sus recorridos habituales:

Ida: Av. Savio → Acceso a Riobamba → Paso Marshke → Chimborazo → Las Heras → Posadas → Paso Marshke → Irigoyen → Iriarte → Lisandro de la Torre → recorrido habitual.

Regreso: Éxodo → Pueyrredón → Alem → Av. Savio → recorrido habitual.

image

Finde estudiantil: todos los detalles del domingo

Los cambios en el recorrido del transporte público en San Salvador de Jujuy se darán a partir del 16 de diciembre. - 2025-08-09T155611.595 FNE 2025: arrancó con todo el Finde Estudiantil 2025

Domingo 10 de agosto: bloque 1

Col. Sec. N°59 "Olga Márquez de Aredez": Ezelinn, Chris LA - Que Apriete

Esc. Prov. de Comercio N°3 "J. Manuel Estrada": Emilia, Tini, Nicki Nicole - Blackout

Esc. Prov. de Artes N°1 "Medardo Pantoja": Bruno Mars, Rose - APT

Col. N°3 "Éxodo Jujeño": Rauw Alejandro, Baby Rasta - Punto 40

E.T.P. N°1 "Aristobulo Vargas Belmonte": Papichamp, ECKO - Árabe

Esc. Prov. de Comercio N°1 "Prof. Carlos E. Ibarra": Tiago PZK, Anitta, Emilia - Alegría *Esc. de Comercio N°2 "Malvinas Argentina": Emilia - Bunda

E.E.T. N°1 "Gral. Savio": Lit Killah - Killer Bombón

Col. Santa Teresita: Rauw Alejandro - De Carolina

Domingo 10 de agosto: bloque 2

Col. Nuevo Horizonte N°1: Rihanna - Rude Boy

Esc. de Comercio N°1 "J. Manuel Estrada" Perico: Emilia, Nathy Peluso - Jet_Set.mp3

E.E.T. N°2 "Prof. Jesús Raúl. Salazar": Karol G - Ta Ok (Remix)

Esc. de Comercio N°1 "J. Antonio Casas": Backstreet Boys - Everybody

E.E.T. N°1 "Escolastico Zegada": K4OS - Mente en Blanco

Col. Ntra. Sra. del Huerto: David Guetta - Hey Mama

Esc. Normal Superior "J. Ignacio Gorriti": Wisin - Baja Sube Sube

Col. N°1 "T. Sánchez de Bustamante": Daddy Yankee - Aquí Está Tu Caldo

Centro Polivalente de Arte: Jennifer López-Medley

Bachillerato N° 5 de Palma Sola: Remix

Ubicación del domingo 10 de agosto

Lobo Norte

Esc. Prov. de Comercio 1 - Ibarra

Col. Sec. 59 "Olga Aredez"

E.T.P. 1- Belmonte

Centro Polivalente de Arte

E.E.T. 1- Escolástico Segada

Preferencial

Esc. de Comercio 1 - Casas

Nuestra Señora Del Huerto

Colegio Santa Teresita

E.P.A. "Medardo Pantoja"

Colegio 3

E.E.T. 1 – General Savio

Escuela Normal

Lobo Sur

Esc. de Comercio 1 de Perico

Esc. de Comercio 2 Malvinas Argentinas

Nuevo Horizonte 1

E.E.T 2

Platea

Esc. Prov. de Comercio 3

Colegio 1