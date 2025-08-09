sábado 09 de agosto de 2025

9 de agosto de 2025 - 16:13
Estadio 23 de Agosto.

FNE 2025: arrancó con todo el Finde Estudiantil 2025

Con la participación de 33 establecimientos educativos, el finde estudiantil de la FNE 2025 se desarrolla con competencias de hinchada y baile.

Cristian Almazán
Por  Cristian Almazán
Los cambios en el recorrido del transporte público en San Salvador de Jujuy se darán a partir del 16 de diciembre. - 2025-08-09T170144.816
Con la participación de 33 establecimientos educativos, el tradicional evento estudiantil se desarrolla este sábado 9 y domingo 10 de agosto, con competencias de hinchada y baile, y un operativo especial de tránsito para garantizar la seguridad y el orden.

Los estudiantes pudieron ingresar desde las 9:30 hasta las 11:30 para preparar y ornamentar sus sectores, mientras que las puertas se abrieron al público general a las 13:00 y el espectáculo comenzó oficialmente a las 14:00, con cierre de acceso a las 14:30. La organización, a cargo del Ente Autárquico Permanente, definió previamente el orden de presentación de los colegios para facilitar el desarrollo del evento.

Los cambios en el recorrido del transporte público en San Salvador de Jujuy se darán a partir del 16 de diciembre. - 2025-08-09T155709.051
Operativo especial de tránsito para garantizar seguridad y orden.

Ante la gran concurrencia esperada, la Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, implementó un operativo especial de tránsito para el sábado 9 y domingo 10 de agosto, entre las 9:00 y 19:00 horas.

Los cambios en el recorrido del transporte público en San Salvador de Jujuy se darán a partir del 16 de diciembre. - 2025-08-09T170225.074

El operativo incluyó despejes de calzada desde las 8:00 horas en puntos clave como Santa Bárbara entre Éxodo y Humahuaca, y Humahuaca entre Tumusla y Santa Bárbara. A partir de las 12:00 se realizaron cortes de tránsito y desvíos en zonas como Av. General Savio, Lincoln, Paso Marshke y distintas intersecciones entre calles principales del recorrido.

Además, el transporte urbano de pasajeros modificó sus recorridos habituales para garantizar la fluidez y seguridad, con rutas alternativas desde Av. Savio hacia distintos sectores y el regreso por calles alternas. Desde la Municipalidad se solicitó a conductores y peatones que respeten las indicaciones del personal de tránsito y prever posibles demoras y desvíos.

Presencia destacada en el finde estudiantil

La representante nacional de los estudiantes 2024, Martina Rauschenberger, y la representante provincial, Josefina Blanco, participaron del primer día del finde estudiantil, compartiendo con los jóvenes y disfrutando de las coreografías, las mascotas y el color de las hinchadas. Ambas estarán también en el segundo y último día de esta celebración, que se llevará a cabo mañana en el estadio 23 de Agosto.

Transporte urbano de pasajeros a desde de las 12:00 hs

Las unidades del servicio de transporte público modificarán sus recorridos habituales:

Ida: Av. Savio → Acceso a Riobamba → Paso Marshke → Chimborazo → Las Heras → Posadas → Paso Marshke → Irigoyen → Iriarte → Lisandro de la Torre → recorrido habitual.

Regreso: Éxodo → Pueyrredón → Alem → Av. Savio → recorrido habitual.

Finde estudiantil: todos los detalles del domingo

Domingo 10 de agosto: bloque 1

  • Col. Sec. N°59 "Olga Márquez de Aredez": Ezelinn, Chris LA - Que Apriete
  • Esc. Prov. de Comercio N°3 "J. Manuel Estrada": Emilia, Tini, Nicki Nicole - Blackout
  • Esc. Prov. de Artes N°1 "Medardo Pantoja": Bruno Mars, Rose - APT
  • Col. N°3 "Éxodo Jujeño": Rauw Alejandro, Baby Rasta - Punto 40
  • E.T.P. N°1 "Aristobulo Vargas Belmonte": Papichamp, ECKO - Árabe
  • Esc. Prov. de Comercio N°1 "Prof. Carlos E. Ibarra": Tiago PZK, Anitta, Emilia - Alegría *Esc. de Comercio N°2 "Malvinas Argentina": Emilia - Bunda
  • E.E.T. N°1 "Gral. Savio": Lit Killah - Killer Bombón
  • Col. Santa Teresita: Rauw Alejandro - De Carolina

Domingo 10 de agosto: bloque 2

  • Col. Nuevo Horizonte N°1: Rihanna - Rude Boy
  • Esc. de Comercio N°1 "J. Manuel Estrada" Perico: Emilia, Nathy Peluso - Jet_Set.mp3
  • E.E.T. N°2 "Prof. Jesús Raúl. Salazar": Karol G - Ta Ok (Remix)
  • Esc. de Comercio N°1 "J. Antonio Casas": Backstreet Boys - Everybody
  • E.E.T. N°1 "Escolastico Zegada": K4OS - Mente en Blanco
  • Col. Ntra. Sra. del Huerto: David Guetta - Hey Mama
  • Esc. Normal Superior "J. Ignacio Gorriti": Wisin - Baja Sube Sube
  • Col. N°1 "T. Sánchez de Bustamante": Daddy Yankee - Aquí Está Tu Caldo
  • Centro Polivalente de Arte: Jennifer López-Medley
  • Bachillerato N° 5 de Palma Sola: Remix
  Ubicación del domingo 10 de agosto

Lobo Norte

Esc. Prov. de Comercio 1 - Ibarra

Col. Sec. 59 "Olga Aredez"

E.T.P. 1- Belmonte

Centro Polivalente de Arte

E.E.T. 1- Escolástico Segada

Preferencial

Esc. de Comercio 1 - Casas

Nuestra Señora Del Huerto

Colegio Santa Teresita

E.P.A. "Medardo Pantoja"

Colegio 3

E.E.T. 1 – General Savio

Escuela Normal

Lobo Sur

Esc. de Comercio 1 de Perico

Esc. de Comercio 2 Malvinas Argentinas

Nuevo Horizonte 1

E.E.T 2

Platea

Esc. Prov. de Comercio 3

Colegio 1

