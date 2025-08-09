Este sábado 9 de agosto comenzó la esperada primera jornada del Finde Estudiantil 2025 en el Estadio 23 de Agosto de San Salvador de Jujuy, convocando a 33 establecimientos educativos que compiten en las tradicionales categorías de hinchada y baile. El evento, que forma parte de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, promete dos días repletos de alegría, música y color con la participación de cientos de jóvenes.
Con la participación de 33 establecimientos educativos, el tradicional evento estudiantil se desarrolla este sábado 9 y domingo 10 de agosto, con competencias de hinchada y baile, y un operativo especial de tránsito para garantizar la seguridad y el orden.
Los estudiantes pudieron ingresar desde las 9:30 hasta las 11:30 para preparar y ornamentar sus sectores, mientras que las puertas se abrieron al público general a las 13:00 y el espectáculo comenzó oficialmente a las 14:00, con cierre de acceso a las 14:30. La organización, a cargo del Ente Autárquico Permanente, definió previamente el orden de presentación de los colegios para facilitar el desarrollo del evento.
Los cambios en el recorrido del transporte público en San Salvador de Jujuy se darán a partir del 16 de diciembre. - 2025-08-09T155709.051
FNE 2025: arrancó con todo el Finde Estudiantil 2025
Operativo especial de tránsito para garantizar seguridad y orden.
Ante la gran concurrencia esperada, la Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, implementó un operativo especial de tránsito para el sábado 9 y domingo 10 de agosto, entre las 9:00 y 19:00 horas.
Los cambios en el recorrido del transporte público en San Salvador de Jujuy se darán a partir del 16 de diciembre. - 2025-08-09T170225.074
El operativo incluyó despejes de calzada desde las 8:00 horas en puntos clave como Santa Bárbara entre Éxodo y Humahuaca, y Humahuaca entre Tumusla y Santa Bárbara. A partir de las 12:00 se realizaron cortes de tránsito y desvíos en zonas como Av. General Savio, Lincoln, Paso Marshke y distintas intersecciones entre calles principales del recorrido.
Además, el transporte urbano de pasajeros modificó sus recorridos habituales para garantizar la fluidez y seguridad, con rutas alternativas desde Av. Savio hacia distintos sectores y el regreso por calles alternas. Desde la Municipalidad se solicitó a conductores y peatones que respeten las indicaciones del personal de tránsito y prever posibles demoras y desvíos.
Presencia destacada en el finde estudiantil
La representante nacional de los estudiantes 2024, Martina Rauschenberger, y la representante provincial, Josefina Blanco, participaron del primer día del finde estudiantil, compartiendo con los jóvenes y disfrutando de las coreografías, las mascotas y el color de las hinchadas. Ambas estarán también en el segundo y último día de esta celebración, que se llevará a cabo mañana en el estadio 23 de Agosto.
Transporte urbano de pasajeros a desde de las 12:00 hs
Las unidades del servicio de transporte público modificarán sus recorridos habituales:
Ida: Av. Savio → Acceso a Riobamba → Paso Marshke → Chimborazo → Las Heras → Posadas → Paso Marshke → Irigoyen → Iriarte → Lisandro de la Torre → recorrido habitual.
Regreso: Éxodo → Pueyrredón → Alem → Av. Savio → recorrido habitual.
Finde estudiantil: todos los detalles del domingo
Los cambios en el recorrido del transporte público en San Salvador de Jujuy se darán a partir del 16 de diciembre. - 2025-08-09T155611.595
FNE 2025: arrancó con todo el Finde Estudiantil 2025
Domingo 10 de agosto: bloque 1
- Col. Sec. N°59 "Olga Márquez de Aredez": Ezelinn, Chris LA - Que Apriete
- Esc. Prov. de Comercio N°3 "J. Manuel Estrada": Emilia, Tini, Nicki Nicole - Blackout
- Esc. Prov. de Artes N°1 "Medardo Pantoja": Bruno Mars, Rose - APT
- Col. N°3 "Éxodo Jujeño": Rauw Alejandro, Baby Rasta - Punto 40
- E.T.P. N°1 "Aristobulo Vargas Belmonte": Papichamp, ECKO - Árabe
- Esc. Prov. de Comercio N°1 "Prof. Carlos E. Ibarra": Tiago PZK, Anitta, Emilia - Alegría *Esc. de Comercio N°2 "Malvinas Argentina": Emilia - Bunda
- E.E.T. N°1 "Gral. Savio": Lit Killah - Killer Bombón
- Col. Santa Teresita: Rauw Alejandro - De Carolina
Domingo 10 de agosto: bloque 2
- Col. Nuevo Horizonte N°1: Rihanna - Rude Boy
- Esc. de Comercio N°1 "J. Manuel Estrada" Perico: Emilia, Nathy Peluso - Jet_Set.mp3
- E.E.T. N°2 "Prof. Jesús Raúl. Salazar": Karol G - Ta Ok (Remix)
- Esc. de Comercio N°1 "J. Antonio Casas": Backstreet Boys - Everybody
- E.E.T. N°1 "Escolastico Zegada": K4OS - Mente en Blanco
- Col. Ntra. Sra. del Huerto: David Guetta - Hey Mama
- Esc. Normal Superior "J. Ignacio Gorriti": Wisin - Baja Sube Sube
- Col. N°1 "T. Sánchez de Bustamante": Daddy Yankee - Aquí Está Tu Caldo
- Centro Polivalente de Arte: Jennifer López-Medley
- Bachillerato N° 5 de Palma Sola: Remix
- Ubicación del domingo 10 de agosto
Lobo Norte
Esc. Prov. de Comercio 1 - Ibarra
Col. Sec. 59 "Olga Aredez"
E.T.P. 1- Belmonte
Centro Polivalente de Arte
E.E.T. 1- Escolástico Segada
Preferencial
Esc. de Comercio 1 - Casas
Nuestra Señora Del Huerto
Colegio Santa Teresita
E.P.A. "Medardo Pantoja"
Colegio 3
E.E.T. 1 – General Savio
Escuela Normal
Lobo Sur
Esc. de Comercio 1 de Perico
Esc. de Comercio 2 Malvinas Argentinas
Nuevo Horizonte 1
E.E.T 2
Platea
Esc. Prov. de Comercio 3
Colegio 1
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.