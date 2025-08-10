Córdoba eligió a su representante para la FNE 2025

Una noche mágica, cargada de sueños y alegría, se vivió durante la elección de la nueva representante estudiantil de Córdoba para la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE). La Casa de Jujuy en Córdoba fue el escenario de esta velada gala que reunió a estudiantes, familias y autoridades.

Catalina Sánchez fue elegida para representar al estudiantado cordobés y la acompañaron Agustina Andraos, como 1° representante; Fiorella Villafañe, 2° representante; Abigail Segovia, distinguida como Miss Elegancia; y Ángeles Campos, como Miss Simpatía.

El evento contó con la presentación del grupo Clan Tumbao, cuyo coreógrafo jujeño llevó a escena coloridos cuadros de baile que cautivaron al público.

