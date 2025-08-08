viernes 08 de agosto de 2025

8 de agosto de 2025 - 10:27
Farándula.

Se conoció el motivo de la furia de Fabián Cubero con Nicole Neumann

Hablaron los abogados y salió a la luz el mensaje que dio lugar al enojo del exjugador. Según trascendió, la modelo habría cumplido el acuerdo pactado.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Se conocieron más detalles del nuevo conflicto legal que mantienen los padres de Allegra, Indiana y Sienna.

Se conocieron más detalles del nuevo conflicto legal que mantienen los padres de Allegra, Indiana y Sienna.

Tras un período de aparente tranquilidad, Nicole Neumann y Fabián Cubero (padres de Allegra, Indiana y Sienna) retomaron el conflicto, esta vez debido a una violación del acuerdo sobre las vacaciones de sus hijas. Según informaron, la modelo prolongó su estadía en Europa tres días más allá de lo acordado.

Cabe destacar que esta decisión la tomó sin informar ni obtener la autorización previa del exfutbolista. La situación estalló cuando Nicole comunicó el cambio de planes mediante un mensaje en el grupo de WhatsApp que comparte con Cubero y la psicóloga de coparentalidad: “No vuelvo, vuelvo en tres días”, escribió, según contó el panelista Pepe Ochoa en LAM, lo que generó la indignación de Cubero.

Salió a la luz el mensaje que desató la furia de Fabián Cubero con Nicole Neumann.

La palabra del abogado de Cubero: "Nicole incumple el acuerdo"

Roberto Castillo, abogado de Fabián, indicó que esta no es la primera ocasión en que Nicole incumple el acuerdo, y esta vez no lo tolerarán: “La relación entre ellos es nula, y entienden que Nicole premeditó esto, porque lo sabía. Eso es lo que más molesta, sobre todo porque Fabián ya tenía programadas sus vacaciones familiares”, afirmó.

Por otro lado, desde el círculo de Nicole, su letrado Rafael Cúneo Libarona optó por no darle más relevancia al asunto: “No vamos a hablar”, se limitó a decir, y agregó: “No nos sorprende que esto esté sucediendo desde lo mediático”.

Obras en Ruta Nacional 34.
Atención.

Cortes y desvíos en una importante ruta de Jujuy hasta el 31 de agosto

