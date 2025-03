Nicole Neumann revela que la ayudó a perder 17 kilos tras su cuarto embarazo

En un video compartido en sus redes sociales, Neumann destacó los beneficios de esta actividad. “De todos los embarazos, recuperé mi peso previo a los mismos, ¡con spinning! Engordé 23, 18, 17 y +17 kilos en cada uno. ¿Me creen?” , escribió. Además, explicó que esta práctica no solo le permitió bajar de peso, sino que también mejoró su estado mental. “Esta vez pensé, con lo que me gusta estar al aire libre, ¿por qué no lo hago afuera? Me motivé y me hace bien, no solo al cuerpo, también a la cabeza. ¡Estoy fanática de pedalear!”, expresó.

Recuperación física y prioridades

A seis meses del nacimiento de Cruz, Neumann habló sobre su proceso de recuperación. “No me pesa la mirada social. Todavía no estoy en mi peso de antes del embarazo, pero estoy a dos kilos y medio. Me parece súper aceptable. Me veo bien, pero no es algo que me preocupe tanto. Me entregué por completo a la maternidad”, afirmó.

La modelo retomó la actividad física de manera gradual, sin obsesiones. “Empecé a entrenar muy de a poquito, dos veces por semana, sin locuras ni obsesiones porque no me da la energía”, explicó. Para Neumann, la prioridad sigue siendo su rol como madre.

La modelo recibió numerosos elogios por mantener su estilo de vida saludable mientras cuida a su hijo. Sus seguidores destacaron su dedicación y disciplina, que la llevaron a recuperar su figura en pocos meses.