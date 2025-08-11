Convocan a alumnos para el casting del elenco de la Fiesta Nacional de los Estudiantes

Este viernes 15 y sábado 16 de agosto se llevará a cabo el esperado casting para seleccionar a los integrantes del elenco artístico de la Elección de la Representante Provincial y Nacional de la 74° edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE).
La primera jornada será el viernes 15 de agosto en el Centro de Innovación Educativa (ex Conectar Lab) de Ciudad Cultural, en San Salvador de Jujuy. Allí, desde las 10:00 hasta las 16:00 horas, se realizará la acreditación, marcación coreográfica y evaluación de los postulantes.
El sábado 16 de agosto, el casting se trasladará a la región quebrada, con actividades de 11:00 a 18:00 horas en el Hotel de Turismo de Tilcara.
La convocatoria está dirigida a estudiantes regulares de nivel secundario que tengan aptitudes en danza, canto, acrobacia u otras disciplinas artísticas. Los organizadores recomiendan asistir con ropa liviana, toalla y botellas de agua recargables.
