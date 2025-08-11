lunes 11 de agosto de 2025

11 de agosto de 2025 - 17:53
Jujuy.

Convocan a alumnos para el casting del elenco de la Fiesta Nacional de los Estudiantes

Se realizará el 15 de agosto en Ciudad Cultural y el 16 en Tilcara, y seleccionarán a chicos para que bailen en la elección provincial y nacional.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Foto archivo.

Foto archivo.

Este viernes 15 y sábado 16 de agosto se llevará a cabo el esperado casting para seleccionar a los integrantes del elenco artístico de la Elección de la Representante Provincial y Nacional de la 74° edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE).

La primera jornada será el viernes 15 de agosto en el Centro de Innovación Educativa (ex Conectar Lab) de Ciudad Cultural, en San Salvador de Jujuy. Allí, desde las 10:00 hasta las 16:00 horas, se realizará la acreditación, marcación coreográfica y evaluación de los postulantes.

image
Casting para la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

Casting para la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

El sábado 16 de agosto, el casting se trasladará a la región quebrada, con actividades de 11:00 a 18:00 horas en el Hotel de Turismo de Tilcara.

image

La convocatoria está dirigida a estudiantes regulares de nivel secundario que tengan aptitudes en danza, canto, acrobacia u otras disciplinas artísticas. Los organizadores recomiendan asistir con ropa liviana, toalla y botellas de agua recargables.

Agenda completa de la FNE 2025

  • Sábado 13 de septiembre – 9:30 hs. Pintada Estudiantil en Ciudad Cultural.
  • Domingo 14 de septiembre – 21:00 hs. Elección Representante Capital.
  • Miércoles 17 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Bienvenida Primavera en Ciudad Cultural.
  • Jueves 18 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Grupo A en Ciudad Cultural.
  • Viernes 19 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Grupo B en Ciudad Cultural.
  • Sábado 20 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.
  • Domingo 21 de septiembre – 14:00 a 18:00 hs. Exposición de Carrozas.
  • Domingo 21 de septiembre – 19:00 hs. Elección del Paje 10 en Ciudad Cultural.
  • Lunes 22 de septiembre – 14:00 a 17:00 hs. Exposición de Carrozas.
  • Lunes 22 de septiembre – 20:00 hs. Elección Representante Provincial en Ciudad Cultural.
  • Martes 23 de septiembre – 8:30 hs. Congreso de la Juventud en el Centro de Innovación Tecnológica.
  • Martes 23 de septiembre – 19:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.
  • Miércoles 24 de septiembre – 16:00 a 22:00 hs. Exposición de Carrozas.
  • Jueves 25 de septiembre – 19:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.
  • Viernes 26 de septiembre – 21:00 hs. Elección Representante Nacional en el Estadio 23 de Agosto.
  • Sábado 27 de septiembre – 18:00 hs. Entrega de Premios en Ciudad Cultural.

