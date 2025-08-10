FNE 2025: mirá las mejores fotos y videos del segundo día del Finde Estudiantil

En el marco de la 73° edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes en Jujuy este domingo 10 de agosto se desarrolló el segundo día del Finde Estudiantil en el Estadio 23 de Agosto.

El evento contó con la presencia del gobernador de Jujuy, Carlos Sadir , quien celebró la masiva participación y remarcó la relevancia de promover valores de respeto y convivencia. “Muy contento, y acompañamos la campaña contra el bullying. Lamentablemente está presente en los colegios y tratamos de trabajar junto al Ministerio de Educación, los colegios y la Asociación Argentina contra el Bullying para concientizar en contra de esto, que lamentablemente también pasa ”, expresó.

Sadir también destacó el significado de la FNE para la provincia: “La Fiesta Nacional de los Estudiantes es muy importante para Jujuy, para los chicos y para los colegios. Todos somos parte de esta fiesta, que tiene que ver con divertirse, hacer amigos y compartir”.

El mandatario valoró el ambiente festivo y la masiva convocatoria juvenil: “Hay una cantidad impresionante de chicos que la están pasando bien, estamos muy contentos y esperamos que esta fiesta sea exitosa como las anteriores o mejor. Que los estudiantes se lleven un gran recuerdo para siempre y disfruten sanamente”.

Presencia destacada de las representantes nacional y provincial

La representante nacional de los estudiantes 2024, Martina Rauschenberger, y la representante provincial, Josefina Blanco, participaron del Finde Estudiantil, compartiendo con los jóvenes y disfrutando de las coreografías, las mascotas y el color de las hinchadas.

"Lluvia de peluches" en el Finde Estudiantil

En una propuesta cargada de empatía y compromiso, los alumnos del Colegio Comercial N°1 impulsaron una singular “lluvia de peluches” con el objetivo de recolectar juguetes en desuso para regalarlos en el Día del Niño. La misma se realizó este domingo en el Finde Estudiantil de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

La dinámica fue simple pero emotiva: invitar a los asistentes a la hinchada a llevar peluches que ya no usen y arrojarlos hacia el sector designado, para luego destinarlos a niños que los recibirán con ilusión. “La idea es que los chicos del Comercial 1 traigan los peluches que ya no usen, para que otros chicos puedan disfrutarlos y darles una nueva vida”, explicaron los organizadores.

Esta acción solidaria está vinculada a una fundación que trabaja en el Hospital de Niños y que cada año prepara actividades y entregas especiales para esta fecha. Además de peluches, la campaña recibe donaciones de caramelos, ropa y otros elementos que se distribuirán el próximo fin de semana.

Quienes participan de la iniciativa destacan la satisfacción que genera el gesto: “La primera vez que lo hicimos entregamos muchos regalos, ropa y otras cosas, y se sintió muy bien. Ver a esos niños recibiendo tan poco y siendo tan felices por eso, te da más ganas de volver a hacerlo”.

Finde estudiantil: todos los detalles del domingo

Domingo 10 de agosto: bloque 1

Col. Sec. N°59 "Olga Márquez de Aredez": Ezelinn, Chris LA - Que Apriete

Esc. Prov. de Comercio N°3 "J. Manuel Estrada": Emilia, Tini, Nicki Nicole - Blackout

Esc. Prov. de Artes N°1 "Medardo Pantoja": Bruno Mars, Rose - APT

Col. N°3 "Éxodo Jujeño": Rauw Alejandro, Baby Rasta - Punto 40

E.T.P. N°1 "Aristobulo Vargas Belmonte": Papichamp, ECKO - Árabe

Esc. Prov. de Comercio N°1 "Prof. Carlos E. Ibarra": Tiago PZK, Anitta, Emilia - Alegría *Esc. de Comercio N°2 "Malvinas Argentina": Emilia - Bunda

E.E.T. N°1 "Gral. Savio": Lit Killah - Killer Bombón

Col. Santa Teresita: Rauw Alejandro - De Carolina

Domingo 10 de agosto: bloque 2

Col. Nuevo Horizonte N°1: Rihanna - Rude Boy

Esc. de Comercio N°1 "J. Manuel Estrada" Perico: Emilia, Nathy Peluso - Jet_Set.mp3

E.E.T. N°2 "Prof. Jesús Raúl. Salazar": Karol G - Ta Ok (Remix)

Esc. de Comercio N°1 "J. Antonio Casas": Backstreet Boys - Everybody

E.E.T. N°1 "Escolastico Zegada": K4OS - Mente en Blanco

Col. Ntra. Sra. del Huerto: David Guetta - Hey Mama

Esc. Normal Superior "J. Ignacio Gorriti": Wisin - Baja Sube Sube

Col. N°1 "T. Sánchez de Bustamante": Daddy Yankee - Aquí Está Tu Caldo

Centro Polivalente de Arte: Jennifer López-Medley

Bachillerato N° 5 de Palma Sola: Remix

Ubicación del domingo 10 de agosto

Lobo Norte

Esc. Prov. de Comercio 1 - Ibarra

Col. Sec. 59 "Olga Aredez"

E.T.P. 1- Belmonte

Centro Polivalente de Arte

E.E.T. 1- Escolástico Segada

Preferencial

Esc. de Comercio 1 - Casas

Nuestra Señora Del Huerto

Colegio Santa Teresita

E.P.A. "Medardo Pantoja"

Colegio 3

E.E.T. 1 – General Savio

Escuela Normal

Lobo Sur

Esc. de Comercio 1 de Perico

Esc. de Comercio 2 Malvinas Argentinas

Nuevo Horizonte 1

E.E.T 2

Platea

Esc. Prov. de Comercio 3

Colegio 1

Cambios en el tránsito por el Finde Estudiantil

Los despejes de calzada serán a partir de las 08:00 hs

Santa Bárbara, entre Éxodo y Humahuaca.

Humahuaca, entre Tumusla y Santa Bárbara.

Cortes de tránsito a partir de las 12:00 hs

Av. Gral. Savio, ingreso a Lincoln.

Lincoln y Taboada.

Párroco Marshke (derivador altura Rotonda de las Américas).

Derivador, ingreso a Av. Savio (altura Rotonda de las Américas).

Éxodo y Pueyrredón.

Éxodo y Cerro Aguilar.

Éxodo y Tumusla.

Humahuaca y Calilegua.

Humahuaca y Tumusla.

Caseros y Santa Bárbara.

Caseros y Los Decididos.

Caseros y los 33 Orientales.

Pueyrredón y Hugo Wast.

Transporte urbano de pasajeros a partir de las 12:00 hs

Las unidades del servicio de transporte público modificarán sus recorridos habituales:

Ida: Av. Savio → Acceso a Riobamba → Paso Marshke → Chimborazo → Las Heras → Posadas → Paso Marshke → Irigoyen → Iriarte → Lisandro de la Torre → recorrido habitual.

Regreso: Éxodo → Pueyrredón → Alem → Av. Savio → recorrido habitual.