FNE 2025: mirá las mejores fotos y videos del segundo día del Finde Estudiantil

Carlos Sadir en el Finde Estudiantil
WhatsApp Image 2025-08-10 at 16.14.40
El evento contó con la presencia del gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, quien celebró la masiva participación y remarcó la relevancia de promover valores de respeto y convivencia. “Muy contento, y acompañamos la campaña contra el bullying. Lamentablemente está presente en los colegios y tratamos de trabajar junto al Ministerio de Educación, los colegios y la Asociación Argentina contra el Bullying para concientizar en contra de esto, que lamentablemente también pasa”, expresó.
WhatsApp Video 2025-08-10 at 16.13.35
Sadir también destacó el significado de la FNE para la provincia: “La Fiesta Nacional de los Estudiantes es muy importante para Jujuy, para los chicos y para los colegios. Todos somos parte de esta fiesta, que tiene que ver con divertirse, hacer amigos y compartir”.
El mandatario valoró el ambiente festivo y la masiva convocatoria juvenil: “Hay una cantidad impresionante de chicos que la están pasando bien, estamos muy contentos y esperamos que esta fiesta sea exitosa como las anteriores o mejor. Que los estudiantes se lleven un gran recuerdo para siempre y disfruten sanamente”.
Presencia destacada de las representantes nacional y provincial
La representante nacional de los estudiantes 2024, Martina Rauschenberger, y la representante provincial, Josefina Blanco, participaron del Finde Estudiantil, compartiendo con los jóvenes y disfrutando de las coreografías, las mascotas y el color de las hinchadas.
"Lluvia de peluches" en el Finde Estudiantil
WhatsApp Image 2025-08-10 at 17.13.14 (1)
En una propuesta cargada de empatía y compromiso, los alumnos del Colegio Comercial N°1 impulsaron una singular “lluvia de peluches” con el objetivo de recolectar juguetes en desuso para regalarlos en el Día del Niño. La misma se realizó este domingo en el Finde Estudiantil de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.
La dinámica fue simple pero emotiva: invitar a los asistentes a la hinchada a llevar peluches que ya no usen y arrojarlos hacia el sector designado, para luego destinarlos a niños que los recibirán con ilusión. “La idea es que los chicos del Comercial 1 traigan los peluches que ya no usen, para que otros chicos puedan disfrutarlos y darles una nueva vida”, explicaron los organizadores.
Esta acción solidaria está vinculada a una fundación que trabaja en el Hospital de Niños y que cada año prepara actividades y entregas especiales para esta fecha. Además de peluches, la campaña recibe donaciones de caramelos, ropa y otros elementos que se distribuirán el próximo fin de semana.
Quienes participan de la iniciativa destacan la satisfacción que genera el gesto: “La primera vez que lo hicimos entregamos muchos regalos, ropa y otras cosas, y se sintió muy bien. Ver a esos niños recibiendo tan poco y siendo tan felices por eso, te da más ganas de volver a hacerlo”.
Finde estudiantil: todos los detalles del domingo
Domingo 10 de agosto: bloque 1
- Col. Sec. N°59 "Olga Márquez de Aredez": Ezelinn, Chris LA - Que Apriete
- Esc. Prov. de Comercio N°3 "J. Manuel Estrada": Emilia, Tini, Nicki Nicole - Blackout
- Esc. Prov. de Artes N°1 "Medardo Pantoja": Bruno Mars, Rose - APT
- Col. N°3 "Éxodo Jujeño": Rauw Alejandro, Baby Rasta - Punto 40
- E.T.P. N°1 "Aristobulo Vargas Belmonte": Papichamp, ECKO - Árabe
- Esc. Prov. de Comercio N°1 "Prof. Carlos E. Ibarra": Tiago PZK, Anitta, Emilia - Alegría *Esc. de Comercio N°2 "Malvinas Argentina": Emilia - Bunda
- E.E.T. N°1 "Gral. Savio": Lit Killah - Killer Bombón
- Col. Santa Teresita: Rauw Alejandro - De Carolina
Domingo 10 de agosto: bloque 2
- Col. Nuevo Horizonte N°1: Rihanna - Rude Boy
- Esc. de Comercio N°1 "J. Manuel Estrada" Perico: Emilia, Nathy Peluso - Jet_Set.mp3
- E.E.T. N°2 "Prof. Jesús Raúl. Salazar": Karol G - Ta Ok (Remix)
- Esc. de Comercio N°1 "J. Antonio Casas": Backstreet Boys - Everybody
- E.E.T. N°1 "Escolastico Zegada": K4OS - Mente en Blanco
- Col. Ntra. Sra. del Huerto: David Guetta - Hey Mama
- Esc. Normal Superior "J. Ignacio Gorriti": Wisin - Baja Sube Sube
- Col. N°1 "T. Sánchez de Bustamante": Daddy Yankee - Aquí Está Tu Caldo
- Centro Polivalente de Arte: Jennifer López-Medley
- Bachillerato N° 5 de Palma Sola: Remix
- Ubicación del domingo 10 de agosto
Lobo Norte
Esc. Prov. de Comercio 1 - Ibarra
Col. Sec. 59 "Olga Aredez"
E.T.P. 1- Belmonte
Centro Polivalente de Arte
E.E.T. 1- Escolástico Segada
Preferencial
Esc. de Comercio 1 - Casas
Nuestra Señora Del Huerto
Colegio Santa Teresita
E.P.A. "Medardo Pantoja"
Colegio 3
E.E.T. 1 – General Savio
Escuela Normal
Lobo Sur
Esc. de Comercio 1 de Perico
Esc. de Comercio 2 Malvinas Argentinas
Nuevo Horizonte 1
E.E.T 2
Platea
Esc. Prov. de Comercio 3
Colegio 1
Cambios en el tránsito por el Finde Estudiantil
- Los despejes de calzada serán a partir de las 08:00 hs
- Santa Bárbara, entre Éxodo y Humahuaca.
- Humahuaca, entre Tumusla y Santa Bárbara.
- Cortes de tránsito a partir de las 12:00 hs
- Av. Gral. Savio, ingreso a Lincoln.
- Lincoln y Taboada.
- Párroco Marshke (derivador altura Rotonda de las Américas).
- Derivador, ingreso a Av. Savio (altura Rotonda de las Américas).
- Éxodo y Pueyrredón.
- Éxodo y Cerro Aguilar.
- Éxodo y Tumusla.
- Humahuaca y Calilegua.
- Humahuaca y Tumusla.
- Caseros y Santa Bárbara.
- Caseros y Los Decididos.
- Caseros y los 33 Orientales.
- Pueyrredón y Hugo Wast.
Transporte urbano de pasajeros a partir de las 12:00 hs
Las unidades del servicio de transporte público modificarán sus recorridos habituales:
Ida: Av. Savio → Acceso a Riobamba → Paso Marshke → Chimborazo → Las Heras → Posadas → Paso Marshke → Irigoyen → Iriarte → Lisandro de la Torre → recorrido habitual.
Regreso: Éxodo → Pueyrredón → Alem → Av. Savio → recorrido habitual.
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.