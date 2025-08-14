jueves 14 de agosto de 2025

14 de agosto de 2025 - 19:51
Fiesta.

FNE 2025: Brunela Agüero es la nueva representante del Bachillerato 16

Este jueves coronaron a la nueva soberana para la Fiesta Nacional de los Estudiantes. Agustín Chavarría es el Chico 10.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Nueva soberana del Bachi 16.

Nueva soberana del Bachi 16.

Elegidos de la tarde:

Representante: Brunela Agüero

1º princesa: Briana Mattos

2° Princesa: Nahiara Mattos

Chico 10: Agustín Chavarría

fne (1)
fne (2)
AGU

Las representantes de la FNE 2025

La elección en el Comercial N°3 se suma a las ya realizadas en otras instituciones educativas de la provincia, que definieron a sus representantes para la FNE 2025:

Dr. Manuel Belgrano

  • Colegio del Huerto: Luisana Bazzi
  • Colegio Che Il: Ámbar Marjanov Aid
  • Colegio Nuevo Horizonte 1: Briana Fernández
  • Colegio Martín Pescador: Candela García Antoraz
  • Colegio Antonio María Gianelli: Nicole Ciares
  • Complejo Educativo José Hernández: Constanza Read
  • Colegio EMDEI: Maité Berral Baldiviezo
  • Colegio Remedios de Escalada: Marina Paoloni
  • Colegio Los Lapachos: Luciana Anze Salazar
  • Colegio Santa Bárbara: María Victoria Zamar
  • Colegio N° 3 “Éxodo Jujeño”: Naire Matorras
  • Colegio Mayor Jujuy: Joaquina Ramírez
  • Comercial 1: Ángeles Zenteno
  • Colegio Santa Teresita: Santina Muñoz
  • IPSEL: Kiara Caliva
  • Colegio del Salvador: Serena Vacaflor
  • Secundario 34: Kiara Vilte
  • Bachillerato 6: Angelina Notario
  • Secundario 33 de Reyes: Máxima Rosario Massari
  • Colegio Blaise Pascal: Catalina Garnier
  • Escuela de Minas: Emma Coronell
  • Secundario Canónigo Gorriti: Olivia Lenarduzzi
  • Secundario 43: Virginia Mamaní
  • Secundario 35: Antonella Díaz

