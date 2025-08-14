FNE 2025: Brunela Agüero es la nueva representante del Bachillerato 16

El Bachillerato Nº16 vivió una jornada cargada de emoción, música y celebración con la elección de su representante para la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2025 (FNE 2025). Entre aplausos y ovaciones, Brunela Agüero fue coronada como reina de la institución, ganándose el cariño de sus compañeros y del público presente.
Representante: Brunela Agüero
1º princesa: Briana Mattos
2° Princesa: Nahiara Mattos
Chico 10: Agustín Chavarría
Las representantes de la FNE 2025
La elección en el Comercial N°3 se suma a las ya realizadas en otras instituciones educativas de la provincia, que definieron a sus representantes para la FNE 2025:
Dr. Manuel Belgrano
- Colegio del Huerto: Luisana Bazzi
- Colegio Che Il: Ámbar Marjanov Aid
- Colegio Nuevo Horizonte 1: Briana Fernández
- Colegio Martín Pescador: Candela García Antoraz
- Colegio Antonio María Gianelli: Nicole Ciares
- Complejo Educativo José Hernández: Constanza Read
- Colegio EMDEI: Maité Berral Baldiviezo
- Colegio Remedios de Escalada: Marina Paoloni
- Colegio Los Lapachos: Luciana Anze Salazar
- Colegio Santa Bárbara: María Victoria Zamar
- Colegio N° 3 “Éxodo Jujeño”: Naire Matorras
- Colegio Mayor Jujuy: Joaquina Ramírez
- Comercial 1: Ángeles Zenteno
- Colegio Santa Teresita: Santina Muñoz
- IPSEL: Kiara Caliva
- Colegio del Salvador: Serena Vacaflor
- Secundario 34: Kiara Vilte
- Bachillerato 6: Angelina Notario
- Secundario 33 de Reyes: Máxima Rosario Massari
- Colegio Blaise Pascal: Catalina Garnier
- Escuela de Minas: Emma Coronell
- Secundario Canónigo Gorriti: Olivia Lenarduzzi
- Secundario 43: Virginia Mamaní
- Secundario 35: Antonella Díaz
