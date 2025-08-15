FNE 2025: gran convocatoria en el casting del elenco para las elecciones Provincial y Nacional

Comenzó la primera jornada de casting para conocer quienes integrarán el elenco 2025 para las Elecciones Provincial y Nacional de los Estudiantes por la edición 74°. Cabe destacar que los seleccionados se darán a conocer por las redes oficiales del Ente Autárquico Permanente.

Casting de la FNE 2025 La primera jornada se está llevando a cabo hoy viernes 15 de agosto en el Centro de Innovación Educativa (ex Conectar Lab) de Ciudad Cultural, en San Salvador de Jujuy. Allí, hasta las 16:00 horas, se realizará la acreditación, marcación coreográfica y evaluación de los postulantes.

Casting FNE 2025 De la misma manera, el sábado 16 de agosto, el casting se trasladará a la región quebrada, con actividades de 11:00 a 18:00 horas en el Hotel de Turismo de Tilcara.

Cabe destacar que la convocatoria está dirigida a estudiantes regulares de nivel secundario que tengan aptitudes en danza, canto, acrobacia u otras disciplinas artísticas. Los organizadores recomiendan asistir con ropa liviana, toalla y botellas de agua recargables.

Casting fne 2025 (2) Agenda completa de la FNE 2025 Sábado 13 de septiembre – 9:30 hs. Pintada Estudiantil en Ciudad Cultural.

Pintada Estudiantil en Ciudad Cultural. Domingo 14 de septiembre – 21:00 hs. Elección Representante Capital.

Elección Representante Capital. Miércoles 17 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Bienvenida Primavera en Ciudad Cultural.

Desfile Bienvenida Primavera en Ciudad Cultural. Jueves 18 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Grupo A en Ciudad Cultural.

Desfile Grupo A en Ciudad Cultural. Viernes 19 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Grupo B en Ciudad Cultural.

Desfile Grupo B en Ciudad Cultural. Sábado 20 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.

Desfile Doble en Ciudad Cultural. Domingo 21 de septiembre – 14:00 a 18:00 hs. Exposición de Carrozas.

Exposición de Carrozas. Domingo 21 de septiembre – 19:00 hs. Elección del Paje 10 en Ciudad Cultural.

Elección del Paje 10 en Ciudad Cultural. Lunes 22 de septiembre – 14:00 a 17:00 hs. Exposición de Carrozas.

Exposición de Carrozas. Lunes 22 de septiembre – 20:00 hs. Elección Representante Provincial en Ciudad Cultural.

Elección Representante Provincial en Ciudad Cultural. Martes 23 de septiembre – 8:30 hs. Congreso de la Juventud en el Centro de Innovación Tecnológica.

Congreso de la Juventud en el Centro de Innovación Tecnológica. Martes 23 de septiembre – 19:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.

Desfile Doble en Ciudad Cultural. Miércoles 24 de septiembre – 16:00 a 22:00 hs. Exposición de Carrozas.

Exposición de Carrozas. Jueves 25 de septiembre – 19:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.

Desfile Doble en Ciudad Cultural. Viernes 26 de septiembre – 21:00 hs. Elección Representante Nacional en el Estadio 23 de Agosto.

Elección Representante Nacional en el Estadio 23 de Agosto. Sábado 27 de septiembre – 18:00 hs. Entrega de Premios en Ciudad Cultural.

