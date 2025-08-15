FNE 2025: gran convocatoria en el casting del elenco para las elecciones Provincial y Nacional

Comenzó la primera jornada de casting para conocer quienes integrarán el elenco 2025 para las Elecciones Provincial y Nacional de los Estudiantes por la edición 74°. Cabe destacar que los seleccionados se darán a conocer por las redes oficiales del Ente Autárquico Permanente.
La primera jornada se está llevando a cabo hoy viernes 15 de agosto en el Centro de Innovación Educativa (ex Conectar Lab) de Ciudad Cultural, en San Salvador de Jujuy. Allí, hasta las 16:00 horas, se realizará la acreditación, marcación coreográfica y evaluación de los postulantes.
De la misma manera, el sábado 16 de agosto, el casting se trasladará a la región quebrada, con actividades de 11:00 a 18:00 horas en el Hotel de Turismo de Tilcara.
Cabe destacar que la convocatoria está dirigida a estudiantes regulares de nivel secundario que tengan aptitudes en danza, canto, acrobacia u otras disciplinas artísticas. Los organizadores recomiendan asistir con ropa liviana, toalla y botellas de agua recargables.
