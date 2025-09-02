Una por una, las famosas que fueron reinas de la Fiesta Nacional de los Estudiantes

Cada vez falta menos para el inicio de la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE 2025) y los chicos ya se preparan para vivir esa celebración que llena de colores y alegría a la provincia.

Atención. Pintada estudiantil de la FNE 2025: hasta cuándo son las inscripciones

EAP. FNE 2025: los desfiles dobles empezarán a las 18 horas y modificaron la agenda

A los largo de su historia, la Fiesta Nacional de los Estudiantes tuvo una serie de reinas que, con el correr del tiempo, se convirtieron en famosas y llegaron a grandes pasarelas a nivel nacional e internacional. Te contamos quiénes son.

En 1979 la representante de Río Negro, Daniela Cardone, se quedaba con la corona nacional. Aunque nació en Carmen de Patagones, Buenos Aires, vivió en Viedma y Valcheta, Río Negro.

Daniela Cardone.jpg

Al poco tiempo se convirtió en una de las modelos más conocidas de la Argentina en su generación. Considerada una top model de los años 80 y 90.

Incursionó en el mundo de la televisión y el cine, con distintas ficciones y realitys.

Karen Hallberg

Nacida en Rosario, Karen Hallberg se crio en Jujuy y cursó sus estudios secundarios en el Colegio Nacional N° 1 "Teodoro Sánchez de Bustamante". En 1980 fue coronada como Reina Nacional de los Estudiantes a los 16 años.

Actualmente es una física dedicada a desarrollar métodos numéricos para estudiar las propiedades cuánticas de materiales complejos. Se desempeña en el Centro Atómico de Bariloche y obtuvo grandes premios por su trayectoria. En 2019 recibió el L'Oréal-UNESCO a Mujeres en Ciencia.

KAren Hallberg.jpg

Carolina "Pampita" Ardohain

Ana Carolina Ardohain nació en 1978 en General Acha, La Pampa, y llegó a Jujuy en 1994 representando a su provincia. Fue elegida como Reina Nacional de los Estudiantes.

Pampita 1.jpg

Conocida artísticamente como Pampita, es modelo, conductora, actriz y empresaria.

En la ciudad de Buenos Aires comenzó trabajando en un local de bowling, alternando dicho trabajo con el de promotora de eventos. Tiempo después trabajó como vendedora en distintos locales de ropa, hasta que quedó seleccionada para trabajar como modelo en un casting para la marca John Cook de la que trabajaba como vendedora en un shopping de la ciudad de Buenos Aires.

En la actualidad es considerada una top model, contando con más de 190 portadas de revistas.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Pampita (@pampitaoficial)

Jorgelina Airaldi

Jorgelina Airaldi es de Santa Fe y fue reina nacional de los Estudiantes en el año 2001.

Como modelo llegó a las tapas de Vogue y Bazaar, entre otras revistas, pero su gran oportunidad llegó al presentares en el casting de Piratas del Caribe, donde terminó actuando como sirena en la cuarta parte de la saga.

Jorgelina Airaldi.jpg

Cecilia Franco

La reina nacional de los Estudiantes en 2002 fue Cecilia Franco, quien actualmente es una reconocida periodista y locutora de TyC Sports.

Cecilia Franco.jpg

Pilar Jiménez

La jujeña Pilar Jiménez fue la primera reina del Colegio Los Lapachos en quedarse con la corona nacional en el año 2008. Posteriormente se fue a estudiar a Buenos Aires y trabajó en medios reconocidos como ESPN. Además, participó de una publicidad junto a Maluma.

Pilar Jiménez.jpg

Carla Romanini

Apenas iniciada la década del 2010, Mendoza se llevó la corona en tres oportunidades para el Cuyo. Una de ellas fue Carla Lucía Romanini (2012), quien empezó a su carrera en el modelaje tras la FNE y se convirtió en una persona reconocida de las pasarelas de todo el país. Además, participó de varias ficciones.

Carla Romanini+}.jpg

Belén Giménez

María Belén Giménez es sampedreña y fue reina provincial de los Estudiantes en 2001. Posteriormente encabezó varias obras de teatro reconocidas a nivel nacional. Se casó con el humorista René Bertrand, recientemente fallecido.

Belén Giménez.jpg

Solange Rivas

Sol Rivas fue reina provincial y primera princesa nacional de los Estudiantes en 2004.

Tras recibirse de abogada se fue a vivir a Buenos Aires, se casó con el futbolista Nicolás Colazzo y es una de las jujeñas con más seguidores en redes sociales. Además, condujo varios programas en canales de deportes.

Solange Rivas.jpg

Sofía "Jujuy" Jiménez

Sofía Jiménez fue reina del Complejo Educativo José Hernández en 2007 y segunda princesa capital. Tras recibirse de licenciada en Comunicación Social en Buenos Aires, empezó su carrera como modelo en Sábado Bus y logró un lugar en los medios de comunicación.

Encabezó obras de teatro, fue conductora de varios programas y tiene más de un millón de seguidores en Instagram.

Sofía Jiménez.jpg

Emilia Mernes

En el año 2013, Emilia Mernes fue reina departamental de Nogoyá, Entre Ríos, en el marco de la Fiesta Nacional de los Estudiantes. En la elección provincial resultó primera princesa, por lo que no llegó a viajar a Jujuy.

Hoy es una reconocida artista argentina que construyó una sólida carrera como solista. Con dos álbumes exitosos, colaboraciones con figuras clave de la música urbana, premios importantes y una proyección internacional consolidada, se posiciona como una de las voces femeninas emergentes más destacadas del pop latino.

Emilia cuenta con varios premios: Premios Gardel, un MTV MIAW y un Premio Odeón, además de nominaciones a los Latin Grammy, Premios Juventud, Los 40 Music Awards y Heat Latin Music Awards.