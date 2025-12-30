Entre el frío extremo y la distancia: conocé cómo recibirán el Año Nuevo dos jujeños en la Antártida

En el extremo norte de la península antártica, específicamente en la Base Antártica Esperanza se prepara para despedir el año. Entre los 58 argentinos que recibirán el Año Nuevo en uno de los puntos más australes del país hay jujeños , que vivirán la celebración lejos de casa, en una mesa compartida y en una convivencia diaria que convierte a compañeros de trabajo en una verdadera familia.

Este Año Nuevo, serán 58 personas las que celebren juntas en la única base argentina que aloja familias y cuenta con escuela, un detalle que la vuelve estratégica.

“Para muchos es la primera vez que pasan las fiestas en la Antártida y aparece el desarraigo”, explicó a TodoJujuy el teniente coronel Fernando Sosa , jefe de la Base Esperanza. “Los que ya tenemos experiencia tratamos de acompañar e integrar, para que esta nueva gran familia pueda disfrutar de la mejor manera el inicio del año”, sostuvo impulsando a quienes son nuevos en esto.

El grupo llegó hace unos 15 días y ya pasó la Navidad en la base. Para Año Nuevo, el esquema se repite, con algunos cambios más que nada en la comida y algunos detalles. “La idea es hacer algo muy similar a lo que se hace en el continente. Compartimos la mesa hasta la madrugada y el 1° de enero, al mediodía, volvemos a reunirnos” , contó Sosa quien remarcó que en esta fiesta el asado será el protagonista de la noche.

Base Esperanza - Antartida (4) Base Esperanza - Antártida - Foto de archivo

A 10 grados bajo cero, pero con espíritu festivo

Al momento de la entrevista, la temperatura rondaba los 10 grados bajo cero, sin viento, lo que permite moverse con abrigo liviano. “Cuando hay viento, la sensación térmica se duplica y ahí usamos mamelucos de extremo frío”, detalló el jefe de base.

Las tareas, sin embargo, no se detienen. En plena víspera de Año Nuevo, la dotación trabaja en la carga y descarga de materiales que serán enviados al continente para mantenimiento, mientras esperan la llegada del rompehielos con insumos para 2026. “En verano tenemos luz las 24 horas y siempre dependemos de la meteorología, por eso hay que aprovechar cada ventana de tiempo”, explicó.

Jujeños en el fin del mundo

Entre quienes pasarán el Año Nuevo en la Antártida hay varios jujeños, protagonistas de esta experiencia extrema.

El teniente de navío Juan Martín, oriundo de El Aguilar, contó que llegar a la Antártida era uno de sus grandes sueños. “Pasé inviernos muy duros en Aguilar, así que las temperaturas no me resultan tan ajenas”, relató.

Según especificó el mismo, Juan Martín es dotación invernante y en pocos meses regresará al continente, tras haber pasado todo 2025 en la base.

También está el sargento ayudante Laura, criado en Chijra y que actualmente tiene su casa y su familia en el barrio capitalino de Alto Comedero. Con mucho orgullo comentó que volvió al norte tras prestar servicio en Buenos Aires y que reside en San Salvador de Jujuy. Para el, la Base Esperanza fue un objetivo claro dentro de su carrera.

Nostalgia, orgullo y sentido de misión

Desde Misiones, la sargento Escriba reconoció que las fiestas despiertan emociones encontradas. “Somos muy familieros y se extraña, pero estamos contenidos por nuestros compañeros. Es extraño, pero también reconfortante”, explicó, destacando el apoyo cotidiano del equipo.

Para el jefe de la base, el significado va más allá de lo personal. “Nos consideramos embajadores de nuestro país en la Antártida”, afirmó Sosa. Recordó que Argentina mantiene presencia ininterrumpida desde 1904, un dato que genera orgullo entre quienes cumplen funciones allí.

Además, Sosa explicó que cerca de 1.200 argentinos se despliegan en el continente blanco, mientras que en invierno la cifra baja a unos 300. La tarea principal es acompañar a científicos de distintas disciplinas, además de realizar mantenimiento, cartografía y trabajos esenciales para que las bases sigan operativas.