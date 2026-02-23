Likes bajo sospecha: la maquinaria de seguidores falsos de los gobernadores

“Bien ahí gobernador... Primero Salta, primero los salteños”, dice el usuario de X @JosLuiscordovin en un posteo en el que el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, anuncia la reactivación de obras en rutas de esa provincia. La cuenta, sin foto de perfil ni biografía, tiene como única actividad responder a publicaciones de Sáenz, con permanentes elogios.

Estos son algunos de los comentarios positivos que pueden encontrarse en posteos de las redes sociales de algunos gobernadores argentinos: en general, provienen de perfiles sin fotos reales, casi sin seguidores y creados al mismo tiempo.

Ruido y Connectas investigaron hasta dónde alcanza esta práctica en las provincias argentinas, cómo puede distorsionar la democracia y -si bien nadie admite que se paga para crear perfiles falsos de seguidores- cuánto dinero público se destina a empresas que proveen servicios en redes sociales.

Un primer relevamiento incluyó las cuentas personales de los 24 gobernadores. En 23 se detectaron en Instagram perfiles sospechosos de ser falsos, creados para hablar a favor de esos mandatarios. Lo mismo sucedió en 15 de las 24 cuentas en el caso de X.

Provincias con usuarios sospechosos

“Esto muestra el panorama de las maquinarias de apoyo artificial en redes. Se trata de un aparato propagandístico encubierto -que se suma a la propaganda directa- y trata de generar un clima de opinión simulado que son determinantes en el ecosistema informativo y comunicacional actual”, dijo Delia Ferreira, ex presidenta de Transparencia Internacional y autora del informe “Impacto de las redes sociales y la IA en la erosión de la democracia”.

Y enfatizó: “El origen y el volumen de los recursos necesarios para organizar estas campañas se caracteriza por la opacidad”.

Sospechas de cuentas falsas en varias provincias

A partir del relevamiento inicial de Ruido y Connectas, un equipo del Centro de Investigaciones y Estudios en Cultura y Sociedad (CIECS) del Conicet y de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba seleccionó una muestra de 107 cuentas para analizar.

El estudio identificó que las cuentas relevadas en 3 provincias (Córdoba, Mendoza y Salta) tienen un nivel “alto” de sospecha tanto en sus perfiles como en su actividad. En otras 5 el nivel sospechoso es “medio” (La Rioja, Buenos Aires, CABA, San Juan y Santa Fe) y en 1 el nivel es “bajo” (Chubut). Del resto, hay 9 provincias (Entre Ríos, Tucumán, Neuquén, Santiago del Estero, Chaco, Corrientes, Río Negro, San Luis y Tierra del Fuego) donde la cantidad de información recolectada es “insuficiente” como para hacer una interpretación concluyente.

Además, en otras 2 provincias (Jujuy y Catamarca) no se validaron cuentas sospechosas y en 3 (Formosa, La Pampa y Misiones) no se pudo recabar información porque las cuentas de X de los gobernadores tienen restringidos los comentarios.

Córdoba, un caso paradigmático

“Excelente medida para una Cordoba mas segura” (sic), dice @naiarachavez98, usuaria de X. Sólo reposteaba y respondía con elogios a contenido del gobernador cordobés Martín Llaryora y del ex gobernador y entonces candidato a diputado por el peronismo, Juan Schiaretti, en las elecciones de octubre de 2025.

La cuenta se creó en septiembre de 2025 y dejó de postear el día después de esas elecciones, como 12 de los perfiles de seguidores de Llaryora relevados para esta investigación.

De los 100 perfiles sospechosos analizados, 68 fueron creados entre 2024 y 2025, 81 tienen imágenes de perfil genéricas, 85 no tienen biografía, y 35 fueron suspendidos en enero de 2026 por la red social al detectar spam (cuentas falsas o automatizadas), amenazas, suplantación de identidad, comportamiento abusivo o riesgos de seguridad.

Un ejemplo: la siguiente captura de pantalla muestra parte de los comentarios de un posteo al azar de la cuenta personal de Llaryora, en X, en donde se pueden encontrar mensajes de apoyo al gobernador.

36 mensajes de apoyo al gobernador Llaryora.

Si bien a primera vista esto puede parecer un comportamiento normal, el análisis de las cuentas arroja datos que ponen en duda la autenticidad de muchas de ellas. Por ejemplo, de esos 36 usuarios que postean, ninguno tiene foto real de perfil ni biografía identificatoria, y 27 de los 36 fueron creados entre abril y mayo de 2024.

Llaryora gobierna la provincia que -después de la Ciudad- lidera el gasto en publicidad oficial: el presupuesto 2025 contempló $ 38 mil millones (unos US$ 26 millones), de los cuales hasta noviembre de 2025 se habían usado $ 30 mil millones. Ese monto no incluye a los entes autárquicos, como Córdoba Turismo y Córdoba Deportes etc, que no tienen control del Tribunal de Cuentas provincial.

A partir de un procesamiento de datos oficiales, Ruido pudo listar los 1.500 proveedores de pauta oficial y elaboró un buscador accesible (con datos hasta octubre 2025). Si bien el gobierno local respondió a la consulta del medio con generalidades, en la lista elaborada se pueden encontrar decenas de consultoras y agencias especializadas en estrategias digitales.

Dos firmas vinculadas a la agencia japonesa Dentsu son las que concentraron hasta octubre de 2025 el mayor porcentaje de contrataciones. Se trata de Iprospect Media y Carat Argentina -segunda y tercera más beneficiadas-, enfocadas en el marketing digital y las redes sociales.

Entre las empresas contratadas en 2025 por el gobierno cordobés, también figura Madero Media Group, un holding de empresas cuyo dueño (Fernando Cerimedo) admitió que controla “granjas” con miles de trolls. Madero es, también, accionista de La Derecha Diario, el principal medio de propaganda del gobierno libertario.

Ruido consultó a las empresas Iprospect y Carat para saber qué tipo de servicio brindan al gobierno de Córdoba, pero no hubo respuesta. Tampoco respondió Madero Media.

Maximiliano Firtman, programador y director de la academia IT Master Academy explicó que “las prácticas de contratar agencias para plantar los discursos políticos en nombre de la sociedad a través de cuentas falsas y bots claramente son un atentado al orden democrático”.

Y agregó: “Hoy parte de la conversación pública sucede en redes sociales y muchas veces nos encontramos discutiendo con mucho fervor y hasta ira con cuentas que no son personas reales, y no estamos conscientes de ello”.

Pautas millonarias y consultoras cuestionadas

La cuenta del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires -Jorge Macri- es otra donde se pueden ver comentarios de cuentas que promueven la gestión oficial.

El informe del CIECS la califica con un nivel de sospecha “medio”, aunque “la mitad de las cuentas (en X) tiene actividad casi todo el día, lo que permitiría suponer que se trata de cuentas automatizadas u operadas por más de una persona en diferentes horarios”.

CABA es el distrito con más pauta publicitaria oficial del país presupuestada en 2025: más de $ 76 mil millones (U$S 52 millones).

En respuesta a un pedido de acceso a la información, el Gobierno porteño niega que se contraten consultoras o empresas para promover al gobierno o a funcionarios. Y afirma que “la utilización de los perfiles del jefe de Gobierno y funcionarios de las redes sociales para la comunicación de gobierno se realiza exclusivamente para aprovechar los seguidores de cada uno de ellos como un medio más, a lo que se suma periódicamente la interacción natural con los usuarios en los posteos de las diferentes cuentas”.

Pero esto es imposible de verificar, ya que en el portal de datos BA Data sólo se puede acceder a las pautas publicitarias hasta 2023. Faltan las de 2024 y 2025. Sí se informa que el gobierno de CABA aprobó una licitación para la contratación del Servicio de Realización de Estudios de Opinión Pública, entre cuyas beneficiarias se encuentra la empresa Epoge (con $510.620.683).

Esta consultora aparece relacionada con varias administraciones provinciales. Su contratación por parte del gobierno de Río Negro motivó un pedido de informes de un legislador opositor. “Weretilneck paga con recursos públicos a una consultora cercana a Milei por acciones netamente proselitistas y partidarias”, afirmó el diputado provincial José Luis Berros.

El legislador le dijo a Ruido que el gobierno provincial pidió una prórroga para contestar el pedido de informes en octubre de 2025, pero el plazo para hacerlo ya se venció, sin que haya respuesta.

La firma Epoge, dedicada a la comunicación política, es cuestionada por sus vínculos con administraciones del gobernador Rolando Figueroa, en Neuquén; con la intendencia de la kirchnerista Mayra Mendoza, en Quilmes (provincia de Buenos Aires); o con la gestión nacional del ex presidente Alberto Fernández.

A Epoge también se la menciona como una empresa ligada a allegados al asesor presidencial Santiago Caputo.

Ruido y Connectas intentaron contactar a esta empresa para que responda sobre esos nexos, pero no fue posible hallar ninguna forma de contacto en ninguna plataforma, ni existe algún website de la compañía.

Provincias unidas por las mismas empresas

En Tucumán, esta investigación detectó cuentas sospechosas entre seguidores del gobernador Osvaldo Jaldo, aunque los datos fueron insuficientes como para ser analizadas por el equipo del CIECS.

Si bien el gobierno de esa provincia no respondió el pedido de acceso a la información, Ruido encontró entre las empresas contratadas a través de publicidad oficial, al igual que en Córdoba, a Madero Media Group. La empresa de Cerimedo también aparece como proveedora del gobierno de Entre Ríos.

Otra consultora polémica es Smart Consumer, propiedad de Guillermo Seita -armador del espacio político “Provincias Unidas”, que nuclea a los gobernadores de Santa Fe (Maximiliano Pullaro), Córdoba (Llaryora), Chubut (Ignacio Torres), Jujuy (Carlos Sadir) y Santa Cruz (Claudio Vidal)- y de Gastón Douek, conocido como “el señor de los trolls”. Esta empresa ofrece servicios de publicidad, de consultoría de información y de estudios de mercado.

Smart Consumer y/o una de sus subsidiarias, Prosumia, tienen contratos de pauta oficial al menos en las provincias de Córdoba, Catamarca, Chubut, Corrientes, Tierra del Fuego y Chaco. En esta última provincia, se pidieron informes sobre posibles desvíos millonarios de fondos públicos para la contratación de usuarios ofensivos para redes sociales y plataformas de discusión como estrategia digital con fines proselitistas.

“Estas firmas han sido objeto de denuncias públicas por participación en campañas de desinformación, manejo de redes de cuentas falsas y operaciones digitales durante procesos electorales”, afirma en su pedido de informes el legislador Nicolás Slimel, quien informó a Ruido que aún no tuvo ninguna respuesta del gobierno

Ruido y Connectas enviaron una consulta al único contacto de Prosumia que figura en la web, ya que el sitio de Smart redirige hacia el de Prosumia. Pero no hubo respuesta.

Quién paga las campañas positivas

El diario La Nación informó sobre consultoras y agencias especializadas en la creación de perfiles falsos relacionados con el presidente Javier Milei, ya sea para atacar a rivales o bien para promover a quienes pagan por eso.

Si bien no se las puede asociar directamente con la creación de perfiles oficialistas a cambio de recibir fondos públicos, el relevamiento de Ruido y Connectas registró consultoras expertas en campañas digitales y/o promoción en redes que se contratan en al menos 9 provincias (Buenos Aires, Catamarca, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Río Negro, Santa Fe y Tucumán).

Pero no hay respuestas concluyentes porque los gobiernos provinciales o bien lo niegan, o bien no responden, o bien ocultan la información sobre contrataciones a este tipo de empresas.

INFO PAUTA Y PDI

De los 24 pedidos de acceso a la información con preguntas relacionadas con estas contrataciones, sólo respondieron 7 de los 24 distritos, pero 5 de los 7 que contestaron lo hicieron con datos parciales y/o insuficientes. Sólo provincia de Buenos Aires y CABA respondieron la totalidad de lo requerido.

¿Son efectivas estas campañas de propaganda?

Firtman afirmó que estos intentos de manipular audiencias “pocas veces resultan eficaces porque requieren de muchísima inversión para lograr cambiar la narrativa; en los casos locales lo que vemos son intentos pequeños que no parecen torcer a la audiencia pero sí mejorar alguna métrica que luego alguna consultora, a veces la misma, le lleva al político para que vea cómo está mejorando su imagen”.

Soledad Segura, docente, investigadora en Comunicación e integrante del CIECS, aseguró que X es una red no masiva, y que las restricciones recientes a cuentas bot y contenido de IA dificultan las estrategias de este tipo de campañas, aunque pueden incidir en “aumentar la visibilidad de publicaciones específicas mediante likes y reposteos”. Considera, de todos modos, que la comunicación no genuina “distorsiona el diálogo público, fomenta la desconfianza y dificulta la comunicación basada en verdad, justicia y sinceridad”.

Aclaración: en el caso de Santiago del Estero, se tomaron las cuentas del anterior gobernador, Gerardo Zamora, que ejerció el cargo hasta el 10 de diciembre de 2025. Lo mismo para el caso de Corrientes, en el que se relevó la cuenta de Gustavo Valdés.

Coordinación: Edgardo Litvinoff.

Edición y acompañamiento editorial: Equipo Connectas.

Procesamiento de datos: Ezequiel Soria y Edgardo Litvinoff.

Relevamiento: Ezequiel Soria, Norma Devechi, Claudia Araujo, Eliana Coronel, Pablo Oro, Gabriela Sánchez, Judith Córdova, Luz Pérez, Agustín Mottet, Marcela Arce, Mariela Arias, Hugo Alonso, Silvina Guzmán Coraita, Juan Manuel González.

Equipo CIECS: María Soledad Segura, Valentín Basel, Bruno Filippi, Maia Soledad Gómez, Antonella Giuliana Giletta e Iván Santellán. Centro de Investigaciones y Estudios en Cultura y Sociedad (CIECS), CONICET / UNC.

Ilustración principal: Fran de la Vega.

Este contenido es parte de la Red Federal de Periodismo e Innovación (RPI), alianza impulsada por Chequeado que une a medios de 5 regiones del país para contribuir a la expansión del periodismo innovador y contrarrestar los desiertos informativos.