Alerta sanitaria en Cochabamba: confirman primer caso de rabia humana del año

Trucos y recomendaciones para prevenir la rabia en perros.
Las autoridades sanitarias de Cochabamba (Bolivia) confirmaron un primer caso de rabia humana en lo que va de 2026, luego de que una niña de 7 años fuera diagnosticada con la enfermedad tras presentar síntomas compatibles y dar positivo en estudios especializados.
El caso fue notificado el 20 de enero, cuando la menor fue llevada a un centro de salud con signos clínicos de encefalitis, irritabilidad e hidrofobia, síntomas que suelen manifestarse en etapas avanzadas de la enfermedad, y, tras la evaluación y análisis de laboratorio, se confirmó la presencia del virus.
Rabia en una niña de 7 años en Cochabamba
Según el Servicio Departamental de Salud (SEDES) de Cochabamba, la probable exposición de la niña ocurrió el 23 de diciembre de 2025, cuando fue mordida por un perro que vivía en su domicilio y que había mostrado comportamientos agresivos días antes del episodio. El animal permanece bajo evaluación para establecer la cadena de transmisión.
Ante esta situación, se activaron bloqueos epidemiológicos y rastreos en un radio de varias manzanas alrededor del lugar donde ocurrió el hecho, con el objetivo de identificar y vacunar a personas y otros animales que pudieron haber estado en contacto con el virus.
Recomendaciones desde las autoridades de salud
Las autoridades de salud explicaron que, debido a la forma en que se manifiesta la rabia, una enfermedad viral que afecta el sistema nervioso y que puede ser fatal una vez que aparecen los primeros síntomas, es fundamental actuar de inmediato al producirse una mordedura de animal, lavando la herida y buscando atención médica para iniciar el tratamiento post-exposición oportunamente.
El SEDES también identificó a varios contactos cercanos de la menor, incluidos sus padres, hermanos y un tío, quienes ya están recibiendo tratamiento preventivo para evitar el desarrollo de la enfermedad ante posibles exposiciones.
Este caso pone de manifiesto la importancia de vacunar regularmente a perros y gatos contra la rabia, y de mantener prácticas de tenencia responsable, ya que la enfermedad puede transmitirse a las personas a través de la saliva de animales infectados. Las campañas de vacunación en cochabambinos y otras regiones continúan activas para reducir el riesgo de nuevos contagios.
¿Qué hacer ante una mordedura?
Lavar la herida con abundante agua y jabón.
Identificar al animal agresor, si es posible.
Acudir de inmediato al centro de salud más cercano para recibir la vacuna antirrábica.
Las autoridades reiteraron su llamado a la población a vacunar a sus mascotas y no minimizar ninguna mordedura, por pequeña que parezca, para evitar más tragedias.