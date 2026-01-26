Alerta sanitaria en Cochabamba: confirman primer caso de rabia humana del año

Las autoridades sanitarias de Cochabamba (Bolivia) confirmaron un primer caso de rabia humana en lo que va de 2026 , luego de que una niña de 7 años fuera diagnosticada con la enfermedad tras presentar síntomas compatibles y dar positivo en estudios especializados.

El caso fue notificado el 20 de enero , cuando la menor fue llevada a un centro de salud con signos clínicos de encefalitis, irritabilidad e hidrofobia, síntomas que suelen manifestarse en etapas avanzadas de la enfermedad, y, tras la evaluación y análisis de laboratorio, se confirmó la presencia del virus.

Según el Servicio Departamental de Salud (SEDES) de Cochabamba , la probable exposición de la niña ocurrió el 23 de diciembre de 2025 , cuando fue mordida por un perro que vivía en su domicilio y que había mostrado comportamientos agresivos días antes del episodio. El animal permanece bajo evaluación para establecer la cadena de transmisión.

Ante esta situación, se activaron bloqueos epidemiológicos y rastreos en un radio de varias manzanas alrededor del lugar donde ocurrió el hecho , con el objetivo de identificar y vacunar a personas y otros animales que pudieron haber estado en contacto con el virus.

Perros con rabia.jpg

Recomendaciones desde las autoridades de salud

Las autoridades de salud explicaron que, debido a la forma en que se manifiesta la rabia, una enfermedad viral que afecta el sistema nervioso y que puede ser fatal una vez que aparecen los primeros síntomas, es fundamental actuar de inmediato al producirse una mordedura de animal, lavando la herida y buscando atención médica para iniciar el tratamiento post-exposición oportunamente.

El SEDES también identificó a varios contactos cercanos de la menor, incluidos sus padres, hermanos y un tío, quienes ya están recibiendo tratamiento preventivo para evitar el desarrollo de la enfermedad ante posibles exposiciones.

Este caso pone de manifiesto la importancia de vacunar regularmente a perros y gatos contra la rabia, y de mantener prácticas de tenencia responsable, ya que la enfermedad puede transmitirse a las personas a través de la saliva de animales infectados. Las campañas de vacunación en cochabambinos y otras regiones continúan activas para reducir el riesgo de nuevos contagios.

¿Qué hacer ante una mordedura?

Lavar la herida con abundante agua y jabón.

Identificar al animal agresor, si es posible.

Acudir de inmediato al centro de salud más cercano para recibir la vacuna antirrábica.

Las autoridades reiteraron su llamado a la población a vacunar a sus mascotas y no minimizar ninguna mordedura, por pequeña que parezca, para evitar más tragedias.