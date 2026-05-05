El médico infectólogo Hugo Pizzi habló con Canal 4 y TodoJujuy sobre el caso del crucero MV Hondius, donde murieron tres pasajeros por hantavirus , y explicó que, desde el punto de vista epidemiológico, es muy probable que algunas personas hayan subido a la embarcación ya infectadas.

País. Alerta por hantavirus: tres personas murieron en un crucero que salió de Argentina

Salud. Qué es el hantavirus, cómo se contagia y cuáles son los síntomas

El especialista se refirió al brote que generó preocupación internacional y detalló que los tiempos de incubación de la enfermedad permiten pensar que los síntomas comenzaron a manifestarse cuando los pasajeros ya estaban dentro del crucero.

Hugo Pizzi advirtió sobre el hantavirus tras las muertes en un crucero

Pizzi explicó que el hantavirus no es una enfermedad desconocida para Argentina y recordó que el año pasado se registraron casos en distintas provincias.

“En primer lugar debo decirte que nosotros hemos tenido el año pasado, según el boletín epidemiológico, 70 casos distribuidos en Salta, Entre Ríos, Buenos Aires y Río Negro. Por lo tanto, en el sur también hubo casos y nunca hay que olvidar el disgusto que tuvimos con el caso Epuyén, donde murieron tantas personas”, señaló. El caso Epuyén es el antecedente de transmisión humana d esta enfermedad.

Sobre el caso del crucero, el infectólogo indicó que el análisis epidemiológico apunta a que el contagio pudo haber ocurrido antes del embarque.

“El cuadro de incubación y toda la sintomatología afloró cuando estaban en los camarotes”, explicó. “El cuadro de incubación y toda la sintomatología afloró cuando estaban en los camarotes”, explicó.

Embed - Hantavirus en el crucero: el infectólogo Hugo Pizzi explicó cómo pudo originarse el brote

Cómo se transmite el hantavirus

El especialista recordó que el nombre hantavirus proviene del río coreano Hantaan, donde fue identificado, y remarcó que se trata de una enfermedad que puede generar cuadros graves.

Pizzi también aclaró que la transmisión no se da únicamente por contacto con materia fecal u orina del ratón colilargo, sino que puede producirse por otras vías. Pizzi también aclaró que la transmisión no se da únicamente por contacto con materia fecal u orina del ratón colilargo, sino que puede producirse por otras vías.

“Yo abría una casa que estaba cerrada y barría, y la contaminación venía de vías aéreas superiores”, ejemplificó.

Además, recordó que el brote de Epuyén mostró que también puede existir transmisión entre personas. En ese sentido, explicó que una hipótesis posible es que algunos pasajeros hayan subido infectados y luego transmitieran la enfermedad a otros.

“Puede haber pasajeros que subieron contaminados y lo transmitieron a los demás”, indicó. “Puede haber pasajeros que subieron contaminados y lo transmitieron a los demás”, indicó.

Crucero El brote se desató en el MV Hondius, un barco operado por la compañía neerlandesa Oceanwide Expeditions. Foto: Ocenwide Expeditions

Síntomas y riesgos de la enfermedad

Pizzi detalló que el hantavirus suele comenzar con un cuadro similar a una gripe, con fiebre, malestar general, dolores musculares y cefaleas intensas. Luego, el virus puede avanzar y afectar órganos vitales, especialmente pulmones y corazón.

“Es una enfermedad de la que no tenemos un medicamento eficiente y efectivo”, advirtió el infectólogo. “Es una enfermedad de la que no tenemos un medicamento eficiente y efectivo”, advirtió el infectólogo.

Según explicó, el tratamiento consiste en internar al paciente y sostener sus funciones vitales. “De lo contrario, se muere de un colapso cardiopulmonar”, sostuvo.

El médico remarcó que la edad puede ser un agravante, especialmente en personas frágiles o con patologías previas, aunque aclaró que también puede afectar a personas jóvenes.