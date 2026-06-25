ARA San Juan: la querella pidió la pena máxima para los acusados de la Armada.

Durante una nueva audiencia de alegatos por el hundimiento del ARA San Juan , las abogadas Lorena Arias y Valeria Carreras, representantes de la mayoría de las familias de las 44 víctimas, solicitaron penas de 5 años de prisión y 10 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos para los cuatro acusados de la Armada.

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Sociedad. ARA San Juan: la fiscalía pidió hasta cinco años de prisión para exjefes de la Armada

En el juicio por el hundimiento del ARA San Juan , la querella pidió 5 años de prisión y 10 de inhabilitación para los acusados por “ estrago culposo agravado por la muerte de personas”, el cargo más grave entre los imputados.

Durante la primera jornada de alegatos, las abogadas Lorena Arias y Valeria Carreras señalaron que el hundimiento del ARA San Juan no fue producto de un hecho imprevisible , sino de una cadena de decisiones, omisiones y alertas que, según sostuvieron, no fueron atendidas por quienes estaban a cargo de la conducción.

La querella sostuvo que el ARA San Juan tenía fallas técnicas y que la misión siguió adelante pese a las alertas. “No fue el mar el que los hundió”, afirmaron, apuntando a las decisiones de la cadena de mando antes del naufragio que dejó 44 muertos.

Las abogadas Lorena Arias y Valeria Carreras acompañaron en gran parte la acusación de la fiscalía y presentaron su propia reconstrucción de los hechos previos al hundimiento del ARA San Juan, ocurrido el 15 de noviembre de 2017.

Según expusieron, el ARA San Juan fue enviado a una misión para la que no contaba con las condiciones necesarias y ya existían antecedentes técnicos que, a su criterio, debían haber generado alertas dentro de la estructura de la Armada.

Durante la audiencia, la querella cuestionó a los exjefes militares Luis Enrique López Mazzeo, Claudio Villamide, Héctor Alonso y Hugo Correa. Según las representantes de las familias, los cuatro conocían las limitaciones operativas del submarino y aun así permitieron que continuara en servicio.

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El estado del submarino fue uno de los puntos centrales de la acusación. La querella sostuvo que el ARA San Juan acumulaba falta de mantenimiento y un deterioro técnico que quedó expuesto durante el juicio.

La querella sostuvo que la responsabilidad por la misión no podía recaer solo en el comandante Pedro Martín Fernández, ya que las decisiones de seguridad involucraban a toda la cadena de mando de la Armada.

La querella afirmó que Fernández había advertido sobre fallas técnicas antes de la última navegación y que sus superiores conocían esos reportes. Según las abogadas, había información suficiente para modificar la misión o tomar medidas preventivas.

ARA San Juan: qué sigue en el juicio

La querella señaló que, aunque no se pudo precisar qué ocurrió dentro del submarino antes de la implosión, el foco debe estar en las decisiones previas y en los riesgos que, según sostienen, eran previsibles.

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Al finalizar la jornada de alegatos, las representantes de las familias remarcaron que la muerte de los 44 tripulantes fue consecuencia de una serie de fallas, omisiones y decisiones que, según sostuvieron, podrían haberse evitado.

Además de solicitar las penas de prisión e inhabilitación, las querellantes dejaron abierta la posibilidad de iniciar futuras acciones por los daños y perjuicios ocasionados a los familiares de los 44 tripulantes.

La causa seguirá adelante con las exposiciones de las otras partes involucradas y los planteos de las defensas de los imputados. Una vez finalizada esa etapa, el tribunal deberá analizar las pruebas y determinar si hubo responsabilidades penales por el hundimiento del ARA San Juan, una de las mayores tragedias navales del país.