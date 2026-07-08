Buenos Aires: detuvieron al acusado de matar a una mujer y llevarse a su hija de 7 años

Detuvieron en Buenos Aires al acusado de matar a una mujer y llevarse a su hija de 7 años

Un hombre fue detenido este miércoles en Pergamino, en la provincia de Buenos Aires , acusado de matar a una mujer en la ciudad de Junín y escapar con la hija de la víctima , una niña de 7 años que era su ahijada.

La menor fue localizada luego de la activación de la Alerta Sofía y de un amplio operativo policial. El sospechoso había sido denunciado días antes en una causa por grooming . Según la investigación, tras cometer el crimen se llevó a la niña y escapó en una motocicleta.

El viernes 3 de julio, la vivienda del acusado había sido allanada en el marco de una causa por grooming. La denuncia había sido realizada por la madre de la niña, quien sostuvo que el hombre presuntamente le había tomado fotografías desnuda a la menor. De acuerdo con la información policial, aquel procedimiento tuvo resultado negativo.

Según la investigación, este miércoles el hombre se dirigió hasta la vivienda de la mujer , ubicada sobre la calle Iberlucea al 68, en Junín. En ese lugar habría asesinado a la madre de la niña y luego escapado junto a la menor .

El cuerpo fue encontrado por la pareja de la víctima cuando regresó a la casa después de finalizar su jornada laboral en la Cooperativa Municipal. Personal de la Comisaría Primera de Junín y del SAME acudió al domicilio y confirmó el fallecimiento. La fiscal Sánchez, titular de la UFI N.º 6, intervino en la investigación, que fue recaratulada como femicidio seguido de rapto.

Encontraron una carta en la casa del sospechoso

Durante el operativo, la Policía allanó de urgencia una propiedad ubicada en Almafuerte 1435, perteneciente al presunto femicida. En la vivienda secuestraron una carta manuscrita que detallaba un supuesto modo de ejecución del hecho y mencionaba una posible fuga hacia la localidad cordobesa de Arias o hacia Cañada Seca, en Santa Fe. A partir de esa información, se desplegó un operativo cerrojo en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.

Las cámaras registraron la fuga

Las cámaras de seguridad registraron que alrededor de las 7.45 el sospechoso salió acompañado por la niña en una motocicleta Titán de 150 cilindradas, de color azul, sin plásticos y con el tanque visible.

Desde ese momento, ambos permanecieron desaparecidos y la Justicia activó la Alerta Sofía para solicitar la colaboración de la población. Finalmente, durante la tarde, la niña fue encontrada y el principal sospechoso quedó detenido en Pergamino.