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12 de mayo de 2026 - 10:42
Espectáculos.

Wanda Nara y Martín Migueles: separación en medio del escándalo judicial

Ana Rosenfeld confirmó la separación de Wanda Nara y Martín Migueles mientras el empresario enfrenta una investigación judicial.

Ana Rosenfeld confirmó la separación de Wanda Nara y Martín Migueles

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Qué dijo la abogada de Wanda Nara tras confirmar su separación

La abogada y amiga de la conductora habló en el programa LAM y explicó que Wanda decidió tomar distancia hasta que se aclare la situación legal de Migueles, quien este lunes declaró en los tribunales de Comodoro Py por una causa vinculada a presuntas maniobras financieras durante el cepo cambiario.

Según detalló Rosenfeld, Wanda le pidió explicaciones al empresario luego de interiorizarse sobre la investigación judicial junto a su abogado penalista, Yamil Castro Bianchi. “Wanda nunca estaría al lado de una persona que tiene un grado de responsabilidad y culpabilidad”, sostuvo la letrada.

Rosenfeld también reveló que la relación ya atravesaba un “impasse” desde hacía aproximadamente un mes y reconoció que no solo influyeron los problemas legales. En ese sentido, admitió que existieron tensiones por celos relacionados con Agustín Bernasconi, actor con quien Wanda comparte grabaciones en Uruguay y con quien habría tenido un vínculo en el pasado.

“Martín es celoso”, reconoció la abogada, aunque evitó profundizar sobre la intimidad de la pareja. Además, aclaró que no tiene conocimiento sobre supuestos negocios o bienes compartidos entre ambos.

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Ana Rosenfeld confirmó la separación de Wanda Nara y Martín Migueles

Ana Rosenfeld confirmó la separación de Wanda Nara y Martín Migueles

Martín Migueles declaró en Comodoro Py

Martín Migueles se presentó este lunes en los tribunales de Comodoro Py para entregar un descargo en la causa que lo investiga por supuestas maniobras vinculadas al “rulo cambiario” y los permisos SIRA durante el cepo cambiario. El empresario admitió haber actuado como intermediario en algunas gestiones, aunque negó haber pagado coimas o tener contacto directo con funcionarios públicos.

“Yo no le pagué a ningún funcionario público”, aseguró Migueles en su presentación judicial, donde sostuvo que las intermediaciones forman parte de actividades habituales en el ámbito comercial y negó haber participado en maniobras ilegales.

Mientras tanto, el futuro de la relación quedó atado a la evolución de la causa judicial que enfrenta el empresario. “La Justicia determinará el futuro de la relación”, concluyó Rosenfeld.

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