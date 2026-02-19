El oficialismo consiguió el quórum y se trata la Reforma Laboral en Diputados

Live Blog Post

Apoyos, diferencias y sesión especial

El dictamen de mayoría cuenta con respaldo del Pro, la UCR, el MID, fuerzas provinciales y Sergio Capozzi, de Provincias Unidas. En total se presentaron cuatro dictámenes de minoría.

La sesión especial lleva la firma de Bornoroni, Almirón y Benegas Lynch, junto a Cristian Ritondo, Alberto Arrúa, Pamela Verasay, Gladys Medina, Oscar Zago, Nancy Picón Martínez y Karina Maureira. El oficialismo confía en reunir los 129 diputados necesarios para abrir la sesión.

Desde el Pro, Ritondo y Fernando De Andreis anticiparon que insistirán con la incorporación de billeteras virtuales como medio para el pago de salarios. Si el artículo no se modifica, votarán en contra de ese punto. La bancada de Provincias Unidas, que conduce Gisela Scaglia, cuestiona la creación del Fondo de Cese Laboral por su posible impacto en la ANSES.

Dictámenes alternativos y críticas de la oposición

Unión por la Patria y la Coalición Cívica presentaron textos propios. En el caso de la Coalición Cívica, firmaron Mónica Frade y Maximiliano Ferraro, junto al socialista Esteban Paulón.

Desde Unión por la Patria, el diputado sindical Sergio Palazzo defendió la postura del bloque. El jefe de bancada, Germán Martínez, cuestionó el trámite parlamentario y reclamó mayor debate público.

El dictamen de ese espacio propone una jornada máxima de siete horas diarias o 42 semanales. También amplía licencias parentales a 126 días para personas gestantes y 45 para no gestantes, e incorpora licencias por violencia de género y adaptación escolar.

Otras posturas en el recinto

Desde Encuentro Federal, Nicolás Massot y Jorge Rizzotti presentaron un dictamen alternativo. El Frente de Izquierda también impulsó su propio texto.

El diputado Néstor Pitrola calificó la iniciativa como un ataque a los derechos laborales. Lo acompañaron Romina del Pla, Nicolás del Caño y Myriam Bregman, quienes además reclamaron la reincorporación de despedidos de la empresa FATE.

Si el proyecto recibe aprobación con cambios, el texto deberá regresar al Senado para su revisión definitiva. La fecha estimada para ese tratamiento es el 27 de febrero, según el cronograma legislativo informado.