El oficialismo consiguió el quórum y se trata la Reforma Laboral en Diputados

La Cámara de Diputados inicia este jueves el tratamiento del proyecto de reforma laboral impulsado por el oficialismo. La iniciativa ya obtuvo media sanción en el Senado y, en caso de aprobarse con modificaciones, deberá regresar a la Cámara alta, donde se prevé su análisis el 27 de febrero.
Polémica en el inicio de la sesión
En el inicio de la sesión, el jefe del bloque oficialista, Gabriel Bornoroni, planteó la aprobación del plan de labor propuesto por la Presidencia de la Cámara. La iniciativa fija un esquema de 20 minutos de exposición por cada dictamen y un total de 40 oradores distribuidos de manera proporcional entre las bancadas.
El oficialismo además ofreció ceder parte de su tiempo a otros espacios y estableció que la votación del proyecto se realice por títulos.
Desde la oposición, el presidente del bloque de Unión por la Patria, Gerardo Martínez, manifestó su rechazo al mecanismo planteado. Sostuvo que el oficialismo negocia apoyos con sectores aliados para garantizar el resultado.
La propuesta se sometió a votación y obtuvo mayoría, por lo que quedó aprobado el esquema impulsado por el bloque libertario.
Tras la definición, diputados opositores expresaron disconformidad porque la votación se realizó a mano alzada y no de manera nominal. Señalaron que no hubo conteo individual de votos en el recinto.