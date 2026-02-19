jueves 19 de febrero de 2026
19 de febrero de 2026 - 14:38
en vivo EN VIVO.

El oficialismo consiguió el quórum y se trata la Reforma Laboral en Diputados

La Reforma Laboral, que ya cuenta con media sanción del Senado, se trata desde las 14 en Diputados en medio del paro nacional de la CGT.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Reforma laboral en Diputados.

EN VIVO

El debate se desarrolla en paralelo al paro nacional convocado por la CGT, que incluye una fuerte afectación del transporte público. En este contexto, el oficialismo introdujo cambios al texto original y consiguió dictamen de mayoría en comisiones.

La Libertad Avanza formalizó las modificaciones antes de llevar el expediente al recinto. Parte de la oposición dialoguista reclama ajustes en artículos específicos.

Embed - SESIÓN EN VIVO: 19 de febrero de 2026 - MODERNIZACIÓN LABORAL - Diputados Argentina

En vivo minuto a minuto

Live Blog Post

Polémica en el inicio de la sesión

En el inicio de la sesión, el jefe del bloque oficialista, Gabriel Bornoroni, planteó la aprobación del plan de labor propuesto por la Presidencia de la Cámara. La iniciativa fija un esquema de 20 minutos de exposición por cada dictamen y un total de 40 oradores distribuidos de manera proporcional entre las bancadas.

El oficialismo además ofreció ceder parte de su tiempo a otros espacios y estableció que la votación del proyecto se realice por títulos.

Desde la oposición, el presidente del bloque de Unión por la Patria, Gerardo Martínez, manifestó su rechazo al mecanismo planteado. Sostuvo que el oficialismo negocia apoyos con sectores aliados para garantizar el resultado.

La propuesta se sometió a votación y obtuvo mayoría, por lo que quedó aprobado el esquema impulsado por el bloque libertario.

Tras la definición, diputados opositores expresaron disconformidad porque la votación se realizó a mano alzada y no de manera nominal. Señalaron que no hubo conteo individual de votos en el recinto.

Live Blog Post

Hay quórum y empieza la sesión

A las 14:15 el oficialismo consiguió el quórum necesario para iniciar la sesión extraordinaria donde se tratará la Reforma Laboral. Se espera una sesión maratónica.

Live Blog Post

Apoyos, diferencias y sesión especial

El dictamen de mayoría cuenta con respaldo del Pro, la UCR, el MID, fuerzas provinciales y Sergio Capozzi, de Provincias Unidas. En total se presentaron cuatro dictámenes de minoría.

La sesión especial lleva la firma de Bornoroni, Almirón y Benegas Lynch, junto a Cristian Ritondo, Alberto Arrúa, Pamela Verasay, Gladys Medina, Oscar Zago, Nancy Picón Martínez y Karina Maureira. El oficialismo confía en reunir los 129 diputados necesarios para abrir la sesión.

Desde el Pro, Ritondo y Fernando De Andreis anticiparon que insistirán con la incorporación de billeteras virtuales como medio para el pago de salarios. Si el artículo no se modifica, votarán en contra de ese punto. La bancada de Provincias Unidas, que conduce Gisela Scaglia, cuestiona la creación del Fondo de Cese Laboral por su posible impacto en la ANSES.

Dictámenes alternativos y críticas de la oposición

Unión por la Patria y la Coalición Cívica presentaron textos propios. En el caso de la Coalición Cívica, firmaron Mónica Frade y Maximiliano Ferraro, junto al socialista Esteban Paulón.

Desde Unión por la Patria, el diputado sindical Sergio Palazzo defendió la postura del bloque. El jefe de bancada, Germán Martínez, cuestionó el trámite parlamentario y reclamó mayor debate público.

El dictamen de ese espacio propone una jornada máxima de siete horas diarias o 42 semanales. También amplía licencias parentales a 126 días para personas gestantes y 45 para no gestantes, e incorpora licencias por violencia de género y adaptación escolar.

Otras posturas en el recinto

Desde Encuentro Federal, Nicolás Massot y Jorge Rizzotti presentaron un dictamen alternativo. El Frente de Izquierda también impulsó su propio texto.

El diputado Néstor Pitrola calificó la iniciativa como un ataque a los derechos laborales. Lo acompañaron Romina del Pla, Nicolás del Caño y Myriam Bregman, quienes además reclamaron la reincorporación de despedidos de la empresa FATE.

Si el proyecto recibe aprobación con cambios, el texto deberá regresar al Senado para su revisión definitiva. La fecha estimada para ese tratamiento es el 27 de febrero, según el cronograma legislativo informado.

Live Blog Post

Dictamen de mayoría y cambio en licencias por enfermedad

El oficialismo reunió 44 firmas en el plenario de las comisiones de Trabajo y de Presupuesto y Hacienda, presididas por Lisandro Almirón y Bertie Benegas Lynch. Algunas adhesiones se dieron en disidencia parcial.

El jefe del bloque oficialista, Gabriel Bornoroni, anunció la eliminación del artículo 44, que modificaba el régimen de licencias por enfermedad y habilitaba al empleador a abonar entre el 75% y el 50% del salario durante el período de inasistencia por razones médicas.

La decisión surgió tras conversaciones políticas dentro del oficialismo. La presidenta del bloque de senadores, Patricia Bullrich, anticipó el cambio luego de un diálogo con el presidente Javier Milei. La estrategia se coordinó en la Casa Rosada y en la Cámara baja.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El Gobierno aseguró que el paro es "perverso"

Los gremios jujeños movilizaron en Plaza Belgrano contra la Reforma Laboral

Así se vive en Jujuy el paro general de la CGT contra la Reforma Laboral

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel