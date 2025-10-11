Falleció Diane Keaton, leyenda del cine y ganadora del Oscar

La actriz Diane Keaton, una de las figuras más emblemáticas del cine de Hollywood , falleció a los 79 años en su casa de California, según confirmaron sus familiares al medio People. La intérprete, ganadora del Premio Oscar por su inolvidable papel en Annie Hall (1977), deja un legado imborrable en la historia del cine mundial.

Farándula. Habló Dai Fernández y se refirió a los rumores de romance con Nico Vázquez

Streaming. Fin de semana largo: las películas y series más recomendadas para ver en Netflix

Keaton fue una de las artistas más versátiles y queridas de su generación. Su carrera abarcó más de cinco décadas e incluyó actuaciones memorables en películas como El Padrino, Rojos, Padre de la novia, El club de las divorciadas y Something’s Gotta Give, entre muchas otras.

Su estilo inconfundible —marcado por su naturalidad, humor y autenticidad— la convirtió en un ícono cultural dentro y fuera de la pantalla. En 1978 obtuvo el Oscar a Mejor Actriz por su papel junto a Woody Allen en Annie Hall, que la consolidó como una figura central del cine estadounidense.

Además de su trayectoria como intérprete, Diane Keaton también incursionó en la dirección, la producción y la escritura, mostrando siempre un compromiso con el arte y la creatividad.

La noticia de su muerte generó una profunda conmoción en el ambiente cinematográfico. Actores, directores y fanáticos de todo el mundo la recordaron con mensajes de afecto y admiración, destacando su talento, su calidez humana y su aporte invaluable al séptimo arte.