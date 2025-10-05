Segunda peregrinación a Río Blanco: "Este domingo alivianemos nuestro corazón", dijo el Obispo

En el marco de las honras a la Virgen de Río Blanco y Paypaya, este domingo 5 de octubre se realizó la segunda jornada de peregrinaciones en Palpalá. La misa central fue presidida por el Obispo de Jujuy, Monseñor Daniel Fernández, quien invitó a los presentes a “dejar las angustias, tristezas y dolores en el corazón de nuestra madre”.

Cabe destacar que en esta jornada fue el turno de “las familias del interior de la provincia”, así como también de la congregación de monaguillos. El Santuario de la Virgen de Río Blanco contó con una gran concurrencia de fieles.

peregrinacion rio blanco

"Jubileo especial de octubre": el mensaje del Obispo de Jujuy, Monseñor Daniel Fernández Antes de proclamar el Evangelio, el Obispo de Jujuy, Monseñor Daniel Fernández, habló del año del jubileo. Destacando en primera instancia que un gran número de monaguillos asistieron al Santuario de Río Blanco porque este 2025 "viven su jubileo". Seguido, indicó que "el jubileo le da a octubre un sentido especial", porque si bien todos los años se honra a María, "este año lo haremos con el jubileo de la esperanza".

"La esperanza es una actitud muy profunda del ser humano que lo hace caminar con seguridad, poniendo su vida en las manos de Dios. El jubileo significa alegría profunda que viene de Dios", dijo Monseñor. Finalmente, destacó: "Este domingo alivianemos nuestro corazón en el corazón de nuestra madre. Los invito a que dejemos en el corazón de la madre nuestras angustias, tristezas, vayámonos a nuestras casas sabiendo que no estamos solos, nuestra fe nos regala esa certeza tan profunda". Embed - SANTA MISA - 5 DE OCT. - SEGUNDA PEREGRINACIÓN Cronograma de peregrinaciones 1ª Peregrinación – 28 de septiembre : Familias y parroquias de capital y Paypaya.

: Familias y parroquias de capital y Paypaya. 2ª Peregrinación – 5 de octubre : Familias del interior de la provincia.

: Familias del interior de la provincia. 3ª Peregrinación – 12 de octubre : Día de la familia y las misiones.

: Día de la familia y las misiones. 4ª Peregrinación – 19 de octubre : Día de las madres y de los jóvenes.

: Día de las madres y de los jóvenes. 26 de octubre : No habrá peregrinación por las elecciones legislativas.

: No habrá peregrinación por las elecciones legislativas. 1 de noviembre : Peregrinación de los gauchos y paisanas de todos los fortines, junto a la Federación Jujeña de Gauchos.

: Peregrinación de los gauchos y paisanas de todos los fortines, junto a la Federación Jujeña de Gauchos. 2 de noviembre: Fiesta patronal del pueblo de Río Blanco. Otras celebraciones 6 de octubre : Vigilia y cambio de manto de la Virgen hasta la medianoche.

: Vigilia y cambio de manto de la Virgen hasta la medianoche. 7 de octubre : Festividad de la Virgen del Rosario, patrona de Jujuy, con misa en el Santuario y en la Catedral de San Salvador de Jujuy.

: Festividad de la Virgen del Rosario, patrona de Jujuy, con misa en el Santuario y en la Catedral de San Salvador de Jujuy. 18 de octubre: Vigilia de los jóvenes desde las 15:00, con misa a las 19:30. Horarios de misa y rezo del Rosario Durante las peregrinaciones se celebrarán misas a las 07:00, 08:30, 10:30, 12:00, 18:00 y 19:30. El Santo Rosario se rezará a las 06:30, 10:00, 16:30 y 19:00.

