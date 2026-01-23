Grave choque en la colectora de la Ruta 66: un conductor estaría alcoholizado

Un violento choque ocurrió este viernes a primera hora sobre la colectora de la Ruta Nacional 66, en inmediaciones del ingreso al barrio Teniente Steves, dentro del sector de Alto Comedero. El episodio involucró a un auto y una moto, y dejó como resultado a un motociclista con heridas de extrema gravedad.

El hecho se conoció alrededor de las 8:30, a partir de un aviso que solicitó la presencia policial en el tramo comprendido entre la avenida Intersindical y la zona conocida como “el Chatarrero”. Al arribar, los efectivos verificaron un choque entre un auto Ford Fiesta y una moto, cuyos restos quedaron esparcidos sobre la calzada.

El auto era conducido por un hombre de 49 años. En tanto, el conductor de la moto yacía con lesiones visibles y un cuadro que exigía atención médica inmediata, por lo que se activó el protocolo de emergencia en el lugar.

Traslado de urgencia y estado delicado Pocos minutos después, una ambulancia del SAME llegó al sector y asistió al conductor de la moto. El personal de salud resolvió su traslado inmediato al hospital Pablo Soria ante la gravedad de las heridas.

De acuerdo con la información oficial, el motociclista sufrió una lesión severa en uno de sus miembros inferiores, situación que motivó su ingreso urgente al principal centro sanitario de la provincia. Mientras se desarrollaba el operativo médico, el área del choque permaneció resguardada para facilitar las tareas policiales y preservar la escena. Cerca de las 9:35, el conductor del auto fue trasladado a la Subcomisaría de las 150 Hectáreas para cumplir con las actuaciones de rigor. Allí, el test de alcoholemia habría arrojado resultado positivo.

