Iguanas paralizadas por el frío en Florida: qué está pasando en Miami

De todos los habitantes de Florida, las iguanas son algunas de las que peor lo llevan.

El fenómeno que explica por qué las iguanas caen de los árboles cuando hace frío en el sur de Florida

En Miami y Fort Lauderdale, las dos principales ciudades del sur del estado, se registraron mínimas cercanas a los 0ºC, las más frías desde 2010.

Una escena tan llamativa como inusual sorprendió esta semana a residentes y turistas del sur de Miami; iguanas verdes inmóviles, cayendo de los árboles o permaneciendo rígidas en veredas, patios y calles. El fenómeno, que rápidamente se viralizó en redes sociales, está directamente relacionado con una fuerte ola de frío que afecta a Florida, una región acostumbrada a temperaturas cálidas durante casi todo el año.

Las autoridades y especialistas aclararon que no se trata de una “lluvia” literal de iguanas ni de una mortandad masiva inmediata, sino de una reacción fisiológica de estos reptiles ante temperaturas anormalmente bajas.

Las iguanas son animales de sangre fría (ectotermos), lo que significa que su temperatura corporal depende del ambiente . Cuando el termómetro baja por debajo de los 10 °C, su metabolismo se ralentiza de forma drástica. Con temperaturas cercanas o inferiores a los 5 °C, pueden quedar completamente paralizadas.

Durante las madrugadas más frías, muchas iguanas que dormían en árboles perdieron la capacidad de aferrarse a las ramas y cayeron al suelo. En ese estado, permanecen rígidas, con apariencia de estar muertas, aunque en muchos casos siguen vivas.

Especialistas advierten que, si las temperaturas vuelven a subir durante el día, algunas iguanas pueden “descongelarse” lentamente y recuperar la movilidad. Por ese motivo, recomiendan no tocarlas ni intentar moverlas, ya que pueden reaccionar de manera brusca al recobrar actividad.

Una especie invasora que vuelve a ser noticia

La iguana verde no es nativa de Florida. Llegó hace décadas como mascota exótica y, tras escapes y liberaciones, logró establecerse con éxito en el ecosistema local. Su población creció de manera sostenida, generando problemas ambientales, daños en infraestructura y conflictos con otras especies.

Las olas de frío, poco frecuentes pero cada vez más intensas, funcionan como un freno natural para su expansión. Sin embargo, expertos señalan que estos episodios no erradican la especie, ya que muchas iguanas sobreviven y se reproducen nuevamente cuando el clima se normaliza.

Qué recomiendan las autoridades

Las autoridades de Florida pidieron a la población mantener distancia y no intervenir. En caso de encontrar una iguana inmóvil, la indicación es dejarla donde está y evitar el contacto directo. También recuerdan que, al tratarse de fauna silvestre, su manipulación sin autorización puede estar prohibida.