jueves 05 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
5 de febrero de 2026 - 08:33
Temperaturas.

Iguanas paralizadas por el frío en Florida: qué está pasando en Miami

La ola de frío en el sur de Florida paralizó a miles de iguanas invasoras, que cayeron de los árboles y sorprendieron a residentes de Miami.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
En Miami y Fort Lauderdale, las dos principales ciudades del sur del estado, se registraron mínimas cercanas a los 0ºC, las más frías desde 2010.

En Miami y Fort Lauderdale, las dos principales ciudades del sur del estado, se registraron mínimas cercanas a los 0ºC, las más frías desde 2010.

El fenómeno que explica por qué las iguanas caen de los árboles cuando hace frío en el sur de Florida

El fenómeno que explica por qué las iguanas caen de los árboles cuando hace frío en el sur de Florida

De todos los habitantes de Florida, las iguanas son algunas de las que peor lo llevan.

De todos los habitantes de Florida, las iguanas son algunas de las que peor lo llevan.

La Comisión recuerda que las iguanas verdes son una especie invasora cuya presencia en Florida afecta a los ecosistemas locales.

La Comisión recuerda que las iguanas verdes son una especie invasora cuya presencia en Florida afecta a los ecosistemas locales.

Lee además
El italiano viral que desafía el frío: camina descalzo sobre la nieve y sin remera.
Mundo.

El italiano viral que desafía el frío: camina descalzo sobre la nieve y sin remera
Imagen creada con IA. video
Salud.

Prevención, vida sana y chequeos médicos: claves para reducir el riesgo de cáncer

Las autoridades y especialistas aclararon que no se trata de una “lluvia” literal de iguanas ni de una mortandad masiva inmediata, sino de una reacción fisiológica de estos reptiles ante temperaturas anormalmente bajas.

iguanas

La Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC) recibió más de 2.000 iguanas.

Qué efecto tiene el frío extremo sobre las iguanas

Las iguanas son animales de sangre fría (ectotermos), lo que significa que su temperatura corporal depende del ambiente. Cuando el termómetro baja por debajo de los 10 °C, su metabolismo se ralentiza de forma drástica. Con temperaturas cercanas o inferiores a los 5 °C, pueden quedar completamente paralizadas.

Durante las madrugadas más frías, muchas iguanas que dormían en árboles perdieron la capacidad de aferrarse a las ramas y cayeron al suelo. En ese estado, permanecen rígidas, con apariencia de estar muertas, aunque en muchos casos siguen vivas.

Especialistas advierten que, si las temperaturas vuelven a subir durante el día, algunas iguanas pueden “descongelarse” lentamente y recuperar la movilidad. Por ese motivo, recomiendan no tocarlas ni intentar moverlas, ya que pueden reaccionar de manera brusca al recobrar actividad.

IGUANAS
La Comisión recuerda que las iguanas verdes son una especie invasora cuya presencia en Florida afecta a los ecosistemas locales.

La Comisión recuerda que las iguanas verdes son una especie invasora cuya presencia en Florida afecta a los ecosistemas locales.

Una especie invasora que vuelve a ser noticia

La iguana verde no es nativa de Florida. Llegó hace décadas como mascota exótica y, tras escapes y liberaciones, logró establecerse con éxito en el ecosistema local. Su población creció de manera sostenida, generando problemas ambientales, daños en infraestructura y conflictos con otras especies.

Las olas de frío, poco frecuentes pero cada vez más intensas, funcionan como un freno natural para su expansión. Sin embargo, expertos señalan que estos episodios no erradican la especie, ya que muchas iguanas sobreviven y se reproducen nuevamente cuando el clima se normaliza.

IGUANAS
De todos los habitantes de Florida, las iguanas son algunas de las que peor lo llevan.

De todos los habitantes de Florida, las iguanas son algunas de las que peor lo llevan.

Qué recomiendan las autoridades

Las autoridades de Florida pidieron a la población mantener distancia y no intervenir. En caso de encontrar una iguana inmóvil, la indicación es dejarla donde está y evitar el contacto directo. También recuerdan que, al tratarse de fauna silvestre, su manipulación sin autorización puede estar prohibida.

IGUANAS
El fenómeno que explica por qué las iguanas caen de los árboles cuando hace frío en el sur de Florida

El fenómeno que explica por qué las iguanas caen de los árboles cuando hace frío en el sur de Florida

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El italiano viral que desafía el frío: camina descalzo sobre la nieve y sin remera

Prevención, vida sana y chequeos médicos: claves para reducir el riesgo de cáncer

La Justicia argentina pidió a Estados Unidos la extradición de Nicolás Maduro

Cuba alcanzó un récord histórico de baja temperatura: la isla tocó los 0 °C

Detención de Nicolás Maduro: cómo sigue la causa a 30 días del arresto en Estados Unidos

Lo que se lee ahora
El italiano viral que desafía el frío: camina descalzo sobre la nieve y sin remera.
Mundo.

El italiano viral que desafía el frío: camina descalzo sobre la nieve y sin remera

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Terrible vuelco de un auto en la curva de la muerte: el conductor se salvó de milagro video
Accidente.

Terrible vuelco de un auto en la "curva de la muerte": el conductor se salvó de milagro

Imagen ilustrativa.
Ahora.

Abrieron el Paso de Jama: hasta qué hora

Jueves de Compadres (Imagen ilustrativa generada con inteligencia artificial). video
Tiempo.

El Jueves de Compadres llega con alerta amarilla por tormentas

Juicio por femicidio: Jairo Guerrero intentó violentar a Tamara Fierro cuando ella tenía 16 años video
Justicia.

Juicio por femicidio: Jairo Guerrero intentó violentar a Tamara Fierro cuando ella tenía 16 años

Jueves de Compadres en Jujuy: cuánto cuesta hacer un asado para 10 personas video
Consumo.

Jueves de Compadres en Jujuy: cuánto cuesta hacer un asado para 10 personas

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel