domingo 11 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
11 de enero de 2026 - 18:14
Fútbol.

Barcelona le ganó al Real Madrid en la Supercopa de España

En Arabia Saudita, el Barça ganó 3-2 una final vibrante: Raphinha (2) y Lewandowski. Para el Madrid, Vinícius y Gonzalo García.

Malka Alvarenga Miranda
Por  Malka Alvarenga Miranda
Barcelona le ganó al Real Madrid en la Supercopa de España

Barcelona le ganó al Real Madrid en la Supercopa de España

En Arabia Saudita, la final de la Supercopa de España regaló un Clásico de ida y vuelta y terminó con Barcelona levantando el trofeo tras vencer 3-2 a Real Madrid en el King Abdullah Sports City de Yeda. La noche tuvo un protagonista repetido: Raphinha, autor de un doblete, con Lewandowski como socio clave en el momento más caliente del primer tiempo.

Lee además
Gimnasia de Jujuy: plantel definido para los amistosos y renovación para Dematei
En Córdoba.

Gimnasia de Jujuy: plantel definido para los amistosos y renovación para Dematei
Dakar 2026: histórica doble victoria de los hermanos Benavides
Arabia Saudita.

Dakar 2026: histórica doble victoria de los hermanos Benavides

El arranque mostró a un Barça con más control de pelota y decisión para instalarse en campo rival, mientras el Madrid buscó lastimar con transiciones rápidas. En ese contexto, Courtois sostuvo a los blancos cuando el equipo de Hansi Flick aceleró: primero en un remate que exigió al arquero y después, ya en el complemento, con una atajada de reflejos ante Lamine Yamal dentro del área.

El golpe y respuesta en un cierre de locura

El marcador se abrió pasada la media hora: Raphinha tuvo una chance clarísima, falló y se tomó revancha casi de inmediato para el 1-0. Ese tanto parecía premiar el dominio, pero el partido se desordenó en el tramo final del primer tiempo y ahí apareció la mejor versión del Madrid para equilibrar.

En el descuento llegó la ráfaga: Vinícius Júnior emparejó con una jugada individual de alto vuelo, Lewandowski devolvió la ventaja con una definición exquisita y, cuando el descanso ya asomaba, Gonzalo García encontró el 2-2. Tres goles en apenas unos minutos para dejar el estadio en ebullición y un segundo tiempo servido.

Supercopa de España: el desenlace, entre la roja y los últimos intentos

Tras el 2-2, el ritmo bajó por momentos, pero la tensión no aflojó. El Madrid movió el banco y Kylian Mbappé entró en busca de peso ofensivo. Sin embargo, cuando el encuentro parecía encaminarse a una definición finísima, Raphinha volvió a aparecer: recibió, remató y la pelota terminó adentro para el 3-2 que inclinó la final.

Con la ventaja, el cierre se volvió aún más áspero. Frenkie de Jong vio la tarjeta roja en el tramo final por una falta sobre Mbappé, lo que obligó al Barcelona a resistir con diez y a defender cada pelota como si fuera la última.

El Madrid buscó el empate con empuje y cambios: Franco Mastantuono ingresó por Vinícius en los minutos finales para intentar darle una chispa extra al ataque, pero el tiempo se consumió y el Barça sostuvo la diferencia hasta el pitazo final. Así, Barcelona celebró una Supercopa de España tan sufrida como espectacular.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Gimnasia de Jujuy: plantel definido para los amistosos y renovación para Dematei

Dakar 2026: histórica doble victoria de los hermanos Benavides

Liga Argentina: Jujuy Básquet cayó ante San Isidro

Atlético San Pedro recibe a Talleres de Perico por un lugar en la final

Gimnasia de Jujuy continúa su puesta a punto con amistosos en Córdoba

Lo que se lee ahora
Dakar 2026: histórica doble victoria de los hermanos Benavides
Arabia Saudita.

Dakar 2026: histórica doble victoria de los hermanos Benavides

Por  Cristian Almazán

Las más leídas

Cómo viene el clima en verano en Jujuy: qué se espera para enero, febrero y marzo
SMN.

Cómo viene el clima en verano en Jujuy: qué se espera para enero, febrero y marzo

Incendios en la Patagonia: evacuaron El Pedregoso y cortaron la Ruta 40
Preocupación.

Incendios en la Patagonia: evacuaron El Pedregoso y cortaron la Ruta 40

Dakar 2026: histórica doble victoria de los hermanos Benavides
Arabia Saudita.

Dakar 2026: histórica doble victoria de los hermanos Benavides

Asado  video
Parrilla.

Cómo hacer un buen asado: claves del fuego, la carne y la salmuera según un asador jujeño

Temporada de verano 2026: cuáles son las tres frutas más baratas en los mercados de Jujuy
Economía.

Temporada de verano 2026: cuáles son las tres frutas más baratas en los mercados de Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel