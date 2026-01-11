Barcelona le ganó al Real Madrid en la Supercopa de España

En Arabia Saudita, la final de la Supercopa de España regaló un Clásico de ida y vuelta y terminó con Barcelona levantando el trofeo tras vencer 3-2 a Real Madrid en el King Abdullah Sports City de Yeda. La noche tuvo un protagonista repetido: Raphinha, autor de un doblete, con Lewandowski como socio clave en el momento más caliente del primer tiempo.

El arranque mostró a un Barça con más control de pelota y decisión para instalarse en campo rival, mientras el Madrid buscó lastimar con transiciones rápidas. En ese contexto, Courtois sostuvo a los blancos cuando el equipo de Hansi Flick aceleró: primero en un remate que exigió al arquero y después, ya en el complemento, con una atajada de reflejos ante Lamine Yamal dentro del área.

El golpe y respuesta en un cierre de locura El marcador se abrió pasada la media hora: Raphinha tuvo una chance clarísima, falló y se tomó revancha casi de inmediato para el 1-0. Ese tanto parecía premiar el dominio, pero el partido se desordenó en el tramo final del primer tiempo y ahí apareció la mejor versión del Madrid para equilibrar.

En el descuento llegó la ráfaga: Vinícius Júnior emparejó con una jugada individual de alto vuelo, Lewandowski devolvió la ventaja con una definición exquisita y, cuando el descanso ya asomaba, Gonzalo García encontró el 2-2. Tres goles en apenas unos minutos para dejar el estadio en ebullición y un segundo tiempo servido.

Supercopa de España: el desenlace, entre la roja y los últimos intentos Tras el 2-2, el ritmo bajó por momentos, pero la tensión no aflojó. El Madrid movió el banco y Kylian Mbappé entró en busca de peso ofensivo. Sin embargo, cuando el encuentro parecía encaminarse a una definición finísima, Raphinha volvió a aparecer: recibió, remató y la pelota terminó adentro para el 3-2 que inclinó la final. Con la ventaja, el cierre se volvió aún más áspero. Frenkie de Jong vio la tarjeta roja en el tramo final por una falta sobre Mbappé, lo que obligó al Barcelona a resistir con diez y a defender cada pelota como si fuera la última. El Madrid buscó el empate con empuje y cambios: Franco Mastantuono ingresó por Vinícius en los minutos finales para intentar darle una chispa extra al ataque, pero el tiempo se consumió y el Barça sostuvo la diferencia hasta el pitazo final. Así, Barcelona celebró una Supercopa de España tan sufrida como espectacular.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.