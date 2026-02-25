miércoles 25 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
25 de febrero de 2026 - 23:18
Copa Libertadores

EN VIVO: Barcelona aventaja a Argentinos Juniors

El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

Argentinos Juniors vs Barcelona: previa, horario y cómo llegan para la llave 4 de la Copa Libertadores
BsAs (DataFactory)

Jhonny Quiñónez abre el marcador en el minuto 65 y Barcelona pasa a vencer por 1 a 0 a el Bicho.

Lee además
en vivo: botafogo lidera 2-0 ante nacional potosi en la segunda mitad

EN VIVO: Botafogo lidera 2-0 ante Nacional Potosí en la segunda mitad
desde los penales, ohiggins logra la victoria y avanza a tercera fase

Desde los penales, O'Higgins logra la victoria y avanza a Tercera Fase

Las estadísticas del encuentro entre Argentinos Juniors y Barcelona de la Copa Libertadores:

  • Posesión: Argentinos Juniors (34%) VS Barcelona (66%)
  • Tiros al arco: Argentinos Juniors (7) VS Barcelona (3)
  • Fouls cometidos: Argentinos Juniors (11) VS Barcelona (16)
  • Pases Correctos: Argentinos Juniors (411) VS Barcelona (136)
  • Pases Incorrectos: Argentinos Juniors (81) VS Barcelona (76)
  • Recuperaciones: Argentinos Juniors (15) VS Barcelona (13)
  • Tarjetas Amarillas: Argentinos Juniors (1) VS Barcelona (6)

Con un triunfo a cuestas (1 a 0 ganó en la ida), el Bicho buscará definir la serie ante Barcelona hoy. El partido por la llave 4 de la Copa Libertadores comenzará a las 21:30 (hora Argentina) y será en el Semillero del Mundo.

Esteban Ostojich fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.

Formación de Argentinos Juniors hoy

Nicolás Diez se plantó con una alineación 4-4-2 con el arquero Brayan Cortés; Leandro Lozano, Román Riquelme, Erik Godoy y Sebastián Prieto como defensores; Nicolás Oroz, Federico Fattori, Alan Lescano y Emiliano Viveros como centrocampistas; y Hernán López Muñoz y Diego Porcel como delanteros.

Formación de Barcelona hoy

Por su parte, el entrenador César Farías dispuso en campo una estrategia 4-5-1 con José Contreras defendiendo el arco; Bryan Carabalí, Javier Báez, Alex Rangel, Gustavo Vallecilla como zagueros; Milton Céliz, Jhonny Quiñónez, Byron Castillo, Joao Rojas y Jonnathan Mina en el centro del campo; y con Darío Benedetto como atacante.

© 2020 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

EN VIVO: Botafogo lidera 2-0 ante Nacional Potosí en la segunda mitad

Desde los penales, O'Higgins logra la victoria y avanza a Tercera Fase

Guaraní recibirá a Juventud por la llave 1

Por la llave 2 se enfrentarán Tolima y Táchira

Sporting Cristal eliminó a 2 de Mayo en los penales

Lo que se lee ahora
Sede de la AFA.
Causa.

La Inspección General de Justicia pidió designar veedores en la AFA por falta de información contable

Por  Federico Franco

Las más leídas

Tres jujeños hicieron cumbre en el volcán más alto del mundo video
Catamarca.

Tres jujeños hicieron cumbre en el volcán más alto del mundo

Cronograma de pagos.
Confirmado.

Cronograma de pagos de Jujuy: cuándo cobran los estatales en marzo 2026

Limpieza y mantenimiento en avenida General Savio.
Atención.

Cortes de tránsito en varios puntos de San Salvador de Jujuy este miércoles

Foto ilustrativa.
Jujuy.

Cambios en el horario de atención del Registro Civil, precios de los trámites y todos los detalles

Corte de agua en Alto Comedero por recambio de red este miércoles
Servicios.

Por trabajos programados, habrá corte de agua en Alto Comedero este miércoles

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel