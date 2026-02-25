EN VIVO: Barcelona aventaja a Argentinos Juniors

BsAs (DataFactory)

Jhonny Quiñónez abre el marcador en el minuto 65 y Barcelona pasa a vencer por 1 a 0 a el Bicho.

Las estadísticas del encuentro entre Argentinos Juniors y Barcelona de la Copa Libertadores: Posesión: Argentinos Juniors (34%) VS Barcelona (66%)

(34%) VS (66%) Tiros al arco: Argentinos Juniors (7) VS Barcelona (3)

(7) VS (3) Fouls cometidos: Argentinos Juniors (11) VS Barcelona (16)

(11) VS (16) Pases Correctos: Argentinos Juniors (411) VS Barcelona (136)

(411) VS (136) Pases Incorrectos: Argentinos Juniors (81) VS Barcelona (76)

(81) VS (76) Recuperaciones: Argentinos Juniors (15) VS Barcelona (13)

(15) VS (13) Tarjetas Amarillas: Argentinos Juniors (1) VS Barcelona (6) Con un triunfo a cuestas (1 a 0 ganó en la ida), el Bicho buscará definir la serie ante Barcelona hoy. El partido por la llave 4 de la Copa Libertadores comenzará a las 21:30 (hora Argentina) y será en el Semillero del Mundo.

Esteban Ostojich fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.

Formación de Argentinos Juniors hoy Nicolás Diez se plantó con una alineación 4-4-2 con el arquero Brayan Cortés; Leandro Lozano, Román Riquelme, Erik Godoy y Sebastián Prieto como defensores; Nicolás Oroz, Federico Fattori, Alan Lescano y Emiliano Viveros como centrocampistas; y Hernán López Muñoz y Diego Porcel como delanteros.

Formación de Barcelona hoy Por su parte, el entrenador César Farías dispuso en campo una estrategia 4-5-1 con José Contreras defendiendo el arco; Bryan Carabalí, Javier Báez, Alex Rangel, Gustavo Vallecilla como zagueros; Milton Céliz, Jhonny Quiñónez, Byron Castillo, Joao Rojas y Jonnathan Mina en el centro del campo; y con Darío Benedetto como atacante. © 2020 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

