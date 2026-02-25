EN VIVO: Barcelona aventaja a Argentinos Juniors

Jhonny Quiñónez abre el marcador en el minuto 65 y Barcelona pasa a vencer por 1 a 0 a el Bicho.
Con un triunfo a cuestas (1 a 0 ganó en la ida), el Bicho buscará definir la serie ante Barcelona hoy. El partido por la llave 4 de la Copa Libertadores comenzará a las 21:30 (hora Argentina) y será en el Semillero del Mundo.
Esteban Ostojich fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.
Nicolás Diez se plantó con una alineación 4-4-2 con el arquero Brayan Cortés; Leandro Lozano, Román Riquelme, Erik Godoy y Sebastián Prieto como defensores; Nicolás Oroz, Federico Fattori, Alan Lescano y Emiliano Viveros como centrocampistas; y Hernán López Muñoz y Diego Porcel como delanteros.
Por su parte, el entrenador César Farías dispuso en campo una estrategia 4-5-1 con José Contreras defendiendo el arco; Bryan Carabalí, Javier Báez, Alex Rangel, Gustavo Vallecilla como zagueros; Milton Céliz, Jhonny Quiñónez, Byron Castillo, Joao Rojas y Jonnathan Mina en el centro del campo; y con Darío Benedetto como atacante.
