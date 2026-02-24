miércoles 25 de febrero de 2026

24 de febrero de 2026 - 23:48
Copa Libertadores

Sporting Cristal eliminó a 2 de Mayo en los penales

Todo lo que dejó el duelo entre Sporting Cristal y 2 de Mayo: resumen, resultado, jugadas destacadas y cómo queda la tabla de la Copa Libertadores.

Sporting Cristal vs 2 de Mayo: previa, horario y cómo llegan para la llave 3 de la Copa Libertadores
BsAs (DataFactory)
Sporting Cristal eliminó a 2 de Mayo en los penales
BsAs (DataFactory)

Sp. Cristal avanzó a la Tercera Fase de la Copa Libertadores al superar a 2 de Mayo 5-4 en los penales. Por Sporting Cristal acertaron Yoshimar Yotún, Martín Távara, Christofer Gonzáles, Juan Cruz González y Cristiano mientras que Cristian Benavente erraron su ejecución. Óscar Romero, Orlando Colmán, Rodrigo Ruiz Díaz y Brahian Ayala convirtireron para 2 de Mayo y fallaron Fernando Cáceres y Ulises Coronel.

Lee además
con empate 0-0, independiente medellin clasifico a tercera fase

Con empate 0-0, Independiente Medellín clasificó a Tercera Fase
carabobo vencio 2-1 a huachipato y quedo en tercera fase

Carabobo venció 2-1 a Huachipato y quedó en Tercera Fase

El partido concluyó con un empate 0-0 durante los noventa minutos reglamentarios y el vencedor se conoció tras los tiros desde los doces pasos.

Brahian Ayala sacó un tremendo disparo a los 75 minutos del segundo tiempo y el balón pegó en el palo. No pudo ser.

Sporting Cristal logró hacerse con el mando del balón durante el cotejo (69% en promedio) pero no así con el resultado y terminó igualando con su rival.

Yoshimar Yotún fue la figura del partido. El mediocampista de Sporting Cristal acertó 85 pases correctos y remató al arco 4 veces.

También fue importante Pedro Delvalle. El delantero de 2 de Mayo remató al arco contrario en 3 oportunidades y realizó 25 pases correctos.

El director técnico de Sp. Cristal, Paulo Autuori de Mello, planteó una estrategia 4-3-3 con Diego Enríquez en el arco; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger y Cristiano en la línea defensiva; Martín Távara, Catriel Cabellos y Yoshimar Yotún en el medio; y Santiago González, Felipe Vizeu y Irven Ávila en el ataque.

Por su parte, los dirigidos por Eduardo Ledesma se pararon con un esquema 4-3-3 con Angel Martínez bajo los tres palos; Víctor Dávalos, Pedro Sosa, Camilo Saiz y Ulises Coronel en defensa; Óscar Romero, Sergio Sanabria y Alan Gómez en la mitad de cancha; y Elías Alfonso, Diego Acosta y Pedro Delvalle en la delantera.

El árbitro Andrés Matonte fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.

En la definición por penales, 2 de Mayo se despidió de la Copa Libertadores y Sp. Cristal logró su pase a Tercera Fase. Su debut en la siguiente etapa será el 3 de marzo.

Cambios en Sporting Cristal
  • 57' 2T - Salió Catriel Cabellos por Ian Wisdom
  • 58' 2T - Salió Felipe Vizeu por Christofer Gonzáles
  • 69' 2T - Salieron Irven Ávila por Max Castro y Diego Acosta por Fernando Cáceres
  • 89' 2T - Salieron Santiago González por Cristian Benavente y Leandro Sosa por Juan Cruz González
Amonestados en Sporting Cristal:
  • 11' 2T Cristiano (Conducta antideportiva) y 28' 2T Christofer Gonzáles (Conducta antideportiva)

Cambios en 2 de Mayo
  • 45' 2T - Salió Elías Alfonso por Rodrigo Ruiz Díaz
  • 60' 2T - Salió Pedro Delvalle por Brahian Ayala
  • 81' 2T - Salieron Alan Gómez por Orlando Colmán y Víctor Dávalos por Miguel Barreto
Amonestados en 2 de Mayo:
  • 41' 1T Víctor Dávalos (Conducta antideportiva) y 33' 2T Brahian Ayala (Conducta antideportiva)

