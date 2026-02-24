Carabobo venció 2-1 a Huachipato y quedó en Tercera Fase

Huachipato no pudo superar a Carabobo y perdió por 2 a 1 en un emocionante encuentro disputado en el estadio Huachipato-CAP Acero, correspondiente a la llave 6 de la Copa Libertadores. Carabobo se mostró superior, obteniendo una ventaja de 2-0 con un gol de jugada y otro de tiro libre. En el minuto 28 de la primera etapa, Eric Ramírez anotó el primero, seguido por Edson Tortolero, quien marcó a los 41 minutos de la misma mitad. Aunque Huachipato intentó cambiar la dinámica del juego, solo lograron anotar una vez a través de Cris Martínez (41' de la segunda etapa), por medio de un cabezazo.

Huachipato dominó la posesión del balón 62% pero fue su rival, Carabobo, quien se llevó la victoria.

El protagonismo de Lucas Bruera lo consagró como el mejor jugador del partido. El guardameta de Carabobo mostró su calidad al contener 10 disparos y dio 4 pases correctos.

También fue clave en el estadio Huachipato-CAP Acero, Edson Tortolero. El volante de Carabobo se destacó frente a Huachipato ya que convirtió 1 gol, dio 9 pases correctos y pateó 3 veces al arco.

El entrenador de Huachipato, Jaime García, dispuso en campo una formación 3-5-2 con Rodrigo Odriozola en el arco; Nicolás Vargas, Rafael Caroca y Renzo Malanca en la línea defensiva; Maicol León, Santiago Silva, Claudio Sepúlveda, Lucas Velásquez y Ezequiel Cañete en el medio; y Lionel Altamirano y Maximiliano Rodríguez en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Daniel Farías se plantaron con una estrategia 4-5-1 con Lucas Bruera bajo los tres palos; Jonathan Bilbao, Ezequiel Neira, Jean Fuentes y Alexander González en defensa; Maurice Cova, Matías Núñez, Edson Castillo, Joshuan Berríos y Edson Tortolero en la mitad de cancha; y Eric Ramírez en la delantera.

El partido en el estadio Huachipato-CAP Acero fue dirigido por el árbitro Rodrigo Pereira de Lima.

Carabobo aseguró su lugar en Tercera Fase de esta competencia al vencer al Huachipato y dejarlo fuera de la Copa Libertadores.

Cambios en Huachipato

45' 2T - Salieron Claudio Sepúlveda por Cris Martínez, Lucas Velásquez por Kevin Altez y Maicol León por Mario Briceño

56' 2T - Salió Ezequiel Cañete por Claudio Torres

Amonestados en Huachipato:

17' 1T Lucas Velásquez (Conducta antideportiva), 30' 1T Nicolás Vargas (Conducta antideportiva), 40' 1T Rafael Caroca (Conducta antideportiva) y 44' 1T Maximiliano Rodríguez (Discutir con un rival)

Cambios en Carabobo

66' 2T - Salieron Edson Tortolero por Marcel Guaramato y Nicolás Vargas por Harold Antiñirre

74' 2T - Salió Matías Núñez por Franner López

79' 2T - Salió Joshuan Berríos por Jaime Moreno

80' 2T - Salió Eric Ramírez por José Riasco

Amonestados en Carabobo:

17' 2T Jean Fuentes (Conducta antideportiva) y 32' 2T Edson Castillo (Conducta antideportiva)

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)