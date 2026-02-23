Por la llave 7, Bahia recibirá a O'Higgins

O'Higgins llega con una victoria 1 a 0 en el juego de ida y buscará seguir en el campeonato en la llave 7 de la Copa Libertadores. Se enfrenta ante Bahia este miércoles 25 de febrero desde las 19:00 (hora Argentina), en el Fonte Nova.

El último juego entre ambos en este torneo fue el 18 de febrero, en Segunda Fase del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2026, y terminó con un marcador 1-0 a favor de O'Higgins.

El juez seleccionado para supervisar el partido es Maximiliano Ramírez.

