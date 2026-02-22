Argentinos Juniors vs Barcelona: previa, horario y cómo llegan para la llave 4 de la Copa Libertadores

BsAs (DataFactory)

Con un triunfo a cuestas (1 a 0 ganó en la ida), el Bicho buscará definir la serie ante Barcelona este miércoles 25 de febrero. El partido por la llave 4 de la Copa Libertadores comenzará a las 21:30 (hora Argentina) y será en el Semillero del Mundo.

En los partidos más recientes disputados en esta temporada, nunca firmaron tablas: 2 veces ganó el local y 1 la visita. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 18 de febrero, en Segunda Fase del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2026, y Argentinos Juniors se quedó con la victoria por 0 a 1.

Horario Argentinos Juniors y Barcelona, según país Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas

Colombia y Perú: 19:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas

Venezuela: 20:30 horas © 2026 DataFactory

