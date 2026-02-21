domingo 22 de febrero de 2026

21 de febrero de 2026 - 06:54
Copa Libertadores

Independiente Medellín vs Liverpool (U): previa, horario y cómo llegan para la llave 8 de la Copa Libertadores

Liverpool (U) se mide ante Independiente Medellín en el estadio Atanasio Girardot el martes 24 de febrero a las 21:30 (hora Argentina).

Este martes 24 de febrero se miden el Poderoso de la Montaña, que ganó 2 a 1 en la ida, y Liverpool, que buscará vencer a su rival y continuar en la próxima etapa de la Copa Libertadores. El partido por la llave 8 se jugará desde las 21:30 (hora Argentina), en el estadio Atanasio Girardot.

Huachipato vs Carabobo: previa, horario y cómo llegan para la llave 6 de la Copa Libertadores

Huachipato vs Carabobo: previa, horario y cómo llegan para la llave 6 de la Copa Libertadores
Sporting Cristal vs 2 de Mayo: previa, horario y cómo llegan para la llave 3 de la Copa Libertadores

Sporting Cristal vs 2 de Mayo: previa, horario y cómo llegan para la llave 3 de la Copa Libertadores

El último partido que jugaron en esta competencia fue el 17 de febrero, en Segunda Fase del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2026, y Independiente Medellín se impuso por 1 a 2.

Horario Independiente Medellín y Liverpool (U), según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela: 20:30 horas

