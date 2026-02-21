Huachipato vs Carabobo: previa, horario y cómo llegan para la llave 6 de la Copa Libertadores

Carabobo se enfrentará este martes 24 de febrero ante Huachipato, quien buscará dar vuelta el resultado para clasificar. El duelo corresponde a la llave 6 de la Copa Libertadores y se disputará en el estadio Huachipato-CAP Acero a las 19:00 (hora Argentina).
El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 17 de febrero, en Segunda Fase del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2026, y Carabobo fue el ganador por 1 a 0.
