Por la llave 2 se enfrentarán Tolima y Táchira

El Vinotinto y Oro se enfrentará el próximo jueves 26 de febrero a Táchira. En el partido de ida ganó 1 a 0 y quedó a un paso de clasificar a la Tercera Fase de la Copa Libertadores. Mientras que su rival buscará sumar los tres puntos que le permitan llegar a los penales y seguir soñando con el campeonato. El encuentro tendrá lugar en el estadio Manuel Murillo Toro a las 21:30 (hora Argentina).
En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 3, los visitantes 1 y empataron 1 vez. El último mano a mano en este certamen fue el 19 de febrero, en Segunda Fase del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2026, y Tolima se llevó la victoria por 0 a 1.
Leandro Rey Hilfer fue designado para controlar el partido.
FUENTE: BsAs (DataFactory)
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.