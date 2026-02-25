BsAs (DataFactory)

Las estadísticas del encuentro entre Bahia y O'Higgins de la Copa Libertadores: Posesión: Bahia (31%) VS O'Higgins (69%)

(31%) VS (69%) Tiros al arco: Bahia (3) VS O'Higgins (1)

(3) VS (1) Fouls cometidos: Bahia (7) VS O'Higgins (10)

(7) VS (10) Pases Correctos: Bahia (308) VS O'Higgins (71)

(308) VS (71) Pases Incorrectos: Bahia (51) VS O'Higgins (33)

(51) VS (33) Recuperaciones: Bahia (8) VS O'Higgins (3)

(8) VS (3) Tarjetas Amarillas: Bahia (2) VS O'Higgins (5)

(2) VS (5) Tiros Libres: Bahia (9) VS O'Higgins (12) O'Higgins llega con una victoria 1 a 0 en el juego de ida y buscará seguir en el campeonato en la llave 7 de la Copa Libertadores. Se enfrenta ante Bahia hoy desde las 19:00 (hora Argentina), en el Fonte Nova.

El árbitro Maximiliano Ramírez fue el encargado de supervisar el juego en el Fonte Nova.

Formación de Bahia hoy El entrenador Rogério Ceni dispuso una formación 4-3-3 con Ronaldo defendiendo el arco; Román Gómez, Gabriel Xavier, Santiago Ramos Mingo y Luciano Juba como zagueros; Caio Alexandre, Éverton Ribeiro y Jean Lucas en el centro del campo; con Ademir, Willian José y Erick Pulga como atacantes.

Formación de O'Higgins hoy Por su parte, Lucas Bovaglio salió a jugar con un esquema 4-5-1, con el arquero Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Alan Robledo, Miguel Brizuela, Luis Pávez como defensores; Felipe Ogaz, Juan Leiva, Francisco González, Bryan Rabello y Martín Sarrafiore como centrocampistas; y Arnaldo Castillo como delantero.

