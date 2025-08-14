Franco Mastantuono fue presentado en el Real Madrid

Franco Mastantuono, nuevo jugador del Real Madrid.

El joven Franco Mastantuono, que deslumbró a todos cuando apareció en el fútbol argentino vistiendo la camiseta de River, será oficialmente incorporado este jueves como integrante del Real Madrid, justo en el día en que celebra sus 18 años. La entidad española difundió videos donde aparece junto a su presidente, Florentino Pérez.

Proveniente de River, usará la camiseta número 30 y quedará disponible para trabajar bajo las indicaciones de Xabi Alonso, integrándose a las prácticas del plantel. Su vínculo contractual se extiende por seis años y cuenta con amplias posibilidades de formar parte del once inicial.

Mastantuono es una de las grandes apuestas de un renovado Real Madrid. Confianza del DT en Franco Mastantuono y proyección inmediata en el equipo Mastantuono figura entre las principales incorporaciones de un Real Madrid en plena renovación, tras la salida de referentes históricos como Luka Modric y Lucas Vázquez. El plan del conjunto blanco es comenzar a brindar protagonismo a talentos emergentes, entre ellos el brasileño Endrik, el turco Arda Guler y el joven argentino.

En cuanto a su remuneración, el delantero recibirá un sueldo anual de 4 millones de euros, una suma considerable si se la compara con lo que gana, por ejemplo, Claudio “Diablito” Etcheverry en el Manchester City, cuyo contrato ronda los 900 mil euros.

Mastantuono jugará en Real Madrid la próxima temporada. Ahora que alcanzó la mayoría de edad, Mastantuono está habilitado para incorporarse a las prácticas junto al plantel principal, algo que hasta el momento no había sucedido. De acuerdo con ciertos portales españoles, el atacante argentino cuenta con la total confianza del técnico Xabi Alonso, quien planea otorgarle una cantidad considerable de minutos de juego.

