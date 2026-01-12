River Plate le ganó 1 a 0 a Millonarios en el primer amistoso

Con un gol de Gonzalo Montiel de penal, River le ganó 1-0 a Millonarios en su primer amistoso en 2026.
River Plate puso en marcha su camino en la temporada 2026 con un plantel rearmado y grandes ilusiones, luego de un 2025 irregular. El conjunto comandado por Marcelo Gallardo se impuso por 1-0 ante Millonarios de Colombia en el Gran Parque Central de Montevideo, Uruguay, con un tanto convertido por Gonzalo Montiel.
Desde el inicio del encuentro, el equipo de Núñez asumió el protagonismo y buscó adueñarse del trámite. La primera situación clara llegó a través de una sociedad de jugadores colombianos: Juanfer Quintero habilitó a Kevin Castaño dentro del área, el mediocampista sacó el remate, pero la defensa rival logró bloquearlo.
Dominio inicial y primeras llegadas del Millonario
A los seis minutos, Giuliano Galoppo fue amonestado tras una fuerte infracción sobre Stiven Vega. A los 11 minutos del primer tiempo, Maxi Salas se animó a probar desde afuera del área. El delantero, con pasado en Racing, sacó un disparo potente que obligó al arquero Diego Novoa a una volada decisiva para mantener su arco en cero.
Más adelante, el propio Novoa volvió a erigirse como figura para Millonarios. Gonzalo Montiel envió un pase atrás buscando a Galoppo, que remató de primera, pero la pelota impactó en el cuerpo del arquero. En la acción inmediata, Juanfer Quintero estuvo muy cerca de marcar, aunque su remate pasó rozando uno de los postes.
Antes de que se cumpliera la primera media hora, el conjunto colombiano generó su llegada más clara: Leonardo Castro ganó de cabeza tras un envío desde el sector derecho y obligó al juvenil Santiago Beltrán a intervenir por primera vez en la noche. Minutos después, el árbitro mostró tarjetas amarillas para ambos equipos: Lucas Martínez Quarta fue sancionado en River y Mateo García vio la amonestación en Millonarios.
A partir de allí, el desarrollo cayó en un ritmo chato y sin situaciones destacadas, por lo que el primer tiempo se cerró sin goles en Montevideo. De cara al segundo tiempo, Marcelo Gallardo movió el banco con dos cambios: Juanfer Quintero y Maxi Salas dejaron el campo para dar paso a Ian Subiabre y Santiago Lencina.
Cambios clave y control del juego en el complemento
En el arranque del complemento, el conjunto de Núñez asumió el protagonismo y tomó el control del juego. Con mayor participación de Subiabre y Lencina, River buscó profundidad, aunque le costó traducir ese dominio en situaciones claras en los metros finales.
Superada la hora, se produjeron dos ingresos destacados: Matías Viña sumó sus primeros minutos oficiales con la camiseta riverplatense y Tomás Galván volvió a jugar tras su paso a préstamo por Vélez. Dejaron la cancha Facundo González y Giuliano Galoppo.
Las variantes dieron resultados inmediatos. Viña habilitó a Galván dentro del área y el mediocampista fue derribado, lo que llevó al árbitro Esteban Ostojich a señalar el punto penal sin dudar. Gonzalo “Cachete” Montiel se hizo cargo de la ejecución, definió con un remate cruzado y puso el 1-0 en el marcador.
El equipo colombiano respondió tras la apertura del marcador. Castro logró meterse en el área con peligro, pero cuando se aprestaba a definir apareció Lautaro Rivero para cerrarle el camino y arruinar la posibilidad de igualdad para Millonarios. A continuación, Marcelo Gallardo completó la totalidad de los cambios permitidos: Fabricio Bustos, Juan Portillo y Agustín Ruberto ingresaron al campo, mientras que dejaron la cancha Gonzalo Montiel, Rivero y Sebastián Driussi.
Penal fallado, expulsión y cierre con victoria
Cuando restaban diez minutos para el cierre, Ruberto fue derribado dentro del área y el árbitro Esteban Ostojich cobró otra pena máxima a favor del conjunto de Núñez. El propio atacante asumió la responsabilidad, ejecutó al medio, pero el arquero Diego Novoa, que ya se había jugado hacia su derecha, reaccionó a tiempo y salvó con los pies, evitando que River ampliara la ventaja.
Embed
A cinco minutos del cierre, River sufrió una baja clave: Juan Portillo vio la tarjeta roja tras derribar a Alex Castro cuando el delantero se iba directo al gol, una infracción que el árbitro consideró como ocasión manifiesta y que dejó al conjunto millonario con diez futbolistas.
Pese a esa incidencia, el marcador no volvió a modificarse y el equipo de Núñez selló un triunfo en su estreno de la temporada. Cabe señalar que el próximo compromiso amistoso será frente a Peñarol, el sábado 17, a partir de las 22.15.