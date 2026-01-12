River Plate le ganó 1 a 0 a Millonarios en el primer amistoso

Con un gol de Gonzalo Montiel de penal, River le ganó 1-0 a Millonarios en su primer amistoso en 2026.

River Plate puso en marcha su camino en la temporada 2026 con un plantel rearmado y grandes ilusiones , luego de un 2025 irregular . El conjunto comandado por Marcelo Gallardo se impuso por 1-0 ante Millonarios de Colombia en el Gran Parque Central de Montevideo , Uruguay , con un tanto convertido por Gonzalo Montiel .

Desde el inicio del encuentro , el equipo de Núñez asumió el protagonismo y buscó adueñarse del trámite . La primera situación clara llegó a través de una sociedad de jugadores colombianos: Juanfer Quintero habilitó a Kevin Castaño dentro del área , el mediocampista sacó el remate , pero la defensa rival logró bloquearlo .

A los seis minutos , Giuliano Galoppo fue amonestado tras una fuerte infracción sobre Stiven Vega . A los 11 minutos del primer tiempo , Maxi Salas se animó a probar desde afuera del área . El delantero, con pasado en Racing , sacó un disparo potente que obligó al arquero Diego Novoa a una volada decisiva para mantener su arco en cero .

Más adelante, el propio Novoa volvió a erigirse como figura para Millonarios . Gonzalo Montiel envió un pase atrás buscando a Galoppo , que remató de primera , pero la pelota impactó en el cuerpo del arquero . En la acción inmediata, Juanfer Quintero estuvo muy cerca de marcar , aunque su remate pasó rozando uno de los postes .

Antes de que se cumpliera la primera media hora, el conjunto colombiano generó su llegada más clara: Leonardo Castro ganó de cabeza tras un envío desde el sector derecho y obligó al juvenil Santiago Beltrán a intervenir por primera vez en la noche. Minutos después, el árbitro mostró tarjetas amarillas para ambos equipos: Lucas Martínez Quarta fue sancionado en River y Mateo García vio la amonestación en Millonarios.

A partir de allí, el desarrollo cayó en un ritmo chato y sin situaciones destacadas, por lo que el primer tiempo se cerró sin goles en Montevideo. De cara al segundo tiempo, Marcelo Gallardo movió el banco con dos cambios: Juanfer Quintero y Maxi Salas dejaron el campo para dar paso a Ian Subiabre y Santiago Lencina.

El Millonario abrió el marcador en el segundo tiempo.

Cambios clave y control del juego en el complemento

En el arranque del complemento, el conjunto de Núñez asumió el protagonismo y tomó el control del juego. Con mayor participación de Subiabre y Lencina, River buscó profundidad, aunque le costó traducir ese dominio en situaciones claras en los metros finales.

Superada la hora, se produjeron dos ingresos destacados: Matías Viña sumó sus primeros minutos oficiales con la camiseta riverplatense y Tomás Galván volvió a jugar tras su paso a préstamo por Vélez. Dejaron la cancha Facundo González y Giuliano Galoppo.

Las variantes dieron resultados inmediatos. Viña habilitó a Galván dentro del área y el mediocampista fue derribado, lo que llevó al árbitro Esteban Ostojich a señalar el punto penal sin dudar. Gonzalo “Cachete” Montiel se hizo cargo de la ejecución, definió con un remate cruzado y puso el 1-0 en el marcador.

El equipo colombiano respondió tras la apertura del marcador. Castro logró meterse en el área con peligro, pero cuando se aprestaba a definir apareció Lautaro Rivero para cerrarle el camino y arruinar la posibilidad de igualdad para Millonarios. A continuación, Marcelo Gallardo completó la totalidad de los cambios permitidos: Fabricio Bustos, Juan Portillo y Agustín Ruberto ingresaron al campo, mientras que dejaron la cancha Gonzalo Montiel, Rivero y Sebastián Driussi.

El equipo de Marcelo Gallardo comenzó el año disputando una serie amistosa en Uruguay.

Penal fallado, expulsión y cierre con victoria

Cuando restaban diez minutos para el cierre, Ruberto fue derribado dentro del área y el árbitro Esteban Ostojich cobró otra pena máxima a favor del conjunto de Núñez. El propio atacante asumió la responsabilidad, ejecutó al medio, pero el arquero Diego Novoa, que ya se había jugado hacia su derecha, reaccionó a tiempo y salvó con los pies, evitando que River ampliara la ventaja.

A cinco minutos del cierre, River sufrió una baja clave: Juan Portillo vio la tarjeta roja tras derribar a Alex Castro cuando el delantero se iba directo al gol, una infracción que el árbitro consideró como ocasión manifiesta y que dejó al conjunto millonario con diez futbolistas.

Pese a esa incidencia, el marcador no volvió a modificarse y el equipo de Núñez selló un triunfo en su estreno de la temporada. Cabe señalar que el próximo compromiso amistoso será frente a Peñarol, el sábado 17, a partir de las 22.15.