5 de enero de 2026 - 12:06
Fútbol argentino.

Malas noticias para River: dos Campeones del Mundo sufrieron lesiones

River continúa con los trabajos de pretemporada en San Martín de Los Andes bajo el mando de Gallado, donde estará hasta el sábado 10 de enero.

Redacción de TodoJujuy
Redacción de TodoJujuy
Dos Campeones del Mundo sufrieron distintos inconvenientes físicos durante la pretemporada en San Martín de Los Andes.

Dos Campeones del Mundo sufrieron distintos inconvenientes físicos durante la pretemporada en San Martín de Los Andes.

River sigue con su preparación de pretemporada en San Martín de Los Andes, donde permanecerá hasta el sábado 10 de enero, antes de trasladarse a Uruguay para disputar los partidos amistosos de la Serie Río de La Plata. El equipo de Núñez apunta a tener como próximo desafío el inicio del Torneo Apertura.

Cabe destacar que dicha competición comenzará el fin de semana del 25 de enero ante Barracas Central como visitante. No obstante, Marcelo Gallardo recibió una noticia negativa relacionada con dos jugadores del plantel que están realizando la pretemporada en esa localidad.

River continúa con los trabajos de pretemporada en San Martín de Los Andes.

Quiénes son los Campeones del mundo con molestias en la pretemporada

Para comenzar, Marcos Acuña presenta un traumatismo en uno de los dedos del pie izquierdo y realiza ejercicios de manera diferenciada. Esta molestia le genera un dolor significativo, y el equipo médico procura no forzarlo, lo que pone en duda su disponibilidad para el primer encuentro frente a Millonarios.

En paralelo, Franco Armani sufrió una distensión en el gemelo derecho, por lo que se estima que necesitará aproximadamente tres semanas para recuperarse por completo.

Franco Armani y Marcos Acuña se perderán gran parte de la pretemporada de River.

De este modo, no estará disponible para disputar ninguno de los partidos amistosos y su presencia en el arranque del Torneo Apertura queda en duda. En principio, y pese a que su salida parecía segura, Jeremías Ledesma podría tener la oportunidad de acumular minutos durante los primeros compromisos oficiales de la temporada.

Por su parte, Matías Viña, el tercer refuerzo del equipo, ya se incorporó a los trabajos de pretemporada. Durante la tarde del domingo, Viña arribó a San Martín de Los Andes para integrarse al grupo de River, tras concretarse el acuerdo con los directivos de Flamengo y superar la revisión médica realizada en el Centro Rossi.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/RiverPlate/status/2007980780711223754&partner=&hide_thread=false

El defensor uruguayo se incorporó a River como refuerzo en calidad de préstamo por un año, con un costo inicial de 500.000 dólares y la posibilidad de que el club adquiera su pase definitivamente por 5.000.000 si se cumplen determinados objetivos deportivos. Durante la temporada 2025 con Flamengo, Viña apenas disputó 10 encuentros, tras recuperarse de una fractura en la tibia y la ruptura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha.

River trabaja en San Martín de Los Andes: los jugadores que están allí

- Arqueros: Franco Armani, Jeremías Ledesma, Ezequiel Centurión, Santiago Beltrán, Franco Jaroszewicz.

- Defensores: Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Juan Portillo, Sebastián Boselli, Paulo Díaz, Germán Pezzella (lesionado), Lautaro Rivero, Fabricio Bustos, Marcos Acuña, Facundo González, Ulises Giménez, Matías Viña.

Acuña y Armani, las primeras malas noticias para Gallardo.

- Mediocampistas: Kevin Castaño, Juan Fernando Quintero, Maximiliano Meza (lesionado), Matías Galarza, Giuliano Galoppo, Santiago Lencina, Thiago Acosta, Fausto Vera, Aníbal Moreno, Agustín Obregón, Tomás Galván.

- Delanteros: Maximiliano Salas, Facundo Colidio, Sebastián Driussi, Agustín Ruberto, Ian Subiabre, Leonel Jaime.

