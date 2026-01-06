Sebastián Villa presiona para jugar en River Plate: "Si Marcelo Gallardo me llama, viajo mañana"

River Plate decidió retirarse de manera definitiva de la negociación por Sebastián Villa en este mercado de pases . La dirigencia consideró imposible avanzar luego de que Independiente Rivadavia fijara un precio muy superior al propuesto desde Núñez. La diferencia económica resultó determinante para archivar el tema, pero el delantero presionó en declaraciones públicas.

El club de Mendoza solicitó 12 millones de dólares por el delantero colombiano, mientras que la oferta formal de River alcanzó los 4 millones. Ante ese escenario, la conducción encabezada por Stefano Di Carlo resolvió no continuar con las conversaciones y dar por caída la operación.

Sin embargo, cuando la negociación ya parecía cerrada, el propio futbolista rompió el silencio y dejó en claro su intención de vestir la camiseta de la banda roja, con declaraciones públicas que generaron impacto en el mundo River.

En una entrevista televisiva, Sebastián Villa expresó sin rodeos su deseo de llegar a Núñez. “ Si me llama Marcelo Gallardo, mañana mismo viajo ” , afirmó, en un mensaje que buscó ejercer presión mediática sobre las partes involucradas.

El atacante, de 29 años, también hizo referencia a su presente personal y profesional. Señaló que junto a su representante tomó la decisión de aceptar el interés de River y remarcó que ve en el club una oportunidad para seguir creciendo, tanto en lo futbolístico como en lo familiar.

Villa destacó su fortaleza mental y aseguró que aprovecharía al máximo una chance bajo la conducción de Marcelo Gallardo. El colombiano remarcó que se siente preparado para asumir desafíos de alta exigencia.

El vínculo con Juanfer Quintero y el pasado en Boca

Otro punto que apareció en sus declaraciones fue la posible sociedad con Juan Fernando Quintero. Villa afirmó que sería un honor compartir equipo con él y sostuvo que ambos se conocen desde hace tiempo, tanto en lo deportivo como en lo personal.

En relación con Boca, el club donde tuvo su etapa más extensa en el fútbol argentino, el delantero fue claro al definirlo como una etapa cerrada. Reconoció que su relación con Juan Román Riquelme no terminó de la mejor manera, aunque aclaró que no guarda rencores.

“Soy un profesional y mi trabajo es jugar al fútbol”, expresó Villa, al ser consultado por su pasado xeneize y la posibilidad de cruzarse nuevamente con dirigentes o referentes del club.

¿Sebastián Villa a River Plate? ¿Sebastián Villa a River Plate?

La postura de River y el límite económico

Desde Núñez, la decisión de bajarse de la negociación respondió a una política de mercado que la dirigencia viene aplicando en este libro de pases. River estableció márgenes claros y resolvió no salirse de ellos, más allá del nombre del futbolista.

El club cuenta con un presupuesto acotado y prioriza operaciones que se ajusten a un nuevo esquema contractual, con montos fijos y variables atadas al rendimiento. En ese contexto, aceptar una cotización tres veces superior a la oferta resultó inviable.

Si bien Gallardo valora las condiciones futbolísticas de Villa y lo considera un jugador determinante en el medio local, la evaluación final ponderó el costo económico y el impacto institucional de la operación.

Un caso particular que generó debate

El nombre de Sebastián Villa no pasó inadvertido entre los hinchas de River. Su posible llegada abrió un fuerte debate en el ambiente riverplatense, marcado por su identificación previa con Boca y por sus antecedentes judiciales.

Durante su etapa como jugador xeneize, Villa enfrentó dos causas penales. En una de ellas recibió una condena en suspenso por violencia de género, mientras que en la otra fue absuelto luego de que se retirara la acusación. Estos antecedentes formaron parte del análisis interno del club.

River evaluó el escenario completo y consideró que, aun asumiendo el costo político, la operación solo podía avanzar con un monto inferior al valor de mercado. La respuesta desde Mendoza aceleró la salida de Núñez de las tratativas.

Con la negativa de Independiente Rivadavia a bajar sus pretensiones, River dio por terminado el tema y avanzó en otras alternativas para reforzar el plantel. En ese marco, el club prioriza perfiles que se ajusten a su planificación deportiva y financiera.

La posibilidad de un giro inesperado quedó atada a un eventual cambio de postura desde Mendoza o a una presión directa del futbolista para forzar su salida. Por el momento, desde Núñez consideran la negociación cerrada.