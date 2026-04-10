Así fue la creativa estrategia de hinchas del Bayern Munich antes del duelo con el Real Madrid

La ingeniosa estrategia de los hinchas del Bayern que revolucionó las redes antes del cruce con el Real Madrid.

Un grupo de hinchas del Bayern Munich encontró una forma original de respaldar a su equipo en el enfrentamiento frente al Real Madrid por los cuartos de final de la Champions League: contratar un avión entero para trasladarse juntos a la capital de España, evitando así los altos costos de los pasajes comerciales.

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La propuesta, organizada por la peña Red Bull Taubenbach , rápidamente se difundió y se volvió tendencia en diversas plataformas sociales.

La iniciativa nació como respuesta al elevado costo de los pasajes aéreos entre Múnich y Madrid , que se dispararon tras confirmarse el enfrentamiento entre ambos clubes, alcanzando tarifas superiores a los USD 1.000 por persona , cifras fuera del alcance de la mayoría.

La peña Red Bull Taubenbach reunió a 180 hinchas bávaros y logró abaratar a la mitad el costo de los vuelos comerciales.

Ante esta dificultad, la peña Red Bull Taubenbach coordinó el alquiler de un avión privado desde Colonia , logrando reunir a 180 aficionados que pudieron trasladarse pagando apenas la mitad de lo que habrían gastado en vuelos comerciales.

Los detalles de la idea

El presidente de la peña, Rudi Grabmeier, indicó al medio alemán Sport1 que el costo final del vuelo quedó por debajo de la mitad de lo habitual —unos USD 550— y permitió a los aficionados llevar sus propios alimentos y bebidas durante el viaje.

El presidente de la peña, Rudi Grabmeier, destacó que la idea buscaba acercar a los hinchas al equipo sin que el costo fuera una barrera.

La logística incluyó la provisión de 500 litros de cerveza y Leberkäse, un embutido típico de Baviera. Grabmeier explicó: “Mi objetivo es ayudar a los hinchas a estar cerca del equipo en partidos tan importantes”, y recordó que no era la primera vez que organizaba este tipo de traslados especiales.

La peña Red Bull Taubenbach, reconocida por su intensa actividad entre los seguidores del club, optó por alquilar un Airbus 320 para realizar el viaje, tras constatar que los pasajes comerciales se habían triplicado. La propuesta se difundió a través de la página de Facebook del grupo dos semanas antes del partido y, en apenas un día, se agotaron todos los lugares disponibles.

Gracias a esta movilización, la hinchada se hizo sentir con fuerza en el Santiago Bernabéu, y además presenció la victoria por 2-1, con tantos de Luis Díaz y Harry Kane. No obstante, la serie sigue abierta de cara al partido de vuelta.

El precio final por el viaje a Madrid fue de aproximadamente USD 550 por persona, muy inferior a las tarifas habituales entre Múnich y la capital española.

Cómo nació la iniciativa

La propuesta no resultaba novedosa para la peña Red Bull Taubenbach, que ya había recurrido a este tipo de solución en el pasado. En 2010, cuando el Bayern Múnich se enfrentó al Inter de Milán en la final de la Champions League, también disputada en Madrid, organizaron tres vuelos chárter debido a la alta demanda de los hinchas. Sin embargo, el desenlace para los bávaros no fue el esperado: cayeron 2-0 frente a los italianos, con una actuación destacadísima de Diego Milito, y regresaron sin la preciada orejona.

Más de quince años después, la historia se volvió a repetir. Ante la dificultad de hallar boletos económicos, Grabmeier recurrió nuevamente a su estrategia, provocando una respuesta inmediata por parte de los seguidores.

La presencia de los hinchas bávaros se hizo notar en el estadio Santiago Bernabéu.

El avión se completó en menos de 24 horas, sin necesidad de publicidad. El costo accesible resultó fundamental para un grupo que, de otro modo, no habría podido sumarse al viaje. “La meta estaba clara: viajar todos juntos, alentar al Bayern y vivir la experiencia, sin que el precio fuera un impedimento”, declaró Grabmeier al portal Sport1.

La experiencia de los hinchas

En la capital española, los seguidores del Bayern dejaron su huella tanto en las calles como en las gradas del Santiago Bernabéu. Al finalizar el encuentro, los jugadores, guiados por su director técnico Vincent Kompany, se acercaron a la zona donde se ubicaban los hinchas para expresar su agradecimiento por el apoyo, recibiendo a cambio una ovación unánime. Tras el partido, el regreso a Múnich fue rápido e inmediato, con el avión despegando a las 03:30.

Joshua Kimmich celebra junto a los hinchas del Bayern Múnich tras la victoria 2-1.

En redes sociales, la anécdota se difundió rápidamente y generó comentarios incluso entre hinchas de otros equipos, que consideran este tipo de iniciativas una alternativa para esquivar la especulación y los elevados precios que suelen acompañar a los grandes espectáculos deportivos.

El partido de vuelta se disputará el próximo miércoles 15 de abril en el Allianz Arena, en Múnich, con una serie completamente abierta que definirá qué equipo avanzará a las semifinales de la Champions League, entre los cuatro mejores de Europa.