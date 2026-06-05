Gimnasia de Jujuy visita a Atlanta en un partido clave por la punta: horario, árbitro y bajas

Gimnasia de Jujuy volverá a jugar por la Primera Nacional este sábado, cuando visite a Atlanta por la Fecha 17 en un duelo clave por la cima de la Zona B. El equipo de Hernán Pellerano llega después del parate por Copa Argentina y enfrentará al Bohemio que tiene la misma cantidad de puntos, aunque el Lobo cuenta con un partido menos.

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Además, el encuentro tendrá un condimento especial por el cruce entre los hermanos Pellerano: Hernán, entrenador de Gimnasia de Jujuy, y Cristian, director técnico de Atlanta.

El partido correspondiente a la Fecha 17 de la Zona B se jugará este sábado desde las 14 horas en el Estadio León Kolbowski, en Villa Crespo. En principio, el encuentro estaba previsto para las 13, pero finalmente tuvo una modificación en el horario.

La Asociación del Fútbol Argentino designó a Andrés Gariano como árbitro principal. Estará acompañado por Juan Mamani como primer asistente y Erik Grunmann como segundo asistente, mientras que Agustín Vegetti será el cuarto árbitro.

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El antecedente de Gariano con el Lobo

Andrés Gariano ya dirigió una vez a Gimnasia de Jujuy durante la temporada 2026. El único antecedente fue en febrero, por los 32avos de final de la Copa Argentina, cuando el Lobo venció por penales a Central Córdoba de Santiago del Estero.

En ese encuentro, el árbitro mostró seis tarjetas amarillas en total: tres para Gimnasia de Jujuy y tres para el Ferroviario. No hubo jugadores expulsados.

árbitro Andrés Gariano

Posibles bajas en Gimnasia de Jujuy

En las últimas horas, el club informó el estado de Martín Lazarte, Cristian Menéndez y Gonzalo Villarreal, quienes presentan distintas molestias físicas. Por ahora, la presencia de los tres futbolistas para el partido ante Atlanta dependerá de sus respectivas evoluciones.

Martín Lazarte presenta una contusión en el dorso del pie, lesión que sufrió durante el partido ante Belgrano de Córdoba por Copa Argentina. Según el informe, no tiene lesión ósea, aunque sí un hematoma en la zona del metatarso.

Cristian Menéndez presenta una distensión en el isquiotibial de la pierna derecha. Al futbolista se le realizan los estudios de rigor para determinar con precisión el grado de la lesión y los tiempos de recuperación.

Villareal - Menéndez - Lazarte

Por su parte, Gonzalo Villarreal tiene una tendinitis en el tendón rotuliano, por lo que también será evaluado por el cuerpo médico.

Además, Delfor Minervino tampoco será tenido en cuenta, ya que continúa cumpliendo las tres fechas de suspensión tras la sanción que recibió por parte del Tribunal de Disciplina de la AFA, luego de la expulsión de Álvaro Carranza en el cruce ante Temperley.

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