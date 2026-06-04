Gimnasia de Jujuy tiene tres jugadores "tocados": ¿llegan al sábado?

Gimnasia de Jujuy tiene tres jugadores lesionados y espera por su evolución de cara al próximo compromiso del sábado ante Atlanta. El club informó el estado de Martín Lazarte, Cristian Menéndez y Gonzalo Villarreal , quienes presentan distintas molestias físicas.

Deportes. El Lobo tiene uno de los 10 jugadores con mejor puntuación de la Primera Nacional

Martín Lazarte presenta una contusión en el dorso del pie , lesión que sufrió durante el partido ante Belgrano de Córdoba por Copa Argentina. Según el informe, no tiene lesión ósea, aunque sí presenta un hematoma en la zona del metatarso.

Cristian Menéndez presenta una distensión en el isquiotibial de la pierna derecha. Al futbolista se le realizan los estudios de rigor para determinar con precisión el grado de la lesión y los tiempos de recuperación. Por su parte, Gonzalo Villarreal tiene una tendinitis en el tendón rotuliano, por lo que también será evaluado por el cuerpo médico.

¿Llegan al sábado?

Por ahora, la presencia de los tres futbolistas para el próximo partido está sujeta a evolución. El cuerpo técnico aguardará las próximas horas para definir si alguno de ellos puede estar disponible o si deberán quedar al margen del compromiso que afrontará Gimnasia de Jujuy.

A qué hora juega el Lobo

Gimnasia visitará este sábado 6 de junio a Atlanta por la Fecha 17 de la Primera Nacional. Hubo una modificación en el horario y se jugará a las 14 horas en el Estadio León Kolbowski. AFA confirmó que Andrés Gariano será el árbitro del encuentro.