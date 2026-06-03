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3 de junio de 2026 - 14:11
Deportes.

Mauro Cachi y el objetivo de Gimnasia de Jujuy ante Atlanta: "Tenemos que traer los tres puntos"

Mauro Cachi habló en la previa del partido entre Gimnasia de Jujuy y Atlanta por la Fecha 17 de la Primera Nacional.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Mauro Cachi - Gimnasia de Jujuy

Mauro Cachi - Gimnasia de Jujuy

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Tenemos la misma idea, pero trataremos de ir de la misma forma que lo hicimos en Santiago con un rival de Primera. Tenemos la misma idea, pero trataremos de ir de la misma forma que lo hicimos en Santiago con un rival de Primera.

El volante del Lobo señaló que este tipo de partidos son importantes para las aspiraciones del equipo de Hernán Pellerano en la tabla. “Estos partidos es donde tenemos que tratar de imponernos y tratar de traer los tres puntos para pelear arriba, que es lo que nos importa a nosotros”, afirmó.

Mauro Cachi

El análisis después de Copa Argentina

Sobre lo mostrado ante Belgrano por Copa Argentina, Cachi indicó que Gimnasia intenta sostener ese rendimiento en cada presentación, aunque reconoció que no siempre se puede desarrollar el partido de la misma manera.

Todos los partidos que venimos jugando tratamos de hacerlo como contra Belgrano, pero a veces no sale o los rivales te estudian. Todos los partidos que venimos jugando tratamos de hacerlo como contra Belgrano, pero a veces no sale o los rivales te estudian.

Más allá de no haber logrado la clasificación en Copa Argentina, el delantero valoró lo que dejó ese encuentro para el grupo.

Embed - MAURO CACHI - Previa ante Atlanta: “Tenemos que traer los tres puntos”

La presión de ser candidatos

Consultado por la presión de estar entre los equipos que pelean arriba, Cachi aseguró que el plantel es consciente del lugar que ocupa, pero mantiene el foco en el día a día.

Somos conscientes, pero sabemos que es partido a partido, que esto es muy largo. Ahora pensamos en Atlanta. Somos conscientes, pero sabemos que es partido a partido, que esto es muy largo. Ahora pensamos en Atlanta.

En cuanto al grupo, destacó que el equipo se mantiene fuerte anímicamente y con ganas de sostener el nivel competitivo. “Grupalmente estamos muy bien, a pesar que no se dio la clasificación. Eso nos sirvió para ver de qué estamos hechos, seguimos trabajando y queremos mantener eso”, cerró.

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