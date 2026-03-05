Vecinos podrán saldar deudas municipales sumándose como Promotores Ambientales

Vecinos podrán regularizar deudas siendo Promotores Ambientales Vecinos podrán regularizar deudas siendo Promotores Ambientales

Están abiertas las inscripciones para formar parte del programa “Promotores Ambientales” 2026, una iniciativa que permite a los vecinos regularizar deudas por tasas e impuestos municipales a través de instancias de capacitación y participación comunitaria.

El programa impulsado por la Secretaría de Planificación y Ambiente, de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, estará vigente hasta el 27 de marzo y propone que los participantes se formen en temáticas ambientales para luego desarrollar acciones concretas en sus barrios, contribuyendo al cuidado del ambiente y la reducción de residuos.

Entre las actividades previstas se incluyen capacitaciones teóricas y prácticas ambientales, como la elaboración de compostaje domiciliario, que permite transformar residuos orgánicos en abono natural y reducir el volumen de desechos que llegan a los rellenos sanitarios.

Durante el ciclo 2025, los participantes trabajaron además en la construcción de “hoteles de insectos”, estructuras destinadas a favorecer la reproducción de insectos polinizadores, fundamentales para el equilibrio del ecosistema. También se impulsaron acciones de separación de residuos inorgánicos, promoviendo la correcta clasificación de plásticos, papeles y cartones.

La iniciativa busca disminuir la cantidad de residuos generados en la ciudad y fomentar su reutilización mediante procesos de reciclaje, al tiempo que promueve la participación activa de los vecinos en el cuidado del ambiente. Promotores ambientales: cómo inscribirse Los interesados deberán inscribirse a través de una organización de la sociedad civil de su barrio o distrito, como centros vecinales, fundaciones o asociaciones civiles. Las inscripciones se realizan de lunes a viernes, de 8 a 12, en las oficinas de Participación Ciudadana, ubicadas en el primer piso del ex Mercado Sur, en Colectora Ejército del Norte 1544, sobre Ruta Nacional Nº 9. Para llegar al lugar se puede utilizar la línea 37 de la empresa Xibi Xibi. image (1) Vecinos podrán saldar deudas municipales sumándose como Promotores Ambientales Datos importantes Inscripción: hasta el 27 de marzo

Horario: 8 a 12 horas

Lugar: Participación Ciudadana – Colectora Ejército del Norte 1544 (ex Mercado Sur)

Contacto: 388 512 1623

Correos: [email protected] [email protected]



Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.