Vecinos podrán saldar deudas municipales sumándose como Promotores Ambientales

El programa impulsado por la Secretaría de Planificación y Ambiente, de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, estará vigente hasta el 27 de marzo y propone que los participantes se formen en temáticas ambientales para luego desarrollar acciones concretas en sus barrios, contribuyendo al cuidado del ambiente y la reducción de residuos.
Entre las actividades previstas se incluyen capacitaciones teóricas y prácticas ambientales, como la elaboración de compostaje domiciliario, que permite transformar residuos orgánicos en abono natural y reducir el volumen de desechos que llegan a los rellenos sanitarios.
Durante el ciclo 2025, los participantes trabajaron además en la construcción de “hoteles de insectos”, estructuras destinadas a favorecer la reproducción de insectos polinizadores, fundamentales para el equilibrio del ecosistema. También se impulsaron acciones de separación de residuos inorgánicos, promoviendo la correcta clasificación de plásticos, papeles y cartones.
La iniciativa busca disminuir la cantidad de residuos generados en la ciudad y fomentar su reutilización mediante procesos de reciclaje, al tiempo que promueve la participación activa de los vecinos en el cuidado del ambiente.
Promotores ambientales: cómo inscribirse
Los interesados deberán inscribirse a través de una organización de la sociedad civil de su barrio o distrito, como centros vecinales, fundaciones o asociaciones civiles.
Las inscripciones se realizan de lunes a viernes, de 8 a 12, en las oficinas de Participación Ciudadana, ubicadas en el primer piso del ex Mercado Sur, en Colectora Ejército del Norte 1544, sobre Ruta Nacional Nº 9. Para llegar al lugar se puede utilizar la línea 37 de la empresa Xibi Xibi.
Datos importantes
Inscripción: hasta el 27 de marzo
Horario: 8 a 12 horas
Lugar: Participación Ciudadana – Colectora Ejército del Norte 1544 (ex Mercado Sur)