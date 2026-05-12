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12 de mayo de 2026 - 12:36
Tucumán.

Licencias para motociclistas más exigentes

La medida busca unificar criterios de capacitación en un contexto donde los motociclistas representan el 46% de las víctimas fatales del tránsito.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
La ANSV apunta a ordenar la formación de motociclistas en todo el país

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El lanzamiento se realiza hoy, martes 12 de mayo en Las Talitas, Tucumán, y marcará el inicio de un sistema de capacitación obligatoria para quienes enseñan o evalúan a aspirantes a obtener licencias de moto en los Centros Emisores de Licencias del país.

El problema de las motos en la siniestralidad vial

La medida llega en un contexto preocupante. Según datos oficiales de la ANSV de 2025, los usuarios de motos representaron el 46% de las víctimas fatales por siniestros viales en Argentina.

El problema es aún más grave en regiones como el NOA y NEA, donde 6 de cada 10 personas fallecidas en el tránsito viajaban en moto. A esto se suma el fuerte crecimiento del uso de motocicletas, que aumentó más de un 70% en los últimos años.

Frente a ese escenario, la ANSV busca profesionalizar la formación y unificar criterios para que no dependa de cada jurisdicción cómo se capacita o evalúa a un motociclista.

ANSV - TUCUMAN 1

Qué cambiará con la nueva matrícula

Actualmente, no existe una formación obligatoria y específica para quienes capacitan o toman exámenes a motociclistas. Esto genera diferencias entre provincias, municipios y centros emisores.

En la práctica, los aspirantes a obtener una licencia de moto pueden ser evaluados por agentes que no cuentan con una credencial específica ni una formación técnica unificada para esa tarea.

Con el nuevo sistema, quienes quieran desempeñarse como instructores o evaluadores de conducción de motos deberán aprobar una capacitación y obtener una matrícula nacional, que será condición excluyente para cumplir esa función.

Cómo será la capacitación

La formación tendrá una duración total de 14 horas, con una instancia online y otra presencial en pista.

Los contenidos incluirán conducción segura, normativa vial, técnicas de manejo y criterios estandarizados de evaluación. El objetivo es que todos los aspirantes a obtener una licencia de moto sean evaluados bajo parámetros comunes y con mayor rigurosidad.

Quienes aprueben ambas etapas recibirán una matrícula nacional con vigencia de dos años, que quedará integrada al Sistema Nacional de Licencias de Conducir.

Por qué empieza en el NOA y NEA

El programa comenzará en Tucumán como parte de una primera etapa enfocada en el NOA y NEA, las regiones donde la mortalidad de motociclistas tiene mayor incidencia.

La elección de estas zonas responde al impacto concreto que tienen las motos en los siniestros fatales. La intención es avanzar primero en los lugares donde el problema es más urgente y luego extender la matrícula al resto del país.

Una medida para mejorar la seguridad vial

La nueva matrícula permitirá registrar a los instructores y evaluadores habilitados, dar trazabilidad a las evaluaciones y elevar el estándar de exigencia para la emisión de licencias.

El desafío no es menor: mejorar la formación de motociclistas puede ser clave para reducir maniobras de riesgo, promover el uso correcto del casco, reforzar la conducción defensiva y bajar la cantidad de muertes en rutas y calles.

  • La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) lanzará una matrícula nacional para instructores y evaluadores de licencias de motos, con presentación el 12 de mayo en Las Talitas (Tucumán). Será obligatoria para capacitar o examinar en Centros Emisores.
  • La medida busca unificar criterios ante la siniestralidad: en 2025, los motociclistas fueron el 46% de las víctimas fatales de tránsito en Argentina (ANSV, 2025). En NOA y NEA, 6 de cada 10 fallecidos viajaban en moto (ANSV, 2025).
  • La capacitación será de 14 horas (online y presencial en pista), con contenidos de conducción segura, normativa y evaluación estandarizada. La matrícula tendrá vigencia de 2 años e integrará el Sistema Nacional de Licencias de Conducir (ANSV). El despliegue inicia en NOA/NEA.

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