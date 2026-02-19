Paro general: qué pasará con los Supermercados y comercios

Cómo funcionarán los supermercados durante el paro nacional de la CGT.
La Confederación General del Trabajo (CGT) convocó a un paro general de 24 horas para este jueves 19 de febrero, día en la que la Cámara de Diputados debatirá la reforma laboral. La huelga incluirá al transporte público, afectando colectivos, trenes y subterráneos, provocando además repercusiones en el funcionamiento de locales comerciales ysupermercados.
Cómo funcionarán los supermercados durante el paro general
En lo que respecta a supermercados y comercios, el panorama será heterogéneo. Aunque el sindicato de Empleados de Comercio respalda la huelga, la apertura de los locales dependerá de la decisión de cada empresa y de la capacidad de los trabajadores para llegar a sus puestos, considerando la interrupción del transporte público.
Algunas cadenas podrían funcionar con horarios acotados o con planteles reducidos, mientras que otros comercios podrían mantenerse cerrados durante toda la jornada, sobre todo en sectores donde el traslado del personal sea más complicado.
Qué pasará con comercios y locales gastronómicos
Una situación parecida se dará en restaurantes, bares y locales de comida. A pesar de que el sindicato del sector respalda la huelga, numerosos establecimientos decidirán de manera individual si operan o permanecen cerrados, teniendo en cuenta la disponibilidad de personal y la afluencia de clientes que se prevea para la jornada.
En términos generales, se anticipa un funcionamiento limitado, especialmente durante los turnos de día y en zonas donde el transporte público es un factor clave para la llegada tanto de trabajadores como de comensales.
Paro general de la CGT: quiénes adhieren a la medida de fuerza
La huelga de 24 horas lanzada por la CGT tendrá el respaldo de gremios clave, lo que promete generar repercusiones importantes en el transporte, los servicios públicos y la actividad laboral a nivel nacional.
Gremios del transporte que se suman
La interrupción del tránsito será prácticamente total, gracias a la participación de los principales sindicatos del sector, que asegurarán que la medida afecte de manera considerable la circulación de colectivos, trenes y subtes.
Unión Tranviarios Automotor (UTA): no habrá servicio de colectivos durante la jornada del paro.
Unión Ferroviaria: trenes sin servicio.
La Fraternidad: adhesión de los maquinistas de trenes.
Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT): incluye camioneros, pilotos, aeronavegantes, marítimos y fluviales, entre otros.
Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA): afectará los vuelos comerciales por la adhesión de los pilotos.
Sindicato de Peones de Taxis: adhesión de los taxistas, con impacto en el servicio durante la jornada del paro.
Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (UGATT).
Metrodelegados, que agrupa a los trabajadores del subte de la Ciudad de Buenos Aires.
Gremios industriales y de servicios
También se suman sindicatos de peso en la industria y los servicios:
Metalúrgicos
Mecánicos
Construcción
Alimentación
Textiles
Petróleo
Comercio, con impacto dispar según la provincia y la modalidad de apertura
Sector público y educación
La medida de fuerza afectará además a áreas clave del sector público:
Empleados estatales nacionales, provinciales y municipales
Bancos públicos y privados
Docentes y personal educativo, con suspensión de clases en muchas jurisdicciones
Personal de salud, con funcionamiento limitado y guardias mínimas
Actividades más afectadas por el paro
Con este nivel de adhesión, el paro general impactará principalmente en:
Transporte público y de cargas
Escuelas y universidades
Bancos y organismos públicos
Industrias y fábricas
Comercios y servicios, especialmente en los grandes centros urbanos
La CGT busca generar una huelga general de un día completo, con el objetivo de manifestar su rechazo frente al proyecto de reforma laboral que actualmente se encuentra en discusión dentro del Congreso.