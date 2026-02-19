Paro general: qué pasará con los Supermercados y comercios

Cómo funcionarán los supermercados durante el paro nacional de la CGT.

La Confederación General del Trabajo ( CGT ) convocó a un paro general de 24 horas para este jueves 19 de febrero , día en la que la Cámara de Diputados debatirá la reforma laboral. La huelga incluirá al transporte público , afectando colectivos, trenes y subterráneos , provocando además repercusiones en el funcionamiento de locales comerciales y supermercados .

Atención. Vuelos cancelados y reprogramados en Jujuy por el paro de la CGT

Movimiento. Cómo se vive el paro nacional en Jujuy: sin colectivos, bancos y con vuelos cancelados

En lo que respecta a supermercados y comercios , el panorama será heterogéneo . Aunque el sindicato de Empleados de Comercio respalda la huelga, la apertura de los locales dependerá de la decisión de cada empresa y de la capacidad de los trabajadores para llegar a sus puestos, considerando la interrupción del transporte público.

Conocé qué servicios estarán suspendidos y cuáles continuarán con normalidad.

Algunas cadenas podrían funcionar con horarios acotados o con planteles reducidos , mientras que otros comercios podrían mantenerse cerrados durante toda la jornada , sobre todo en sectores donde el traslado del personal sea más complicado.

Una situación parecida se dará en restaurantes, bares y locales de comida . A pesar de que el sindicato del sector respalda la huelga, numerosos establecimientos decidirán de manera individual si operan o permanecen cerrados, teniendo en cuenta la disponibilidad de personal y la afluencia de clientes que se prevea para la jornada.

Cómo funcionarán los supermercados durante el paro general.

En términos generales, se anticipa un funcionamiento limitado, especialmente durante los turnos de día y en zonas donde el transporte público es un factor clave para la llegada tanto de trabajadores como de comensales.

Paro general de la CGT: quiénes adhieren a la medida de fuerza

Paro CGT La Prefrectura avanza sobre los manifestantes que cortan Puente Pueyrredón. (Foto: TN).

La huelga de 24 horas lanzada por la CGT tendrá el respaldo de gremios clave, lo que promete generar repercusiones importantes en el transporte, los servicios públicos y la actividad laboral a nivel nacional.

Gremios del transporte que se suman

La interrupción del tránsito será prácticamente total, gracias a la participación de los principales sindicatos del sector, que asegurarán que la medida afecte de manera considerable la circulación de colectivos, trenes y subtes.

Unión Tranviarios Automotor (UTA): no habrá servicio de colectivos durante la jornada del paro.

no habrá servicio de colectivos durante la jornada del paro. Unión Ferroviaria: trenes sin servicio.

trenes sin servicio. La Fraternidad: adhesión de los maquinistas de trenes.

adhesión de los maquinistas de trenes. Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT): incluye camioneros, pilotos, aeronavegantes, marítimos y fluviales, entre otros.

incluye camioneros, pilotos, aeronavegantes, marítimos y fluviales, entre otros. Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) : afectará los vuelos comerciales por la adhesión de los pilotos.

: afectará los vuelos comerciales por la adhesión de los pilotos. Sindicato de Peones de Taxis : adhesión de los taxistas, con impacto en el servicio durante la jornada del paro.

: adhesión de los taxistas, con impacto en el servicio durante la jornada del paro. Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (UGATT) .

. Metrodelegados, que agrupa a los trabajadores del subte de la Ciudad de Buenos Aires.

Unión Tranviarios Automotor (UTA).

Gremios industriales y de servicios

También se suman sindicatos de peso en la industria y los servicios:

Metalúrgicos

Mecánicos

Construcción

Alimentación

Textiles

Petróleo

Comercio, con impacto dispar según la provincia y la modalidad de apertura

También se suman sindicatos de peso en la industria.

Sector público y educación

La medida de fuerza afectará además a áreas clave del sector público:

Empleados estatales nacionales, provinciales y municipales

Bancos públicos y privados

Docentes y personal educativo, con suspensión de clases en muchas jurisdicciones

Personal de salud, con funcionamiento limitado y guardias mínimas

Paro general.

Actividades más afectadas por el paro

Con este nivel de adhesión, el paro general impactará principalmente en:

Transporte público y de cargas

Escuelas y universidades

Bancos y organismos públicos

Industrias y fábricas

Comercios y servicios, especialmente en los grandes centros urbanos

Qué se sabe del paro nacional de la CGT contra la reforma laboral.

La CGT busca generar una huelga general de un día completo, con el objetivo de manifestar su rechazo frente al proyecto de reforma laboral que actualmente se encuentra en discusión dentro del Congreso.