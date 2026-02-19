jueves 19 de febrero de 2026

19 de febrero de 2026 - 11:34
Retiro.

Paro general: dónde sacar efectivo en Jujuy si faltan billetes en los cajeros

Supermercados y estaciones de servicio permiten retirar dinero en caja ante la posible falta de efectivo por el paro general.

Agustina Medina
Por  Agustina Medina
El paro general convocado por la CGT impacta este jueves en todo el país y genera preocupación por la disponibilidad de dinero en efectivo. En Jujuy, la adhesión de bancarios y camioneros complica la recarga de cajeros automáticos. Ante este escenario, muchos vecinos buscan alternativas para retirar billetes sin pasar por una sucursal bancaria.

Retiro de efectivo en supermercados

Frente a esa situación, distintos comercios habilitan el retiro de efectivo en línea de caja al momento de realizar una compra, lo que permite acceder a dinero sin necesidad de acudir a una sucursal bancaria.

Una de las opciones más utilizadas permite retirar hasta $170.000 diarios con tarjeta de débito, siempre sujeto al límite de extracción de cada cuenta y al efectivo disponible en el local al momento de la operación.

extraccion

Estaciones de servicio y otros puntos habilitados

Las estaciones de servicio también ofrecen la posibilidad de retirar efectivo en caja al pagar con tarjeta de débito. El cliente puede solicitar el monto al momento de abonar una compra y recibir el dinero en el mismo lugar, siempre sujeto a la disponibilidad del comercio.

Además, numerosos locales adheridos a redes de cobro electrónico permiten extraer dinero al pagar con tarjetas de débito o prepagas. El tope por operación puede alcanzar los $170.000, aunque depende del límite de la cuenta y del efectivo disponible en el punto de venta.

Retiro con billeteras virtuales

Otra alternativa disponible durante el paro general es el uso de billeteras digitales que permiten extraer efectivo en comercios adheridos con sistema de pago mediante código QR. El límite diario puede alcanzar los $70.000, aunque varía según el local y la disponibilidad de dinero en caja.

En algunos casos se exige realizar una compra con QR para acceder al retiro. En otros, el cliente solo solicita el monto en caja, indica el importe deseado y escanea el código desde la aplicación. La mayoría de estas plataformas incluye una función para ubicar en el mapa los puntos habilitados para sacar efectivo.

Operaciones digitales durante la jornada

Aunque las sucursales bancarias no atienden al público, el home banking y las aplicaciones móviles de los bancos permanecen operativas. Los usuarios pueden consultar saldos, pagar servicios y realizar transferencias sin concurrir de manera presencial.

Estas herramientas digitales permiten operar con normalidad mientras dura la medida gremial y reducen la necesidad de contar con efectivo físico en la jornada.

Carnaval: cómo y dónde extraer efectivo durante el fin de semana largo

Fin de semana largo: cómo y dónde extraer efectivo

Dónde sacar efectivo si no hay atención en los bancos mañana jueves 6 de noviembre

Dónde sacar efectivo en estos días de Navidad y Año Nuevo

Paro general en Jujuy: las escuelas están abiertas y no se suspenden las tutorías

