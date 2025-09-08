lunes 08 de septiembre de 2025

8 de septiembre de 2025 - 11:00
Policiales.

Detienen a un hombre que se dedicaba a salideras bancarias en Jujuy

El operativo se hizo durante este fin de semana en base a las denuncias previas ante los casos de robo mediante salideras bancarias.

María Florencia Etchart
María Florencia Etchart
Detienen a un hombre que robaba mediante salideras bancarias en Jujuy

Detienen a un hombre que robaba mediante salideras bancarias en Jujuy

Durante el fin de semana, efectivos policiales realizaron un importante operativo en las ciudades de Perico y Monterrico, que incluyó seis allanamientos simultáneos. Como resultado, fue detenido el presunto líder de una banda dedicada a cometer salideras bancarias en la región.

Cómo operaba la banda

De acuerdo a la investigación, el grupo delictivo tenía como principal objetivo a los productores tabacaleros que acudían a las entidades bancarias para retirar grandes sumas de dinero.

Los delincuentes esperaban a sus víctimas y, una vez que salían de los bancos, los seguían en motos y autos para luego interceptarlos y robarles el efectivo.

La investigación y los cargos

El detenido está imputado por el delito de robo en poblado y en banda, una figura que contempla penas más graves por la modalidad empleada.

Las autoridades no descartan que la organización tenga vínculos con otras bandas que operan bajo la misma modalidad en distintas localidades de la provincia, por lo que la investigación continúa abierta.

Un golpe al delito organizado

Con estos allanamientos, la Policía busca desarticular una de las redes delictivas que más preocupación generaba entre los productores y vecinos de la zona, en un contexto de creciente atención sobre las denominadas “salideras bancarias”.

