Cortes programados de luz en San Salvador de Jujuy y Perico este miércoles

Este miércoles 10 de septiembre se llevarán adelante cortes programados en el suministro de energía eléctrica que afectarán a distintos barrios de San Salvador de Jujuy y la ciudad de Perico. La medida fue anunciada por la empresa distribuidora con el fin de realizar trabajos de mantenimiento en la red.

En la capital provincial, la interrupción comenzará a las 8 de la mañana y se extenderá hasta las 14 horas. Los sectores alcanzados serán los barrios Huaico, GAM 5, Los Molinos y zonas aledañas.

Por su parte, en Perico el corte se realizará en el horario de 9:00 a 14:00 horas. Afectará a los loteos Los Manzanos, Agostini, Country Las Delicias, Bosque El Ceibal I y II, Jardín El Ceibal, Nuevo Alisos y sectores cercanos.

Desde la empresa recordaron que estos cortes son necesarios para avanzar con tareas de mantenimiento y mejoras en la red eléctrica, lo que permitirá optimizar el servicio en las áreas mencionadas.

