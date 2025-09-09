martes 09 de septiembre de 2025

9 de septiembre de 2025 - 11:12
Servicios.

Cortes programados de luz en San Salvador de Jujuy y Perico este miércoles

Este miércoles 10 habrá cortes programados de luz en barrios de San Salvador de Jujuy y Perico por tareas de mantenimiento desde las 8 hasta las 14hs

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Cortes de luz en San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa)

Cortes de luz en San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa)

En la capital provincial, la interrupción comenzará a las 8 de la mañana y se extenderá hasta las 14 horas. Los sectores alcanzados serán los barrios Huaico, GAM 5, Los Molinos y zonas aledañas.

Por su parte, en Perico el corte se realizará en el horario de 9:00 a 14:00 horas. Afectará a los loteos Los Manzanos, Agostini, Country Las Delicias, Bosque El Ceibal I y II, Jardín El Ceibal, Nuevo Alisos y sectores cercanos.

Desde la empresa recordaron que estos cortes son necesarios para avanzar con tareas de mantenimiento y mejoras en la red eléctrica, lo que permitirá optimizar el servicio en las áreas mencionadas.

Se recomienda a los usuarios tomar las precauciones necesarias, resguardar equipos electrónicos y prever la falta de energía durante las horas indicadas. El servicio se reestablecerá de manera automática una vez finalizados los trabajos.

Cortes programados de luz en San Salvador de Jujuy

  • Fecha: miércoles 10 de septiembre
  • Horario: de 8 a 14 hs
  • Barrios: B° Huaico, GAM 5, Los Molinos y zonas aledañas.
  • Tareas: se retirará una linea de media tensión y posterior reposición por instalación de vigas, además cambios de seccionadores de carga para la mejora en la distribución y confiabilidad del sistema.

Cortes programados de luz en Perico

  • Horario: de 9:00 hasta 14hs
  • Zonas: Loteo Los Manzanos, Loteo Agostini, Country Las Delicias, Bosque El Ceibal I y II, Jardín El Ceibal, Nuevo Alisos y aledaños

