viernes 05 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
5 de septiembre de 2025 - 08:41
Tránsito.

Así están las rutas este viernes 5 de septiembre: cortes, desvíos y hechos viales

En este viernes 5 de septiembre te contamos el estado de las rutas de Jujuy. Cortes por trabajos sobre la calzada y hechos viales registrados en la mañana.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
NEBLINA (1).jpeg
La ruta 34 es clave para conectar las provincias del NOA. Avanza muy lentamente. Fuente: Todo Jujuy.

La ruta 34 es clave para conectar las provincias del NOA. Avanza muy lentamente. Fuente: Todo Jujuy.

Planificar y mantener las rutas eran dos funciones claves de la ahora ex Vialidad Nacional.
Ruta Nacional 52 - arena sobre la calzada&nbsp;

Ruta Nacional 52 - arena sobre la calzada 

Lee además
asi estan las rutas este jueves 28 de agosto: cortes, desvios y hechos viales video
Tránsito.

Así están las rutas este jueves 28 de agosto: cortes, desvíos y hechos viales
asi estan las rutas este miercoles: cortes, desvios y hechos viales
Tránsito.

Así están las rutas este miércoles: cortes, desvíos y hechos viales

Alerta amarilla por vientos

Puna de Susques - Cordillera de Cochinoca - Cordillera de Rinconada - Cordillera de Santa Catalina - Cordillera de Susques

En el área cordillerana se esperan vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que pueden superar los 90 km/h, especialmente en los niveles más altos.

Estado de transitabilidad: con extrema precaución

Ruta Nacional 52 - altura km 185-187

Estado de transitabilidad: con extrema precaución

Motivo: se registra acumulación de arena sobre la calzada

Paso de Jama

Hasta el momento, el Servicio Metrológico de Chine no emitió alerta alguna, solo avisos por vientos moderados en la Regio de Arica y Atacama; por lo que el Paso de Jama ubicado en el complejo fronterizo integrado Jama - Chile - Argentina- se encuentra habilitado ambos sentidos para todo tipo de vehículo.

rema precaución.

Paso de Jama - ruta 52

Tramo RN 34 KM 1188 al 1190 intersección con RP 1 y RP 56 - San Pedro De Jujuy

ESTADO DE TRANSITABILIDAD: Habilitado para todo tipo de transito

* RN 34 en sentido Sur - Norte, lo harán por rama derecha de acceso al puente, los conductores en sentido Norte - Sur, serán desviados por la rama izquierda de acceso a dicho puente

* Los vehículos que transiten por las Rutas Provinciales deberán incorporarse a la RN 34 por medio de las rotondas.

MOTIVO: obra autopista Ruta Nacional 34

RECOMENDACIONES: transitar con máxima precaución, reduciendo la velocidad, respetando las señalizaciones viales e indicaciones del personal que regula el tránsito en el sector.

Tramo 1188 al 1190 de la RN 34
Cortes por obras en la rutas nacional 34 Tramo 1188 al 1190 de la RN 34

Cortes por obras en la rutas nacional 34

Tramo 1188 al 1190 de la RN 34

Tramo RN 34 KM 1190,6 al 1192,6 - San Pedro de Jujuy

ESTADO DE TRANSITABILIDAD: desvío de transito permanente

* Se implementara un desvío vehicular permanente en el km 1190,6 al km 1192,6 de la ruta nacional 34 a la altura de San Pedro de Jujuy, hasta que se completen los trabajos de construcción.

* En este sentido los vehículos que transiten por RN34 en sentido Sur-Norte deberán realizarlo por la rama izquierda y los conductores que lo realicen en sentido Norte-Sur, serán desviado por la rama derecha.

MOTIVO: obra autopista Ruta Nacional 34

RECOMENDACIONES: transitar con máxima precaución, reduciendo la velocidad, respetando las señalizaciones viales e indicaciones del personal que regula el tránsito en el sector.

Tramo RN 34 KM 1190,6 al 1192,6
Tramo RN 34 KM 1190,6 al 1192,6

Tramo RN 34 KM 1190,6 al 1192,6

Tramo RN 34 KM 1190,6 al 1192,6

Tramo RN 34 KM 1158 - intersección con RP 61- Manantiales

ESTADO DE TRANSITABILIDAD: Habilitado para todo tipo de transito

MOTIVO: desvío vehicular por obra en autopista Ruta Nacional 34 desde día 07 al 31 de agosto

* Los vehículos que transiten por la Ruta Nacional 34, en sentido sur-norte deberán realizarlo por la rama derecha, hacer la rotonda y continuar por la rama izquierda por el desvió hasta empalmar a la derecha de la ruta nuevamente, en tanto, los conductores que lo realicen en sentido norte-sur, serán desviados por la rama derecha.

* Por su parte, los vehículos que transiten por Ruta Provincial 61, en sentido este-oeste, que se dirijan al S

RN 34 KM 1158
Estado de las rutas EN TRAMO RN 34 KM 1158 EN INTERSECCIÓN CON RP 61- ALT. LOC. MANANTIALES

Estado de las rutas

EN TRAMO RN 34 KM 1158 EN INTERSECCIÓN CON RP 61- ALT. LOC. MANANTIALES

Ruta Provincial Nº 4, intersección Airampo y Escuela N°190 Macedonio Graz

ESTADO DE TRANSITABILIDAD: corte total con desvío RN 9 por barrio Los Molinos

MOTIVO: trabajos de construcción de puente sobre arroyo huaico grande por parte de vialidad de la prov.

Se informa a los señores conductores, transitar con precaución en dicho sector, debido a que en el lugar personal de vialidad provincial se encuentra realizando tareas de contrición de puente; se les recomienda circular con velocidad reducida, manteniendo la distancia apropiada de frenado, respetando las señalizaciones viales e indicaciones del personal de seguridad vial que realizan regulación de tránsito en el sector.

Cortes en el arroyo Huaico Grande
Cortes en el arroyo Huaico Grande

Cortes en el arroyo Huaico Grande

Transitable con precaución

  • RN34 ALT INTERSECCION CON RP61 ALT LOC. MANANTIALES DESVIO DE TRANSITO DESDE EL DIA 07 AL 31 DE AGOSTO
  • RN 52 DESDE SALINAS GRANDES HASTA EMPALME CON RP 70 - (PRESENCIA DE BACHES POR TRAMOS)
  • RN 52 KM 180 AL KM 188 (ACUMULACIÓN DE ARENA SOBRE LA CALZADA POR SECTORES)
  • RP N°4 ALT INTERSECCIÓN AIRAMPO Y ESC. 190, CORTE TOTAL CON DESVIOS POR RN9 B° LOS MOLINOS. POR CONTRUCCION DE PUENTE
  • RP 53 CAMINO A LOC. PUESTO VIEJO (TAREAS DE REPAVIMENTACIÓN)
  • RN 9 ALT CUESTA DE BARCENA HASTA LOC DE VOLCAN
  • RP 79 DESDE LOC EL MORENO HASTA RN 51 - SALTA
  • RP 78 DESDE LOC EL MORENO HASTA LAGUNA COLORADA
  • RP 83 TRAMO VALLE COLORADO HASTA VALLE GRANDE
  • CAMINO VECINAL DESDE SANTA CATALINA HASTA LOC. EL ANGOSTO RP 73 LOC PALCA DE APARZO
  • RP 73 LOC SANTA ANA
  • RP 73 LOC CASPALA
  • RN 40 DESDE LOC DE SUSQUES HASTA LOC PUESTO SEY
  • RN 40 ALT LOC CIENAGA DE PAICONE - DPTO SANTA CATALINA
  • RP 78 DESDE EL COLORADO HASTA PARAJE TUSKA
  • RP 13 LOC DE ITURBE
  • RP 4 ALT PUENTE ARROYO LAS PERAS
  • RP 70 DESDE RN 52 HASTA RN 51 - SALTA (KM 34, KM 38, KM 40) RP 70B DESDE RN 52 HASTA RN 51 - SALTA (KM 15 Y KM 53) RP 19 ALT NORMENTA - DPTO LEDESMA
Las multas de tránsito son una de las principales preocupaciones para los conductores a la hora de salir de vacaciones.

Estos son los nuevos montos de las multas por alcoholemia y otras infracciones en Jujuy

Multas de alcoholemia

  • Alcohol en sangre

    • De 0,01 a 0,19 g/l: 100 UF – $146.700

    • De 0,20 a 0,49 g/l: 300 UF – $440.100

    • De 0,50 a 0,99 g/l: 500 UF – $733.500

    • Más de 1,00 g/l: 800 UF – $1.173.600

    • Negarse al test: 1000 UF – $1.467.000

Multas de tránsito.

  • Otras infracciones

    • Exceso de velocidad, no usar cinturón o casco: 300 UF – $440.100

    • Conducir sin seguro o sin RTO: 100 UF – $146.700

    • Circular sin matafuego o sin chapa patente: 50 UF – $73.350

    • Sin dispositivo de seguridad para menores: 150 UF – $220.050

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Así están las rutas este jueves 28 de agosto: cortes, desvíos y hechos viales

Así están las rutas este miércoles: cortes, desvíos y hechos viales

El estado de las rutas en este martes 26 de agosto: cortes, desvíos y hechos viales

Fuerte sismo en Salta se sintió en algunos sectores de Jujuy

Piden extender la prisión preventiva a Matías Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy

Lo que se lee ahora
Empiezan las inscripciones para la Academia de Oficios de Jujuy. video
Atención.

Academia de Oficios en Jujuy: cómo inscribirse a los cursos gratuitos con rápida salida laboral

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

La Quiaca.
La Quiaca.

FNE 2025: suspendieron la elección departamental de Yavi por duelo

Empiezan las inscripciones para la Academia de Oficios de Jujuy. video
Atención.

Academia de Oficios en Jujuy: cómo inscribirse a los cursos gratuitos con rápida salida laboral

Se trata de Villa La Punta, un pueblo ubicado en Santiago del Estero. video
Turismo.

Para desconectar: visitá este pueblo escondido de Santiago del Estero premiado

Gendarmería incautó 417 kilos de cocaína en un camión Volvo en Senda Hachada. Hay ocho detenidos y allanamientos en Salta y Santiago del Estero.
Salta.

Gendarmería secuestró más de 400 kilos de cocaína ocultos en un camión

Desarticulan en Perico una banda que hacía salideras bancarias
Policiales.

Desarticulan en Perico una banda que hacía salideras bancarias

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel