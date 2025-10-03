Arrancan los Play Off del Torneo Clausura de la Liga Jujeña: cruces, días y horarios

Luego de la reunión del Consejo Directivo de la Liga Jujeña de Fútbol, se dio a conocer el día y horario para los encuentros de los Play Off del Torneo Clausura “Chacho” Zambrano, en Primera División femenina y masculina. Todos los partidos se jugarán en el Estadio La Tablada.
Cabe destacar que los referentes de la Liga Jujeña explicaron que, en caso de igualdad en los 90 minutos, la definición será a través de los penales.
Cruces de Play Off del Torneo Clausura de la Liga Jujeña
Viernes 3 de octubre
Gorriti vs Universitarios
La Tablada
Femenino a las 14:30
Cuyaya vs Luján
La Tablada
Masculino a las 16:30
Malvinas vs Talleres de Perico
La Tablada
Femenino a las 19:30
Gimnasia de Jujuy vs Talleres de Perico
La Tablada
Masculino a las 21:30
Sábado 4 de octubre
Palermo vs Cuyaya
La Tablada
Femenino a las 14:30
Nieva vs PalermoLos Perales vs Gimnasia de Jujuy
La Tablada
Masculino a las 16:30
La Tablada
Femenino a las 19:30
Malvinas vs Zapla
La Tablada
Masculino a las 21:30
