viernes 03 de octubre de 2025

3 de octubre de 2025 - 07:03
Fútbol.

Arrancan los Play Off del Torneo Clausura de la Liga Jujeña: cruces, días y horarios

Quedaron definidos los Play Off del Torneo Clausura de la Liga Jujeña y este viernes darán inicio los primeros cruces femeninos y masculinos.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Liga Jujeña de Fútbol

Liga Jujeña de Fútbol

Luego de la reunión del Consejo Directivo de la Liga Jujeña de Fútbol, se dio a conocer el día y horario para los encuentros de los Play Off del Torneo Clausura “Chacho” Zambrano, en Primera División femenina y masculina. Todos los partidos se jugarán en el Estadio La Tablada.

Cabe destacar que los referentes de la Liga Jujeña explicaron que, en caso de igualdad en los 90 minutos, la definición será a través de los penales.

Cruces de Play Off del Torneo Clausura de la Liga Jujeña

Viernes 3 de octubre

Gorriti vs Universitarios
La Tablada
Femenino a las 14:30

Cuyaya vs Luján
La Tablada
Masculino a las 16:30

Malvinas vs Talleres de Perico
La Tablada
Femenino a las 19:30

talleres de perico gimnasia de jujuy.jpg


Gimnasia de Jujuy vs Talleres de Perico
La Tablada
Masculino a las 21:30

Sábado 4 de octubre

Palermo vs Cuyaya
La Tablada
Femenino a las 14:30

Nieva vs Palermo
La Tablada
Masculino a las 16:30

liga jujeña futbol
Los Perales vs Gimnasia de Jujuy
La Tablada
Femenino a las 19:30

Malvinas vs Zapla
La Tablada
Masculino a las 21:30

