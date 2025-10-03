Arrancan los Play Off del Torneo Clausura de la Liga Jujeña: cruces, días y horarios

Liga Jujeña de Fútbol

Luego de la reunión del Consejo Directivo de la Liga Jujeña de Fútbol, se dio a conocer el día y horario para los encuentros de los Play Off del Torneo Clausura “Chacho” Zambrano, en Primera División femenina y masculina. Todos los partidos se jugarán en el Estadio La Tablada.

Cabe destacar que los referentes de la Liga Jujeña explicaron que, en caso de igualdad en los 90 minutos, la definición será a través de los penales.

Cruces de Play Off del Torneo Clausura de la Liga Jujeña Viernes 3 de octubre Gorriti vs Universitarios

La Tablada

Femenino a las 14:30

Cuyaya vs Luján

La Tablada

Masculino a las 16:30

Malvinas vs Talleres de Perico

La Tablada

Femenino a las 19:30 talleres de perico gimnasia de jujuy.jpg

Gimnasia de Jujuy vs Talleres de Perico

La Tablada

Masculino a las 21:30 Sábado 4 de octubre Palermo vs Cuyaya

La Tablada

Femenino a las 14:30 Nieva vs Palermo

La Tablada

Masculino a las 16:30 liga jujeña futbol Los Perales vs Gimnasia de Jujuy

La Tablada

Femenino a las 19:30 Malvinas vs Zapla

La Tablada

Masculino a las 21:30

